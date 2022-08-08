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Kripto para piyasalarının yıl içindeki çöküşü, çoğu kripto para şirketine önemli zararlar verdi. Çoğunluğu değerlemelerde ve gelirde düşüşler görürken, bazıları iflas etmek zorunda kaldı. Bununla birlikte, bazı kripto para şirketleri, dijital varlık piyasalarında olası iyileştirilmiş kazançlar beklerken türbülansın ortasında büyüyor gibi görünüyor.

2022 Fortune 500 Listesi

Ödeme platformu Block, 2022 Fortune 500 listesinde 115 sıra yükseldi. Block, en çok kazanç sağlayan şirketlerden biri olarak öne çıkarken, 208’nci sırada yer aldı. İlginç bir şekilde, incelenen dönemde Block yüzde 22’lik bir negatif kâr değişimi kaydederken, geliri yüzde 86 ​​arttı. Şirketin kârlılığındaki düşüş, özellikle ödeme şirketinin kısmen Bitcoin‘in brüt kârından kazanç sağladığı için 2022’nin ilk yarısında Bitcoin (BTC) fiyatındaki düşüşe bağlanabilir. Örneğin, Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey tarafından kurulan şirket, 2022’nin ikinci çeyreğinde Bitcoin’in değerindeki düşüşten dolayı 36 milyon dolarlık zarar kaydetmişti. Şirketin kârındaki düşüş, kripto paraları çevreleyen daha fazla belirsizlikle ilişkilendirildi:

Bitcoin gelirindeki ve brüt kârdaki yıllık bazdaki düşüş, öncelikle, çeyrek boyunca Bitcoin fiyattaki volatiliteden faydasını fazlasıyla dengeleyen, kısmen kripto paralar hakkındaki daha geniş belirsizliğe bağlı olarak, tüketici talebindeki ve Bitcoin fiyatındaki düşüşten kaynaklandı.

Kripto para piyasalarının etkisinin yanı sıra, Block (eski adıyla Stripe) tüketici davranışında değişikliklere dönüşen yüksek enflasyonun etkilerinin hedefi oldu. 3 Ağustos’ta yayımlanan Fortune Global 500 listesi, Walmart’ı üst üste dokuz yıl boyunca ABD’nin en iyi şirketi olarak sıraladı. İkinci sırada ise e-ticaret devi Amazon yer alıyor. Fortune 500 listesi, en büyük ABD şirketlerini mali yıllarına ait toplam gelire göre sıralıyor.

Kripto Para Şirketlerinin İflası

Genel olarak, piyasalardaki çöküşün ardından kripto para kredi platformları Celsius ve Voyager Digital iflas başvurusunda bulundu. Özellikle, piyasalardaki düzeltmesinin etkisi ilk olarak, yatırımcıların likidite ile ilgili zorluklara atıfta bulunarak para çekmelerini engelleyen Celsius’dan geldi.

Şirketler bir çözüm üzerinde çalıştıklarını iddia etseler de platformlardaki kullanıcılar henüz varlıklarına yeniden ulaşım sağlayabilmiş değil. Kripto para piyasaları, düzeltmeye rağmen şirketler iş yapış şekillerini yanlış yönetmelerinden dolayı finansal düzenleyicilerinin incelemesi altına girdi.