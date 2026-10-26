Piyasalarda Fed haftası: Bu haftanın kritik gelişmeleri

Küresel piyasalar, 26–30 Ekim haftasında Fed’in faiz kararı ve ABD’den gelecek önemli ekonomik verilere odaklanacak. Çarşamba akşamı açıklanacak faiz kararını, perşembe günü PCE enflasyonu ve üçüncü çeyrek büyüme verileri izleyecek. Kripto sektöründe ise Ripple Swell ve Stellar Meridian etkinlikleri gündemde olacak.

Haftanın takvimi, para politikasının yanında tüketici talebi, istihdam ve ücret maliyetlerinin seyrine ilişkin yeni bilgiler sunacak. Haberdeki tüm saatler Türkiye saatiyle verilmiştir.

Fed kararı sonrasında enflasyon ve büyüme açıklanacak

Haftanın en önemli başlığı, 28 Ekim Çarşamba saat 21.00’de açıklanacak Fed faiz kararı olacak. Beklenti, faizin sabit tutulması yönünde. Saat 21.30’da Fed Başkanı Kevin Warsh’ın düzenleyeceği basın toplantısında ise kararın gerekçeleri ve para politikasının bundan sonraki seyrine ilişkin açıklamalar takip edilecek.

Fed toplantısının hemen ardından, 29 Ekim Perşembe saat 15.30’da PCE ve çekirdek PCE enflasyonu yayımlanacak. PCE fiyat endeksinde aylık artışın yüzde 0,3’ten yüzde 0,5’e yükselmesi bekleniyor. Çekirdek PCE’de aylık artış beklentisi yüzde 0,2’den yüzde 0,3’e çıkarken, yıllık oranın yüzde 3’ten yüzde 3,1’e yükselmesi öngörülüyor.

Aynı saatte ABD ekonomisinin üçüncü çeyreğine ilişkin öncü büyüme verisi de açıklanacak. Önceki çeyrekte yüzde 2,2 olan yıllıklandırılmış büyümenin yüzde 3,2’ye ulaşması bekleniyor. İlk ve devam eden işsizlik maaşı başvuruları da bu yoğun veri akışına eşlik edecek. İlk başvurularda beklenti, önceki haftadaki 194 binden 196 bine yükseliş yönünde.

Haftanın son gününde ücret ve yan hak maliyetleri öne çıkacak. 30 Ekim Cuma saat 15.30’da açıklanacak istihdam maliyeti endeksinde, üçüncü çeyrek artışının yüzde 0,9’dan yüzde 0,8’e gerilemesi bekleniyor. Saat 16.45’te Chicago PMI yayımlanacak; endeksin 58,8’den 55,9’a düşmesi öngörülüyor. Saat 19.30’da ise St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem konuşacak.

Fed kararı öncesindeki takvimde de dikkat çeken başlıklar bulunuyor. Pazartesi saat 20.00’de ABD’nin iki yıllık tahvil ihalesi yapılacak. Salı günü saat 15.15’te haftalık ADP istihdam değişimi, 15.30’da dayanıklı mal siparişleri ve 17.00’de Conference Board tüketici güveni açıklanacak. Dayanıklı mal siparişlerinde aylık yüzde 0,6 artış beklenirken, tüketici güveninin 81,9’dan 80,5’e gerilemesi öngörülüyor.

Kripto sektöründe Ripple ve Stellar etkinlikleri izlenecek

Kripto tarafında ise Ripple Swell, 27–29 Ekim’de New York’ta düzenlenecek. Etkinlikte geleneksel finans ile dijital varlıkların kesişimi ve blokzincir uygulamaları ele alınacak.

Stellar Meridian ise 28–29 Ekim’de Lizbon’da gerçekleştirilecek. Konferans, finans ve Stellar ekosistemindeki gelişmelere odaklanacak.

Haftanın takvimindeki önemli ayrıntı, PCE enflasyonu ve büyüme verilerinin Fed kararından sonra açıklanacak olması. Bu nedenle çarşamba akşamı verilen mesajlar, perşembe günü ekonominin büyüme hızı ve fiyat baskılarına ilişkin yeni rakamlarla birlikte yeniden değerlendirilecek. Cuma günkü istihdam maliyeti verisi de ücretlerden kaynaklanan enflasyon baskısının azalıp azalmadığına ilişkin ek bilgi sağlayacak.