Kripto Para

Piyasalarda Fed haftası: Bu haftanın kritik gelişmeleri

Bilmeniz Gerekenler

  • Bitcoin için kritik hafta: Fed kararı ve enflasyon verileri geliyor
  • 🏦 Bu hafta Fed faiz kararı çarşamba 21.00’de, Warsh’ın basın toplantısı 21.30’da olacak.
  • 🔥 Perşembe PCE enflasyonu ve büyüme, cuma istihdam maliyeti verisi açıklanacak.
  • 🌐 Kripto gündeminde Ripple Swell ve Stellar Meridian etkinlikleri bulunuyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Küresel piyasalar, 26–30 Ekim haftasında Fed’in faiz kararı ve ABD’den gelecek önemli ekonomik verilere odaklanacak. Çarşamba akşamı açıklanacak faiz kararını, perşembe günü PCE enflasyonu ve üçüncü çeyrek büyüme verileri izleyecek. Kripto sektöründe ise Ripple Swell ve Stellar Meridian etkinlikleri gündemde olacak.

İçindekiler
1 Fed kararı sonrasında enflasyon ve büyüme açıklanacak
2 Kripto sektöründe Ripple ve Stellar etkinlikleri izlenecek

Haftanın takvimi, para politikasının yanında tüketici talebi, istihdam ve ücret maliyetlerinin seyrine ilişkin yeni bilgiler sunacak. Haberdeki tüm saatler Türkiye saatiyle verilmiştir.

Fed kararı sonrasında enflasyon ve büyüme açıklanacak

Haftanın en önemli başlığı, 28 Ekim Çarşamba saat 21.00’de açıklanacak Fed faiz kararı olacak. Beklenti, faizin sabit tutulması yönünde. Saat 21.30’da Fed Başkanı Kevin Warsh’ın düzenleyeceği basın toplantısında ise kararın gerekçeleri ve para politikasının bundan sonraki seyrine ilişkin açıklamalar takip edilecek.

Fed toplantısının hemen ardından, 29 Ekim Perşembe saat 15.30’da PCE ve çekirdek PCE enflasyonu yayımlanacak. PCE fiyat endeksinde aylık artışın yüzde 0,3’ten yüzde 0,5’e yükselmesi bekleniyor. Çekirdek PCE’de aylık artış beklentisi yüzde 0,2’den yüzde 0,3’e çıkarken, yıllık oranın yüzde 3’ten yüzde 3,1’e yükselmesi öngörülüyor.

Aynı saatte ABD ekonomisinin üçüncü çeyreğine ilişkin öncü büyüme verisi de açıklanacak. Önceki çeyrekte yüzde 2,2 olan yıllıklandırılmış büyümenin yüzde 3,2’ye ulaşması bekleniyor. İlk ve devam eden işsizlik maaşı başvuruları da bu yoğun veri akışına eşlik edecek. İlk başvurularda beklenti, önceki haftadaki 194 binden 196 bine yükseliş yönünde.

Haftanın son gününde ücret ve yan hak maliyetleri öne çıkacak. 30 Ekim Cuma saat 15.30’da açıklanacak istihdam maliyeti endeksinde, üçüncü çeyrek artışının yüzde 0,9’dan yüzde 0,8’e gerilemesi bekleniyor. Saat 16.45’te Chicago PMI yayımlanacak; endeksin 58,8’den 55,9’a düşmesi öngörülüyor. Saat 19.30’da ise St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem konuşacak.

Fed kararı öncesindeki takvimde de dikkat çeken başlıklar bulunuyor. Pazartesi saat 20.00’de ABD’nin iki yıllık tahvil ihalesi yapılacak. Salı günü saat 15.15’te haftalık ADP istihdam değişimi, 15.30’da dayanıklı mal siparişleri ve 17.00’de Conference Board tüketici güveni açıklanacak. Dayanıklı mal siparişlerinde aylık yüzde 0,6 artış beklenirken, tüketici güveninin 81,9’dan 80,5’e gerilemesi öngörülüyor.

Kripto sektöründe Ripple ve Stellar etkinlikleri izlenecek

Kripto tarafında ise Ripple Swell, 27–29 Ekim’de New York’ta düzenlenecek. Etkinlikte geleneksel finans ile dijital varlıkların kesişimi ve blokzincir uygulamaları ele alınacak.

Stellar Meridian ise 28–29 Ekim’de Lizbon’da gerçekleştirilecek. Konferans, finans ve Stellar ekosistemindeki gelişmelere odaklanacak.

Haftanın takvimindeki önemli ayrıntı, PCE enflasyonu ve büyüme verilerinin Fed kararından sonra açıklanacak olması. Bu nedenle çarşamba akşamı verilen mesajlar, perşembe günü ekonominin büyüme hızı ve fiyat baskılarına ilişkin yeni rakamlarla birlikte yeniden değerlendirilecek. Cuma günkü istihdam maliyeti verisi de ücretlerden kaynaklanan enflasyon baskısının azalıp azalmadığına ilişkin ek bilgi sağlayacak.

TarihSaatGelişmeBeklenti / Önceki
26 Ekim Pazartesi20.00💵 ABD 2 yıllık tahvil ihalesi
27 Ekim Salı15.15👷 ABD haftalık ADP istihdam değişimiÖnceki: 18,5 bin
27 Ekim Salı15.30🏭 ABD dayanıklı mal siparişleriBeklenti: %0,6 / Önceki: %0
27 Ekim Salı17.00📊 ABD tüketici güveniBeklenti: 80,5 / Önceki: 81,9
27 Ekim SalıGün boyu🌐 Ripple Swell başlıyor27–29 Ekim, New York
28 Ekim Çarşamba21.00🏦 Fed faiz kararıFaizin sabit tutulması bekleniyor
28 Ekim Çarşamba21.30🎙️ Fed Başkanı Kevin Warsh’ın basın toplantısı
28 Ekim ÇarşambaGün boyu🌐 Stellar Meridian başlıyor28–29 Ekim, Lizbon
29 Ekim Perşembe15.30🔥 ABD PCE enflasyonu, aylıkBeklenti: %0,5 / Önceki: %0,3
29 Ekim Perşembe15.30🔥 ABD çekirdek PCE enflasyonu, aylıkBeklenti: %0,3 / Önceki: %0,2
29 Ekim Perşembe15.30🔥 ABD çekirdek PCE enflasyonu, yıllıkBeklenti: %3,1 / Önceki: %3
29 Ekim Perşembe15.30📈 ABD üçüncü çeyrek büyümesi, öncü ve yıllıklandırılmışBeklenti: %3,2 / Önceki: %2,2
29 Ekim Perşembe15.30👷 ABD ilk işsizlik maaşı başvurularıBeklenti: 196 bin / Önceki: 194 bin
29 Ekim Perşembe15.30👷 ABD devam eden işsizlik maaşı başvuruları
30 Ekim Cuma15.30💼 ABD istihdam maliyeti endeksi, çeyreklikBeklenti: %0,8 / Önceki: %0,9
30 Ekim Cuma16.45🏭 ABD Chicago PMIBeklenti: 55,9 / Önceki: 58,8
30 Ekim Cuma19.30🎙️ St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem’in konuşması

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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