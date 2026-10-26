Bitcoin için 72.500 dolar uyarısı

Bitcoin’in 26 Ekim’de gösterdiği kısa vadeli zayıflık, daha derin bir düzeltme ihtimalini gündeme taşıyor. Dijital varlık analisti Ali Martinez, fiyatın yükseliş trendinin altında göründüğünü belirterek 82.000 dolar seviyesine dikkat çekti.

Martinez, X üzerinden paylaştığı değerlendirmede, 82.000 doların direnç olarak kalmaya devam etmesi halinde Bitcoin’in 72.500 dolara kadar gerileyebileceğini söylüyor. Analist, bu seviyeyi olası bir alım fırsatı olarak gördüğünü ve bir sonraki giriş noktasını 72.500 dolar civarında arayacağını da ekledi.

Zincir üstü veri analisti @ai_9684xtpa’nın aktardığına göre, Hyperliquid’de en büyük dört Bitcoin yükseliş pozisyonundan birini taşıyan 0xf08…9e39e adresi, 26 Ekim’de hesabına 2,15 milyon dolar teminat ekledi. Yatırımcı, düşüşe rağmen pozisyonunu 302,5 BTC artırdı. 23 Ekim’de 30 kat kaldıraçla Bitcoin’de uzun pozisyon açan adresin toplam pozisyonu, yaklaşık 63,65 milyon dolar değerindeki 795,02 BTC’ye ulaştı.

Petrol gerilerken Avustralya’dan faiz artışı sinyali geldi

Küresel piyasalarda petrol fiyatları, ABD ve İran’ın çatışmaya ilişkin alışılmış söylemlerini sürdürdüğü ortamda hafif geriledi. Teknik bir göstergenin aşırı alım koşullarına işaret etmesi de fiyatlardaki geri çekilmeye eşlik etti.

Para politikası tarafında ise Avustralya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sarah Hunter, enflasyonla mücadelenin henüz tamamlanmadığını söyledi. Açıklama, gelecek ayın başındaki toplantıda yeni bir faiz artışı yapılabileceğine işaret etti.

Ticaret cephesinde Beyaz Saray’ın başlıca ekonomi danışmanı Kevin Hassett, ABD ile Kanada arasındaki ticaret görüşmelerinin hızlandığını ve ivme kazandığını belirtti. Açıklama, Trump yönetiminin Senatör Susan Collins’in girişimlerinin ardından Maine eyaletindeki bazı işletmelere avantaj sağlayacak şekilde Kanada’ya yönelik gümrük tarifelerini değiştirmesinden iki gün sonra geldi.

Avustralya Merkez Bankası ayrıca ülkenin 4,8 trilyon Avustralya doları, yaklaşık 3,4 trilyon ABD doları büyüklüğündeki emeklilik sektörüne ilişkin uyarıda bulundu. Önümüzdeki on yılda milyonlarca kişinin emekli olması ve birikimlerini kullanmaya başlamasıyla fonların nakit çıkışlarıyla karşılaşacağı, bunun da sektör için yeni zorluklar yaratacağı belirtildi.

Franklin Templeton’dan temettüleri Bitcoin’e yönlendiren iki ETF

Kripto yatırım ürünleri tarafında Franklin Templeton, iki yeni borsa yatırım fonunun Nasdaq listeleme kaydını tamamlamak amacıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) Form 8-A sundu. İzahnamede fonların 27 Ekim’de yürürlüğe gireceği belirtilirken, piyasada işlemlerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Yeni ürünlerden Franklin US Equity Bitcoin DRIP Index ETF (FBEQ), piyasa değeri bakımından ABD’nin en büyük yaklaşık 500 şirketini kapsayan VettaFi US Large-Cap 500 Bitcoin DRIP Endeksi’ni izleyecek. Franklin US Innovation Bitcoin DRIP Index ETF (FIBT) ise Nasdaq’ta işlem gören, finans sektörü dışındaki en büyük 100 şirkete odaklanan VettaFi US Innovation 100 Bitcoin DRIP Endeksi’ni takip edecek.

Pasif endeks stratejisi uygulayan her iki fonun başlangıç dağılımı, yaklaşık yüzde 95 ABD hissesi ve yüzde 5 Bitcoin bağlantılı yatırımdan oluşacak. Ürünlerin temelini, “Bitcoin DRIP” olarak adlandırılan temettü yeniden yatırım mekanizması oluşturuyor.

Bitcoin’de büyük yatırımcının pozisyon artırması ve yeni ETF hazırlıkları, fiyatın kısa vadeli zayıflığını henüz ortadan kaldırmış değil. Martinez’in işaret ettiği senaryoda 82.000 doların direnç olarak kalması, 72.500 doları yeniden gündeme getirebilir. Küresel tarafta ise petroldeki sınırlı gerilemeye rağmen Avustralya’dan yeni faiz artışı sinyali gelmesi, enerji fiyatlarındaki düşüşün tek başına enflasyonla mücadelenin tamamlandığı anlamına gelmediğini gösteriyor.