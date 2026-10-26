Kripto Para

Güney Kore kripto vergisini 2029’a kadar ertelemeye hazırlanıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Güney Kore, kripto kazanç vergisini 2029'a kadar ertelemeyi değerlendiriyor.
  • 📌 Planlanan model, yıllık eşiği aşan $BTC ve diğer kripto kazançlarına yüzde 22 vergi getiriyor.
  • 🌍 Erteleme baskısının merkezinde, CARF öncesinde yurt dışı borsa verilerine erişim sorunu yer alıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Güney Kore’de kripto para kazançlarına vergi getirilmesine yönelik planın bir kez daha ertelenmesi gündemde. Cumhurbaşkanlığı ofisinin, yürürlük tarihi 1 Ocak 2027 olarak belirlenen düzenlemeyi ötelemeye sıcak baktığı aktarıldı. Bu senaryoda ülkedeki yatırımcılar, dijital varlık kazançları için vergi ödemeye 2029’dan önce başlamayabilir.

İçindekiler
1 Vergi planında dördüncü erteleme ihtimali
2 Temel itiraz, yurt dışı borsalardaki işlemlerin izlenmesi
3 Yeni teklif CARF sistemine bağlandı
4 ABD takvimi belirleyici olabilir

Vergi planında dördüncü erteleme ihtimali

Mevcut düzenleme, yıllık 2,5 milyon wonun üzerindeki kripto para kazançlarının yüzde 22 oranında vergilendirilmesini öngörüyor. Bu oranın içinde yüzde 20 gelir vergisi ile yüzde 2 yerel vergi bulunuyor. Düzenleme, ilk bakışta net bir çerçeve sunsa da uygulama takvimi uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Kripto vergisi Güney Kore’de ilk olarak 2020 yılında kabul edilmiş, başlangıçta Ocak 2022’de yürürlüğe girmesi planlanmıştı. Ancak takvim daha sonra 2023’e, ardından 2025’e ve son olarak 2027’ye ertelendi. Son değerlendirmeler, yürürlük tarihinin bu kez 2029’a kayabileceğine işaret ediyor.

Güney Kore’de tartışılan model, yıllık 2,5 milyon wonu aşan kripto kazançlarına yüzde 22 vergi uygulanmasını öngörürken, uygulama takvimi hazırlık tartışmaları nedeniyle yeniden değişebilir.

Temel itiraz, yurt dışı borsalardaki işlemlerin izlenmesi

Düzenlemeye karşı çıkan siyasetçiler ve sektör temsilcileri, ülkenin bu sistemi sağlıklı biçimde uygulamaya henüz hazır olmadığını savunuyor. En büyük çekince, yabancı kripto para borsalarında gerçekleştirilen işlemlerin etkili şekilde izlenememesi olarak öne çıkıyor.

Eleştiriler, uluslararası raporlama altyapısı yeterince kurulmadan verginin devreye alınmasının Güney Kore’de faaliyet gösteren yerel platformları ve onların kullanıcılarını dezavantajlı duruma düşürebileceği görüşünde yoğunlaşıyor. Bu nedenle vergi yükümlülüğünün, uluslararası veri paylaşım düzeniyle uyumlu hale getirilmesi isteniyor.

Yeni teklif CARF sistemine bağlandı

Bu ayın başlarında Demokratik Parti milletvekili Park Min kyu, kripto vergisinin yürürlüğe girişini uluslararası bilgi paylaşımı anlaşmalarına bağlayan bir yasa teklifi sundu. Teklif, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü tarafından geliştirilen Crypto Asset Reporting Framework kapsamındaki ilk kripto işlem bilgisi paylaşımından iki yıl sonrasına kadar verginin ertelenmesini içeriyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, kısa adıyla OECD, üye ülkeler arasında ekonomi politikaları ve düzenleyici standartlar konusunda eşgüdüm sağlayan uluslararası bir kuruluş olarak biliniyor.

Mini sözlük: CARF, kripto varlık işlemlerinin ülkeler arasında standart bir formatta vergi otoriteleriyle paylaşılmasını amaçlayan bir raporlama çerçevesidir. Sistem, sınır ötesi kripto hareketlerinin izlenmesini kolaylaştırmayı hedefler.

Park Min kyu’nun sunduğu teklif, kripto vergisinin başlangıcını CARF kapsamındaki ilk uluslararası veri paylaşımından iki yıl sonrasına bırakmayı amaçlıyor.

ABD takvimi belirleyici olabilir

CARF sisteminin temel amacı, vergi idarelerinin sınır ötesi kripto işlemlerini daha yakından takip edebilmesini sağlamak. ABD’nin bu sisteme 2029 yılında katılmasının beklendiği belirtilirken, Güney Koreli yetkililerin o tarihten önce ABD merkezli işlem platformlarına ilişkin verilere erişimde zorluk yaşayabileceği değerlendiriliyor.

Bu tablo, Seul yönetiminin vergi uygulamasında neden daha temkinli davrandığını da açıklıyor. Özellikle yabancı platformlarda gerçekleşen işlemler kapsam dışında kalırsa, vergi uygulamasının hem denetim hem de rekabet açısından dengesiz sonuçlar doğurabileceği kaygısı öne çıkıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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