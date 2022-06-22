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  •   Son Dakika: Coinbase 5 Altcoin Daha Listeleyecek! Kripto Para Yüzde 56 Yükseldi!

Son Dakika: Coinbase 5 Altcoin Daha Listeleyecek! Kripto Para Yüzde 56 Yükseldi!

Amerika'nın en büyük kripto para borsası 5 yeni kripto parayı listeliyor. Fiyatlar şimdiden uçmaya başladı.
19:07
22 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dün paylaşılan listeleme haberinin ardından bugün 5 altcoin daha duyuruldu. Dün yapılan duyuruda yüzde 75’i aşan kazançlar görülmüştü. Peki ABD’nin en büyük kripto para borsası hangi altcoinleri listeleyecek? Bu listelemeler neye göre yapılıyor? Son gelişmeler ve detayları ele alıyoruz.

Altcoin Listeleme

Coinbase tarafından yapılan duyuruya göre Chrono .tech (TIME), DEXTools (DEXT), Drep[new] (DREP), Jupiter (JUP), ve Muse (MUSE) borsada işleme açılacak. Yatırımcılar sadece Ethereum ağı üzerinden borsaya bu tokenleri göndermeye başlayabilir.

Listeleme işlemi yarın Türkiye saatiyle 19:00’da yapılacak. Gerekli likidite koşulları oluştuğunda yatırımcılar borsa üzerinden alım satıma başlayabilecek. Listelemelerin ilk dakikalarında fiyatta çok yüksek volatilite oluştuğu için yatırımcıların çok daha dikkatli olması gerekiyor.

Listelenecek Altcoinler

Listenin başında Chrono var ve yazı hazırlandığı sırada %6 artışla 22,8 dolardan alıcı buluyor. FED açıklamalarıyla Bitcoin’in 20.000 doların altına düştüğü dakikalarda bu seviyede kalabilmesi direkt olarak Coinbase listeleme haberinin etkisidir. Maksimum arzı 710 bin adet olan token 16,1 milyon dolar piyasa değerine sahiptir.

İkinci sırada DEXTools (DEXT) geliyor. Analitik alanında hizmet veren DEXTools’un yerel tokeni 0,13 dolardan alıcı buluyor ve haberinin ardından %10 yükseliş yaşadı. İşlem hacmindeki %400’lük artış, listelemenin fiyatta daha iyi sonuçları olacağının düşünenlerin beklentisini yansıtıyor. Bu altcoin 12 milyon dolar piyasa değeriyle 673’üncü sırada yer alıyor.

Drep[new] (DREP) listeleneceği açıklanan piyasa değeri düşük üçüncü altcoindir. DeFi ve akıllı sözleşmeler kategorilerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Haberin ardından tokenin fiyatı 0,54 dolardan 0,62 dolara kadar yükseldi. Yazı hazırlandığı sırada 0,59 dolardan alıcı buluyor.

Fiyatından bir sıfır atan Jupiter (JUP) haberin ardından 0,0078 dolardan 0,01 dolara kadar yükseldi. JUP güne %30+ yükselişle devam ediyor. Piyasa değeri sadece 9 milyon olan bu altcoin toplamda 1 milyar arza sahiptir ve tamamı dolaşımda bulunuyor. Güncel piyasa değerine göre en büyük 736’ncı altcoin konumundadır.

Muse (MUSE) ise listenin sonunda yer alıyor. Günün yıldızı MUSE oldu. Listeleme haberinin ardından %56 artan altcoin sadece 2,8 milyon dolar piyasa değerine sahiptir.

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