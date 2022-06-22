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Powell bugün ekonomiye dair önemli mesajlar verdi ve kripto paraları da unutmadı. Peki neler söyledi? Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 20.500 dolardan alıcı buluyor ve hisse senedi piyasalar pozitif fiyatlanmaya devam ederken bile düşme eğilimini sürdürüyor. Bundan Powell tarafından yapılan açıklamaların payı olabilir.

Kripto Para Açıklaması

Powell, kripto paraların çok daha iyi düzenlenmeye ihtiyacı var. Kripto paralarda yaşanan düşüşün şu ana kadar ekonomimize herhangi bir etkisi olmadı. Bunun dışında resesyon endişelerine de değinen FED başkanı, faiz artışlarının buna sebep olabileceğini söyledi. Ayrıca faizlerdeki artışa rağmen gıda ve enerji fiyatlarında herhangi bir azalma beklemediklerini de sözlerine ekledi.

FED tarafından belirlenen enflasyon hedefi %2 fakat buna halen oldukça uzaklar. Önümüzdeki ay yapılacak toplantıdan önce gelecek enflasyon verileri son derece kritik olacak. Powell ayrıca varlık satışlarıyla ilgili de konuştu. Gelecek tarihlerde mortgage tabanlı menkul kıymetler satılabileceğinden bahsetti.

FED Başkanının Açıklamaları

Yüzsek faiz oranlarının acı verici sonuçlar olacağını kabul eden Powell, ellerindeki aracın bu olduğunu ve kullanmaları gerektiğini söyledi. Yumuşak iniş hedeflerinden bahsetti fakat bunun ne denli zorlu olduğunu da kabul ediyor.

“Çin’deki kapanmaların henüz tam anlamıyla etkilerini görmedik. Yüksek faiz oranlarına doğru gitmemiz gerekiyor. Piyasa bizim atacağımız adımları çok iyi okuyor ve buna göre hazırlanıyor”.

Piyasanın okuduğu şey bir dizi faiz artışı ve Powell bunu inkar etmiyor hatta piyasaları takdir ediyor. Böylece Temmuz ayında 50-75 baz puanlık bir faiz artışı da kesinleşti. Kripto paraların bu süreçte negatif görünümünü sürdürmesi olası görünüyor. Çünkü piyasalar için tek problem faiz artışları değil. 3AC ve Celsius gibi devlerin oluşturduğu FUD yatırımcıları fazlasıyla olumsuz etkiliyor.

Yazı hazırlandığı sırada Powell bir soru aldı. 100 baz puanlık faiz artışının gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir soruya “her şey masada ve ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız” cevabını verdi. Ardından Bitcoin 20.000 dolara kadar hızlı bir düşüş yaşadı.