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Bitcoin (BTC) FTX krizi nedeniyle yeni bir darbe alırken, küresel piyasalarda gözler ABD’nin Ekim ayı enflasyon verilerine çevrilmişti.

ABD Ekim Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı!

ABD’de TÜFE Eylül ayında yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon yüzde 8,2 olarak açıklanmıştı. Yüksek faiz oranları, kripto para piyasasını etkilemeye devam ederken, ortaya çıkan yeni kriz piyasayı yeniden türbülansa soktu. Kripto para borsası FTX‘teki krizin ardından, Bitcoin (BTC) büyük darbe aldı. Kripto krizinin risk iştahını düşürmesiyle hisseler de değer kaybetti. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Aralık ayı toplantısına ilişkin belirsizlik devam ederken, beklentilerin netleşmesi bakımından bugün açıklanacak ABD’nin Ekim ayı enflasyon verileri kritik önem teşkil ediyordu. ABD’de enflasyonun ekimde aylık yüzde 0,4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8,2’den yüzde 8’e inmesi öngörülüyordu. Veriler biraz önce açıklandı ve şu şekilde:

Gerçekleşen yıllık: Yüzde 7.7 Beklenti: Yüzde 8.0 Önceki: Yüzde 8.2

Fed’in yüksek enflasyonu düşürmek için uyguladığı agresif parasal sıkılaştırma adımlarının etkisinin ölçümleneceği veride, yıllık enflasyondaki düşüş beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda, Banka’nın aralık ayında faiz artırım oranını 75 baz puandan 50 baz puana indireceğine dair fiyatlamaların güçleneceği tahmin ediliyordu. Halihazırda para piyasalarında Fed’in Aralık ayı politika faizi artırım büyüklüğüne ilişkin beklentiler 50 baz puan için yüzde 54 ve 75 baz puan için yüzde 46 düzeyinde bulunuyordu. Uzmanlara göre, Bitcoin‘in eski parlak günlerine dönebilmesi için Fed’in faiz artırımlarından son vermesi gerekiyor.