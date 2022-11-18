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En büyük kripto para borsaları çatırdıyor. Yatırımcılar endişeli ve FTX mağdurlarının kaderini yaşamak istemiyorlar. CoinTürk üzerinden hangi kripto para borsasının ne kadar rezervi olduğuna dair detaylı bir analiz yazısı paylaştık. Sonuç şu, yatırımcılar eğer riski sıfırlamak istiyorsa en azından varlıklarının bir kısmını soğuk cüzdanlara taşımalı ve kullandıkları borsaların rezervlerinin güçlü olup olmadığına bakmalı.

Gemini Borsası Battı Mı?

“Battı mı?” hayır, “batacak mı?” bilemeyiz. Şimdilik yaşanan durumu bir iflas olarak değerlendirmemeliyiz. Olayı anlaşılır şekilde özetlemek gerekirse durum şu;

Gemini müşteri varlıklarını kilitleyerek onlara faiz ödüyordu. Tıpkı diğer borsaların yaptığı gibi.

müşteri varlıklarını kilitleyerek onlara faiz ödüyordu. Tıpkı diğer borsaların yaptığı gibi. Genesis (en büyük kripto şirketlerinden biri olan DCG altında) dün 16:00’da FTX olayından etkilendiği için ödemeleri “duraklattığını” açıkladı.

(en büyük kripto şirketlerinden biri olan DCG altında) dün 16:00’da FTX olayından etkilendiği için ödemeleri “duraklattığını” açıkladı. Gemini borsası faiz ödemesi için “Earn” hizmetini “Genesis” platformundan alıyordu. Onun para çekmeyi durdurmasıyla Genesis Earn için ödemeleri durdu.

Genesis, FTX kaybının 174 milyon dolar olduğunu söylemişti ancak bugün 1 milyar dolarlık acil krediye ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Gemini borsasının müşterileri tedirgin ve son 24 saatte borsadan 22.000 BTC’lik çıkış oldu.

Borsanın işlem hacmi son 24 saatte %48 düştü.

Gemini müşterileri gergin olmakta haklı çünkü çöken koca bir gökdelen var ve altında kimlerin kaldığı halen netleşmiş değil. Daha da önemlisi birçok bina da bu gökdelenin devrilmesiyle toz olmuş olabilir. Kripto para yatırımcılarına 6 Kasım Pazar günü Binance, FTT Tokenleri satacağını açıkladığında yaptığım uyarıyı bu sefer Gemini için yapma gereği hissediyorum. Gemini borsasındaki risklerinizi azaltın ve mümkünse “nasıl kullanıldığından emin olduktan sonra” soğuk ve mülkiyeti size ait merkezi olmayan cüzdanlara geçiş yapın. Gemini her ne kadar regüle platformlar arasında yer alsa da şu an riskli görünüyor.

FTX Çöküşünün Ciddiyeti

Bu tam anlaşılmış değil, insanlar önümüzdeki haftalarda yaşayabileceğimiz potansiyel olumsuzluk konusunda yeterli bilgiye de sahip değil. Ancak olayı basitleştirmek için sadece mayıs ayından bu yanan yaşananları düşünün.

LUNA çöküşü

çöküşü Kripto paraların erimesi

Celsius ’un yaklaşık 1 ay sonra para çekmeyi askıya alması

’un yaklaşık 1 ay sonra para çekmeyi askıya alması Kripto paraların çok daha fazla erimesi

3AC, BlockFi, Voyager ve diğerlerinin iflası

ve diğerlerinin iflası Kripto paraların erimesi

Şu an hangi aşamadayız? En iyi ihtimalle Celsius’un haziran başında para çekmeleri durdurduğu günleri yaşıyor olabilir. Sırada hangileri var? Gemini iflas eder mi? En büyük 8’inci kripto para borsası olan Gemini’nin iflasıyla ilk 10 borsadan 2’si tarihe gömülmüş olacak. Bu LUNA kaosundan daha büyük bir mağduriyete sebep olur.