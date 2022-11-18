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  •   Dikkat! Terra Luna’dan Fiyatı Uçurabilecek Müjde Niteliğinde Yenilik!

Dikkat! Terra Luna’dan Fiyatı Uçurabilecek Müjde Niteliğinde Yenilik!

Terra Luna için yeni zirvelere yürümek adına çok önemli bir adım atılıyormuş gibi görünüyor. Bu yeni güncelleme her şeyi değiştirebilir.
22:10
18 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakın tarihli bir Terra Luna haberine göre, Alliance adlı Cosmos SDK, blok zincirleri arasında ekonomik ittifaklar oluşturmak için zincirler arası stake etme özelliğinden yararlanacak.

Terra (LUNA) ile ilgili hayati bir haberde, ittifak modülü, çeşitli blok zincirleri arasında ekonomik ittifaklar oluşturmak için zincirler arası stake etme sistemi getirecek. Alliance bir Cosmos SDK modülü ve bu nedenle Cosmos için oluşturulmuş bir konsensüs protokolü olan Tendermint üzerine inşa edilen Terra Blockchain’e takılabilir.

İttifak’ın Temel Özelliği

Alliance, zincirlerin likit stake türevleri veya LSD’ler aracılığıyla daha büyük zincir varlıklarının stake edilmesini sağlamasına olanak tanıyan yepyeni bir Cosmos modülü olarak tanımlanıyor.

Geniş ölçekte Alliance, bir IBC kanalı (ICS-004) üzerinden köprülenen stake varlıkları da dahil olmak üzere, yönetişim tarafından izin verilen tüm varlıkların blok üretimi ve yönetişiminde yer almak için doğrulayıcılara devredilmesine izin verir.

Çeşitli varlıkların paydaşları, yönetişim tarafından belirlenen bir orana göre oylama gücü ve blok ödülleri alır. Bu varlıklar ittifak varlıkları olarak adlandırılır.

İttifak Modülünden Staking Ödülleri

İttifak varlıklarından elde edilen stake ödülleri yerel varlıklardan elde edilen stake ödülleriyle takas edildiğinde zincirler arasında bir ekonomik ittifak oluşturulur. Aslında bu, yeni zincirlerin daha büyük zincirlerle ekonomik ittifaklar kurmasına olanak tanıyarak yerel varlığı daha büyük ve daha likit varlıklardan gelen getirilerle daha istikrarlı hale getirebilecek bir sistem olarak dikkat çekiyor.

Daha büyük varlıkların sahiplerine staking getirisi elde etmek için daha fazla yol sağlayabilir. İttifak, her blok zincirinin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için ödül ağırlığının esnek yapılandırmasının zaman içinde değişmesine izin verebilir.

Terra Luna Ve Project Feather

Project Feather, bir süredir Do Kwon tarafından tanıtılıyordu. Proje, blok zincirlerini başlatmayı bir tüy kadar kolay hale getirmeyi amaçlıyor, çünkü başlatma işlemi ve L1 hala çok zaman, para gerektiriyor. Feather, bunu akıllı bir sözleşme yaratmak kadar basit hale getirmek istiyor.

Alliance ile Feather’ın birleştirilmesi, geliştiricilerin basit bir dağıtım komut dosyası ve CLI kullanarak yeni bir zincir başlatmasına yardımcı olabilir. Doğrulayıcılar, bir daemon aracılığıyla başlatılan yeni zincirleri dinleyebilir ve bu zincirler için doğrulayıcı ve nöbetçi düğümleri oluşturabilir.

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