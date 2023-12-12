Hukuk

Sıcak Gelişme! Terra Kurucusuyla İlgili Yeni Bir Karar Verildi

Özet

  • Terra kurucusu Do Kwon ile ilgili bugün önemli bir karar verildi.
  • Karar ABD ve Güney Kore’nin isteği üzerine alındı.
  • Buna göre tutukluluk süresi 2 ay daha uzatıldı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Önemli bir gelişme olarak Karadağ Yüksek Mahkemesi, ABD ve Güney Kore’den gelen talepler üzerine Terraform Labs’ın kurucu ortağı Do Kwon’un tutukluluk süresini uzattı. İki ülkenin talebi üzerine verilen uzatma kararı Kwon’un tutukluluk süresini iki ay uzatarak 15 Şubat’a kadar yeni bir son tarih belirledi. Kurucu ortak, 2022 yılında algoritmik bir stablecoin olan TerraUSD’nin çöküşüyle ilgili suçlamalarla karşı karşıya.

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Yasal Süreç ve İade KararıKripto Girişimcisi için Çıkarımlar

Yasal Süreç ve İade Kararı

Podgorica’daki Yüksek Mahkeme daha önce Do Kwon’un iade edilebileceğine hükmetmiş ve iade edilecek ülkeyle ilgili son kararı Karadağ Adalet Bakanına bırakmıştı. Tutukluluk halindeki ilk sürenin Cuma günü dolacak olması uzatma kararının alınmasına neden oldu.

Ancak Kwon’un savunması iade kararına karşı temyiz başvurusunda bulundu. Temyiz başvurusu şu anda Podgorica’daki bir temyiz mahkemesi tarafından değerlendirilmekte ve yasal işlemlere başka bir karmaşıklık katmanı eklemekte.

Kripto Girişimcisi için Çıkarımlar

Do Kwon’un gözaltı süresinin uzatılması, kendisine yöneltilen suçlamaların ciddiyetinin ve iadesi için yürütülen uluslararası işbirliğinin altını çiziyor. Suçlamalar, 2022 yılında önde gelen bir algoritmik stablecoin olan TerraUSD’yi çevreleyen çalkantılı olaylarla bağlantılı. Yasal süreçler ilerledikçe, temyiz başvurusunun sonucu bu davada atılacak sonraki adımları önemli ölçüde etkileyecek.

Karadağ’ın Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon’un tutukluluğunu uzatma kararı, kripto alanındaki yasal işlemlerin küresel erişimini vurgulamakta. Hem ABD hem de Güney Kore’nin iade talebinde bulunduğu bu dava, kripto para sektöründeki sorunların düzenlenmesi ve ele alınmasına yönelik devam eden çabaların odak noktası olmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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