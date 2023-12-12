Oyun Odaklı Blockchain Ağı Oasys Ekibinden Dikkat Çeken Ortaklık: AltLayer İle İşbirlik Sağlandı

Oyun odaklı blockchain projesi Oasys, ekosistem içinde metaverse geliştirmelerini basitleştirmek için zero-knowledge platformu AltLayer ile işbirliği yaptığını açıkladı. Oasys ekibi 12 Aralık’ta yaptığı açıklamada, ortaklığın Oasys ekosistemi içinde blockchain tabanlı oyunların ve metaverse başlatmak isteyen geliştiricilere daha basit bir deneyim sağlamak için AltLayer’ın hizmet olarak sunduğu bilgi toplama özelliğini kullanacağını duyurdu.

Ousys Ekibinden Geliştiricilere Yönelik Adım

Şubat 2022’de Oasys, oyna-kazan (P2E) prensibi ile piyasaya sunulan blockchain tabanlı oyunların ana akım benimsenmesini artırmak için ağı kullancıların beğenisine sundu. Quasy, sıfır komisyon ücreti deneyimini ve ağ içinde geliştirilen projeler arasında varlık taşınabilirliğini öne çıkarıyor. Ekosistemin kurucu ekibinde Web2 oyun sektörü ve blockchain oyun sektöründen önemli kişiler yer alıyor.

Oasys direktörü Daiki Moriyama yaptığı açıklamada, bu adımın oyunlarını blockchain üzerinde daha kolay işlem gerçekleştirmek isteyen oyun geliştiricilerine hitap ettiğini söyledi. Moriyama açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bandai Namco gibi büyük şirketler Oasys Layer-2 ağı üzerinde tamamen özelleştirilmiş kendi metaverse’lerini oluşturmayı tercih ederken bazı küçük oyun geliştiricileri daha kolay bir şekilde sıradan bir metaverse oluşturmayı ve oyunlarını bunun üzerine yerleştirmeyi tercih ediyor.”

Qasys Direktöründen Web3’e Yönelik Açıklamalar

Yönetici konuya yönelik ayrıca küçük ve orta ölçekli geliştiricilerin sayısının artması beklendiğinden ekibin Oasys’in iki katmanlı mimarisinin ikinci katmanında yer alan bir evren oluşturmanın kolay olduğu bir platform sağlamanın kullanıcılara yönelik önemli bir gelişme olduğunu açıkladı.

Moriyama, 2024 yılında blockchain oyunlarında hangi trendlerin beklenebileceği sorusuna ise bu alandaki önemli gelişmelere dikkat çekerek yanıt verdi. Yöneticiye göre blockchain tabanlı oyunları sektördeki ortam kesinlikle geliştiriyor ve Oasys direktörü sektörü bir önceki yıla göre daha güçlü olarak tanımlıyor.

Moriyama, çeşitli blockchain oyun odaklı pazarlama işletmelerinin ve çeşitli sektörlerden şirketlerin Web3‘e girmesinin Web3 oyun alanı tarafında bir yükseliş yaşanmasını sağlayacağına dikkat çekti. Özellikle NFT sektörüne yönelik atılan adımlar ile çeşitli faydalar sağlayan Web3 projeleri bu konuda gün geçtikçe dikkat çekiyor.

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