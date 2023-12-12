Detaylı ABD Enflasyon Analizi ve 13 Aralık Fed Toplantısı Beklentileri

Kripto paralar için son gelen veriler oldukça önemliydi ve ABD enflasyonunda düşüşün devam ettiğini gördük. ABD piyasaları güne pozitif başladı. Cuma günü gelen güçlü istihdam verisinin ardından yatırımcılar için zayıflayan enflasyon umut verici. Peki son raporun detayları ne yönde?

ABD Enflasyon Verisi

Barınma endeksi Kasım ayında yükselmeye devam ederek benzin endeksindeki düşüş bunu dengeledi. Enerji endeksi genel olarak benzindeki yüzde 6 kayıpla ay boyuna %2,3’e geriledi. Bu ay petrol fiyatındaki gerilemenin sürdüğünü düşünürsek güncel durum enflasyona dair umut verici. Ekim ayında yüzde 0,3 oranında artan gıda endeksi geride bıraktığımız ayda daha yavaş biçimde %0,2 oranında arttı.

Geride bıraktığımız ayda en büyük artış ulaşım endeksinde %1,1 oranında oldu. Yıl boyu bu kalemdeki en büyük artış Ağustos ayında olmuştu. Yukarıdaki tabloda enerji fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonu nasıl aşağı çektiğini net biçimde görüyoruz. Fuel Oil yüzde 25’e yakın düşüş yaşayarak ABD vatandaşları için enflasyonun çekilmez yükünü hafifletti.

Hazine Bakanı Yellen konuyla ilgili şunları söyledi;

“Enflasyonun Fed‘in hedefine inmemesi için hiçbir neden görmüyorum. Son düzlüğün özellikle zor olacağına inanmak için bir neden yok.”

13 Aralık Fed Toplantısı

Yarın Fed Başkanı Powell tarafından yapılacak açıklamalar kritik öneme sahip olacak. Cuma günü gelen güçlü istihdam verisi beklenti dahilinde gelen enflasyonla dengelenebilir. Nitekim Fed geçtiğimiz ay boyunca olumlu gelen verileri de izlediği için değerlendirmesini bir bütün olarak yapacaktır.

Ancak piyasalar önümüzdeki yıla dair 100bp üzerinde bir indirim beklentisine girdi. Bu aşırı iyimserlik Fed’in hiç istemediği ve politikanın etkisini kıran bir şey. O halde Powell önceki toplantıya göre daha temkinli ve kötü gelen verilere odaklanan şahine yakın açıklamalar yapmalı.

Hülasa Fed toplantısına kadar kriptoyu da içine alan risk piyasalarında baskının devam etmesi beklenebilir. Bitcoin fiyatının TSİ 22:00’da gelecek 3 yıllık faiz beklentisi verisiyle dalgalandığını görebiliriz. Muhtemelen aşağı yönlü iğneler göreceğiz çünkü üyelerin bir kez daha aşırı iyimserliği baltalayan daha temkinli indirim rotasına odaklandığı görülecek.

Fed akşamları 1,5 yıldır oldukça heyecanlıydı ve yine başka bir Fed akşamına heyecanla yaklaşıyoruz. Beklenti faizlerin sabit kalacağı yönünde ve önümüzdeki yıl ilk indirimin Mayıs toplantısında yapılması hedefleniyor. En azından piyasa görüşü FedWatch’a böyle yansıyor. Goldman ise ilk indirim için Haziran ayından sonraki toplantıları hedefliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.