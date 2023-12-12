Sats (1000SATS) Nasıl Alınır?

Sats (1000SATS), Bitcoin‘in (BTC) anonim mucidi Satoshi Nakamoto’ya saygı göstermek amacıyla oluşturulan bir altcoin olarak öne çıkan bir tür BRC-20 token’idir. Bu yazımızda son olarak dev kripto para borsası Binance‘de listelenen Sats nedir, 1000SATS coin nedir ve 1000SATS coin nereden alınır gibi birçok sorunun yanıtını bulabilirsiniz.

Sats Nedir?

Sats, Bitcoin’in mucidi Satoshi Nakamoto’ya saygı göstermek amacıyla oluşturulan bir altcoin olarak öne çıkan bir BRC-20 token’idir. Sats, Bitcoin’in en küçük birimi olan Satoshi’nin bin katını temsil eder. Bir tür BRC-20 token’i olan Sats, Bitcoin ordinal’leri aracılığıyla oluşturulmuştur ve temel özellikleri JSON yazıları kullanılarak tanımlanmıştır.

Bilindiği üzere BRC-20 token’leri, bir ordinal cüzdanının oluşturulmasının ardından Bitcoin topluluğu tarafından serbestçe basılabilir. Bu token’ler, akıllı sözleşmelerin aksine değişmez ordinal’ler üzerinden işler ve bir kez oluşturulduktan sonra değiştirilemezler. BRC-20 token’leri her ne kadar sıradan token’ler gibi işlev görse de neredeyse farklı bir arka uç teknolojisi tarafından desteklenir ve tamamen farklı bir şekilde oluşturulurlar. BRC-20 token’leri, bir ordinal cüzdanının oluşturulmasının ardından BRC-20 token’leri serbestçe basabileceği Bitcoin topluluğu tarafından basılır. Genellikle bir arz limiti bulunur ve toplam basım toplam arzı aşamaz.

1000SATS coin’in arzı sınırlıdır. Coin’in toplam arzı 2.1 trilyon adetle sınırlandırılmıştır. 1000SATS coin, Bitcoin ağının güçlü güvenliğini ve merkeziyetsizliğini kullanarak eşten eşe transfer edilebilir.

1000SATS Coin Nereden Alınır?

1000SATS coin, ürettiği işlem hacmi ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘den güvenle alınıp satılabilmektedir. 1000SATS coin, 12 Aralık 2023 tarihinde Binance’de listelenmiştir ve 1000SATS/USDT, 1000SATS/FDUSD ve 1000SATS/TRY işlem paritelerinde alınıp satılmaktadır.

1000SATS coin alabilmek için (yoksa) öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından Binance‘deki hesap cüzdanına kripto para veya Türk lirası gibi fiat para transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıdaki üç paritende de 1000SATS coin satın alınabilir.

1000SATS/USDT işlem paritesinden satın alım yapmak için öncelikle bu işlem paritesinin arayüzüne gidilmelidir. İşlem paritesi arayüzündeki limit sekmesinden belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın girilmesinin ardından 1000SATS Al emri ile satın alma işlemi tamamlanmış olur.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.