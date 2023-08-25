Kripto para piyasasının en değerli ikinci meme token’ı olan SHIB için işler son dönemde pek iyi gitmiyor. Kanada’nın Toronto şehrinde düzenlenen Blockchain Fütürist Konferansı’nda konuşan Shiba Inu ekibinin lideri Shytoshi Kusama, Shibarium Layer-2 lansmanını sundu.

Henüz 24 saat geçmeden yoğunluktan dolayı güvenlik nedeniyle blok üretimine son veren ağ bu gelişmenin ardından tekrar testlere sokuldu ve halka açık lansmanı için herhangi bir engel kalmadığı açıklandı. Ancak yaşanan bu gelişmeyle birçok SHIB balinası varlıklarını sattı ve bu durum SHIB fiyatına olumsuz yansıdı.

Shiba Inu Grafik Analizi

Hem Shiba Inu hem de kripto piyasasında yaşanan kötü haber akışına rağmen SHIB, 10 Haziran tarihinden gelen yükselen kanal formasyonunu hala korumaya devam ediyor. Ayı tuzağı olarak bilinen hareketler nedeniyle birkaç kere destek alına düşen fiyat, günlük kapanış yapmadan destek üstüne çıkmayı başarmış ve bu durum yatırımcılar için güven vermiştir.

Belirlenen destek seviyeleri baz alındığında SHIB için ilk durak günlük EMA 21 seviyesi dikkat çekiyor. 0,00000840 dolar seviyesine denk gelen EMA 21 seviyesi geçilmesi durumunda direnç seviyeleri sırasıyla 0,00000921 / 0,00001169 ve 0,000001385 dolar seviyeleri takip edilmesi gereken seviyeler.

SHIB Fiyatında Olası Düşüş İhtimali

Dirençte de boğa tuzağı denenmiş ancak günlük kapanış ayı tuzağında olduğu gibi direnç seviyesinin altında kapatarak ralli beklentisini bir başka sefere bırakıyor. Özellikle günlük grafikte fiyatın EMA 200 altında kalması her yatırım aracı için olumsuz bir durum. Son 3 aylık dönemde bu seviyenin 2 kere altında kalması ayrıca SHIB için olumsuz bir durum.

Destek seviyelere baktığımızda ise SHIB için 3 önemli destek seviyesi dikkat çekiyor. 0,00000761 dolar seviyesi kanal formasyonunun da destek seviyesi olduğu için SHIB fiyatının en önemli desteği olarak dikkat çekiyor. Ardından ise 0,00000702 ve 0,00000645 dolar seviyeleri SHIB için takip edilmesi gereken direnç seviyeleridir.