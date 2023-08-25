Geçtiğimiz sene Terra iflas ederken popüler kripto platformu çöküşte kayıp yaşamadığını iddia etmişti. Ancak sonunda gerçek ortaya çıktı. Birçok kripto para şirketi Terra kaynaklı şekilde iflasa gitti. FTX çöküşünün bile 40 milyar dolarlık Terra çöküşüyle önemli ölçüde bağlantısı vardı.

Terra Çöküşünün Etkileri

Binance ABD borsasının iş ortaklarından olan Prime Trust yakın zamanda iflasını açıkladı. Şirketi önce BitGo satın almak istedi ancak sonrasında kayıpların boyutu netleşince vazgeçti. Benzer şekilde 2022 sonunda Binance borsası da FTX’i satın almak için harekete geçmiş ancak bunun zararına olacağını anladığında vazgeçmişti.

Kripto saklama kuruluşu Prime Trust, TerraUSD‘nin çöküşüyle müşteri ve kurumsal fonlarda 8 milyon dolar kaybettiğini kabul etti. Saklama kuruluşu müşteri fonlarından 6 milyon dolar ve kurumsal hazinesinden 2 milyon dolar kaybetti.

Prime Trust İflas Etti

Haziran ayında Prime Trust, 2021’de üçüncü bir tarafça barındırılan kripto cüzdana erişimini kaybettikten sonra kayyuma devredildi. Mahkeme belgelerine göre şirketin müşterilere yaklaşık 82 milyon dolar fiat ve 861.000 dolar kripto cinsinden borcu var. Nevada Finansal Kurumlar Bölümü de şirketi kripto şirketleri satın almak için müşteri fonlarını kullanmakla suçladı. Düzenleyiciler ayrıca şirkete bireysel müşterilere hizmet vermeyi durdurmasını emretti.

İflas başvurusundan bu yana şirket, cüzdan skandalından sorumlu yöneticileri görevden aldı. Prime Trust, bankacılık sektörünün büyük ölçüde sektörden uzak durduğu 2018 yılında kripto müşterilerine hizmet vermeye başladı. Şirket müşteriler adına varlık tutmanın yanı sıra, müşteri dolarlarını çeşitli bankacılık ortaklarında tutarak önemli bir görevi üstleniyordu.

İlk müşterilerinden biri, 17 milyon dolarlık kripto varlığını tahsil etmek için dava açan Celsius oldu. Terra çöküşüyle Celsius da iflas etmişti. Hong Kong ve Güney Kore’deki yeni yasalar ve Singapur’daki yeni düzenlemeler, müşteri ve şirket varlıklarının birbirinden ayrılmasını öngörüyor. Bu yılın başlarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), müşteri fonlarını kötü yönettiği iddiasıyla Binance borsasına dava açtı. Düzenleyiciler ayrıca eski FTX patronu Sam Bankman-Fried’i müşteri fonlarıyla trade yaptığı için suçluyor.