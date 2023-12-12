SHIBA INU (SHIB)

SHIB Binance Tarafında Neler Oluyor? Milyarlarca Coin’in Akıbeti Ne Olacak? SHIB Fiyatı Düşer Mi?

Özet

  • Shiba Inu'da gerçekleşen Balina aktivitesi dikkat çekti.
  • Binance'e yapılan büyük bir SHIB transferi, piyasada spekülatif ilgi uyandırdı.
  • SHIB fiyatı %1,79'luk yükseliş yaşadı. Shibarium ağında artan faaliyet dikkat çekiyor.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Alican Ülker
Alican Ülker

Ethereum tabanlı memecoin’lerin en çok dikkat çekenlerinden bir tanesi olan Shiba Inu, Salı günü önemli bir balina aktivitesine daha ev sahipliği yaptı. Bu durum kripto para dünyasında önemli bir yer tuttu. Gerçekleşen balina aktivitesi, SHIB‘nin son derece değişken bir fiyat hareketine sahip olduğu şartlarda gerçekleşmesinden ötürü büyük bir ses getirdi.

Alt Başlıklar
Shiba Binance Tarafında Neler Yaşanıyor?Shiba Inu Kaç Dolar?

Memecoin, haftalık yükseliş hareketinin ardından son günlerde balina işlemlerinde de dikkat çekici bir artışa tanıklık ediyor. Bunun yanı sıra, yazım saati itibariyle, fiyat küçük bir yükseliş yaşamış gibi görünüyor.

Shiba Binance Tarafında Neler Yaşanıyor?

Memecoin tarafından yaşanan fiyat düşüşünün aksine, on-chain veriler Shiba Inu için olumlu piyasa duygularını ortaya koydu. Onchain ölçümleri takip eden platform Etherscan, kısa süre önce SHIB transferini ortaya koyan transferleri açıkladı. Paylaşılan verilere göre, yazım saatinden yaklaşık üç saat önce Binance’e 12,06 milyar SHIB aktarımı gerçekleşti. Dahası, önde gelen bir kripto borsası olan Binance’e taşınan fonların toplamı 116.077 dolar seviyesine yükseldi buldu.

Onchain verilere göre, SHIB’in Binance üzerindeki bir başka adrese gönderimi gerçekleşti ve 0xe6029…fFBd25C8 isimli bilinmeyen bir cüzdanın kontrolüne geçti. Bu işlem, token’ların CEX’lere aktarılması sonucunda olası bir arz artışını ortaya çıkardığı için SHIB fiyatındaki son düşüşün de bir yansıması olarak düşünülebilir.

Shiba Inu Kaç Dolar?

Yazım saati itibariyle, Shiba Inu fiyatı son 24 saat içinde %1’lik küçük bir yükseliş yaşadı ve dedikoduları beraberinde getirdi. Yazım saati itibariyle 0,00000960 dolar seviyesinde işlem gören memecoin, daha geniş kripto piyasasına oranla daha sabit bir yapı çiziyor.

Shiba Inu fiyatı geçtiğimiz günlerde önemli ölçüde yükseliş yaşamıştı. Bu yükselişe bağlı olarak geçici süreyle fiyat değerinden bir sıfır eksilmişti. Bunun ardından ise token’ın fiyatı kısa bir süre sonra yeniden değer kaybı yaşadı ve değer kaybına bağlı olarak bahsedilen 0 geri döndü.

Bunun yanı sıra, Shibarium ağında gerçekleşen Shiba Inu ekosistemine ait faaliyetlerde bir artış yaşandığı da dikkatlerden kaçmadı. Shibarium ağındaki gerçekleşen günlük işlem sayısı 7,94 milyona ulaşarak fiyat düşüşünün ortasında trader’ların güveninin tazelenmesini sağladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Shiba Inu (SHIB) Fiyat Analizi: Yükselişteki Belirsizlik ve Endişeler!

Shiba Coin Fiyat Tahmini! Shiba Geleceği İçin Risk ve Fırsatların Analizi

SHIB 0,01 Dolar Olacak Mı? SHIB Yakımlarında Tarihi Dönüm Noktası! Shiba Inu Yorumları Shytoshi Kusama’dan Geldi!

Fiyatından Bir Sıfırı Atan Altcoin Resmen Alev Aldı: 830x Arttı!

Trilyonlarca Token Tutuyorlar! Dev Altcoin’deki En Zenginler Belli Oldu: Listede Yok Yok!

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
Bir Önceki Yazı FTX Dolandırıcısı SBF Hapse Girecek Mi? Avukatı O En Kötüsüydü Diyor
Bir Sonraki Yazı Kripto Rallisi Bitecek Gibi Değil! Analiz Şirketinden Coşturan Yorum
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Rallisi Bitecek Gibi Değil! Analiz Şirketinden Coşturan Yorum
BITCOIN (BTC)
FTX Dolandırıcısı SBF Hapse Girecek Mi? Avukatı O En Kötüsüydü Diyor
Hukuk
Son Dakika: KuCoin, Kripto Davasında 22 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek ve New York Pazarından Çıkacak
KRİPTO PARA BORSALARI
5 Analist Bitcoin’deki Son Hareketi Yorumladı! İşte Beklenen Seviyeler
BITCOIN (BTC)
Lost your password?