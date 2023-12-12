SHIB Binance Tarafında Neler Oluyor? Milyarlarca Coin’in Akıbeti Ne Olacak? SHIB Fiyatı Düşer Mi?

Ethereum tabanlı memecoin’lerin en çok dikkat çekenlerinden bir tanesi olan Shiba Inu, Salı günü önemli bir balina aktivitesine daha ev sahipliği yaptı. Bu durum kripto para dünyasında önemli bir yer tuttu. Gerçekleşen balina aktivitesi, SHIB‘nin son derece değişken bir fiyat hareketine sahip olduğu şartlarda gerçekleşmesinden ötürü büyük bir ses getirdi.

Memecoin, haftalık yükseliş hareketinin ardından son günlerde balina işlemlerinde de dikkat çekici bir artışa tanıklık ediyor. Bunun yanı sıra, yazım saati itibariyle, fiyat küçük bir yükseliş yaşamış gibi görünüyor.

Shiba Binance Tarafında Neler Yaşanıyor?

Memecoin tarafından yaşanan fiyat düşüşünün aksine, on-chain veriler Shiba Inu için olumlu piyasa duygularını ortaya koydu. Onchain ölçümleri takip eden platform Etherscan, kısa süre önce SHIB transferini ortaya koyan transferleri açıkladı. Paylaşılan verilere göre, yazım saatinden yaklaşık üç saat önce Binance’e 12,06 milyar SHIB aktarımı gerçekleşti. Dahası, önde gelen bir kripto borsası olan Binance’e taşınan fonların toplamı 116.077 dolar seviyesine yükseldi buldu.

Onchain verilere göre, SHIB’in Binance üzerindeki bir başka adrese gönderimi gerçekleşti ve 0xe6029…fFBd25C8 isimli bilinmeyen bir cüzdanın kontrolüne geçti. Bu işlem, token’ların CEX’lere aktarılması sonucunda olası bir arz artışını ortaya çıkardığı için SHIB fiyatındaki son düşüşün de bir yansıması olarak düşünülebilir.

Shiba Inu Kaç Dolar?

Yazım saati itibariyle, Shiba Inu fiyatı son 24 saat içinde %1’lik küçük bir yükseliş yaşadı ve dedikoduları beraberinde getirdi. Yazım saati itibariyle 0,00000960 dolar seviyesinde işlem gören memecoin, daha geniş kripto piyasasına oranla daha sabit bir yapı çiziyor.

Shiba Inu fiyatı geçtiğimiz günlerde önemli ölçüde yükseliş yaşamıştı. Bu yükselişe bağlı olarak geçici süreyle fiyat değerinden bir sıfır eksilmişti. Bunun ardından ise token’ın fiyatı kısa bir süre sonra yeniden değer kaybı yaşadı ve değer kaybına bağlı olarak bahsedilen 0 geri döndü.

Bunun yanı sıra, Shibarium ağında gerçekleşen Shiba Inu ekosistemine ait faaliyetlerde bir artış yaşandığı da dikkatlerden kaçmadı. Shibarium ağındaki gerçekleşen günlük işlem sayısı 7,94 milyona ulaşarak fiyat düşüşünün ortasında trader’ların güveninin tazelenmesini sağladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.