KRİPTO PARA BORSALARI

Son Dakika: KuCoin, Kripto Davasında 22 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek ve New York Pazarından Çıkacak

Özet

  • Kripto para borsası KuCoin'e yönelik açılan dava bugün karara bağlandı.
  • Buna göre borsa 22 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı.
  • Ayrıca borsa New York pazarından çıkarılacak.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan KuCoin, New York pazarından çıkmayı ve kripto varlık şirketlerine yönelik düzenlemelerinin bir parçası olarak eyalet tarafından açılan bir davaya yönelik 22 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Başsavcı Letitia James Mart ayında Seyşeller merkezli KuCoin’e dava açmış ve platformu yatırımcıların platformunda kripto para alıp satmasına izin vermeden önce yetkili birimlere kaydolmamakla suçlamıştı.

KuCoin New York Pazarından Çıkıyor

KuCoin’in 12 Aralık’ta New York‘ta menkul kıymet ve emtia alım satımın hizmetlerini durdurmayı kabul ettiği anlaşma, ABD düzenleyicileri ve kolluk kuvvetlerinin kripto para sektöründe dolandırıcılık, kara para aklama ve yetersiz yatırımcı korumaları konusunda baskı yapmasıyla ortaya çıktı.

Dava sürecinde ele alınan anlaşmada KuCoin; 22 milyon dolarlık bir ödemenin yanısı sıra  eyalet yetkililerine 5,3 milyon dolarlık bir ödeme ve 177.800 New York yatırımcısına 16,7 milyon dolar değerinde kripto varlık iadesini içeriyor. Veri platformu CoinMarketCap’ten alınan son verilere göre KuCoin; varlık trafiği, likidite ve işlem hacimleri gibi faktörler açısından merkezi kripto para borsaları arasında Binance, Coinbase ve Kraken’i takip ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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