Sabrı Taşan Binance İftira Davası Açtı

Yıllar boyu Binance ve diğer büyük kripto şirketleri hakkında çeşitli iddialar gördük. Şubat ayında 10 Ekim çöküşünün Binance yüzünden olduğuyla ilgili paylaşımlar borsanın küresel ölçekte boykot edilmesine veya bunun denemesine neden olmuştu. Şimdi Binance ABD’li siyasilerin ağzına sakız yaptığı WSJ haberini dava ettiğini açıklıyor.

WSJ ve Binance İddiaları

10 Ekim çöküşünün Binance eliyle tertip edildiği veya buna sebep olan şeyin Binance olduğuyla ilgili Şubat ayında çok fazla paylaşım yapıldı. Uç seviyede iddialar, iftiralar, yalanlar, yapay zeka videolarla algı çalışmaları derken sektördeki oyuncuların rakiplerine karşı ne kadar düşmanlaşabileceğini de gördük. Tüm bunlar olurken 23 Şubat tarihinde WSJ altın vuruşu yaparcasına “Binance İran’ın işini kolaylaştırıyor” manşetini attı.

Bugün de ABD Adalet Bakanlığının Binance borsasına soruşturma başlattığı WSJ tarafından iddia edildi. Bugünkü manşet bardağı taşıran damla oldu ve şikayet dilekçesi resmen sunuldu. WSJ iddiasına göre İran ile bağlantılı milyar dolarlık işlemler Binance tarafından görmezden gelindi ve iç denetimde bunu tespit eden çalışanların işlerine son verildi.

WSJ bu eski çalışanların kendilerine konuştuğunu iddia ediyor ve Husiler dahil birçok gruba milyar doların üzerinde paranın Binance borsası aracılığıyla aktarıldığından bahsediyor. Daha önce Binance zaten AML, KYC konusunda proaktif hareket etmediği için ABD’ye milyar dolarlık ceza ödemişti. Bu yüzden 23 Şubat iddiaları oldukça fazla alıcı buldu.

Binance Dava Açtı

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance bu gibi iddialara karşı mücadele etmek zorunda. Geçen ayki FUD ve bu ay gelen soruşturma iddiaları derken Binance fazlasıyla sıkıştırıldı. Artık son raddede harekete geçmek için doğru zamanın geldiğini düşünüyorlar.

Binance Küresel Hukuk Direktörü Dugan Bliss şunları söyledi;

“Bu davayı, yanlış bilgilere karşı kendimizi savunmak, The Wall Street Journal’ı gazetecilik dürüstlüğünden çok tıklama sayısını önceliklendirmesinden sorumlu tutmak ve bunun sonucunda ortaya çıkan önemli itibar kaybı ve ticari sonuçları ele almak için gerekli bir adım olarak görüyoruz. Bu tür haberler, genel olarak sektöre olan güveni zedeler ve kullanıcıları korumaya ve olumlu yenilikleri ilerletmeye kendini adamış kişilerin çabalarını baltalar. Sektör lideri uyum programımızla büyük gurur duyuyoruz ve en yüksek standartları korumaya olan bağlılığımızdan ödün vermiyoruz. Bu, her gün dünya standartlarında güvenlik önlemlerimize ve kullanıcı korumamıza güvenen dünya çapında 300 milyondan fazla kullanıcının bize duyduğu güveni yansıtıyor.”

Rakamlarla Binance

Borsa rakamların yalan söylemeyeceğini ve ne kadar titiz olduklarının ancak rakamlarla anlaşılacağını söylüyor.