Güney Kore Savcılığından Ele Geçirilen 320 Bitcoin Satışı Sonuçlandı

Güney Kore’de Gwangju Bölge Savcılığı, yasa dışı çevrim içi faaliyetlerden el koyduğu 320,8 adet Bitcoin’i ulusal hazineye gelir olarak kaydedilmek üzere nakde çevirdi. Toplamda 31,59 milyar Kore wonu, güncel kura göre yaklaşık 21,5 milyon dolar, ülke hazinesine aktarıldı. Yetkililer, ele geçirilen kripto paraları hızlı bir şekilde satmak yerine, piyasada ani dalgalanmalara neden olmamak için işlemleri 11 gün boyunca parça parça tamamladı.

Phishing Saldırısı Nedeniyle Kısa Süreli Kontrol Kaybı

Bitcoin’lerin devlet kontrolüne geçmesi sürecinde alışılmadık bir gelişme yaşandı. Yetkililer, Bitcoin transferi sırasında bir phishing saldırısına maruz kaldı. Fonlardan sorumlu varlık yöneticileri, sahte bir internet sitesi aracılığıyla yanıltıldı. Bu yöntemle bir saldırgan, Bitcoin’leri farklı bir cüzdana taşıma şansı buldu.

Olayın ardından soruşturma ekipleri, işlemleri blok zinciri üzerinden anlık olarak izleyerek, hem yerel hem de uluslararası kripto para borsalarına bildirim gönderdi. Amaç, hırsızın elindeki Bitcoin’leri satmasını önlemek için ilgili cüzdan adresini bloke etmekti. Uygulanan önlemlerin ardından, saldırgan ele geçirdiği 320,88 Bitcoin’i 19 Şubat’ta tekrar resmi makamların kontrolündeki bir cüzdana aktardı. İki gün sonrasında, tüm varlıkların güvenli bir borsa hesabına taşındığı ve parçalı satış işlemlerinin başladığı açıklandı.

Kaynağı Yasa Dışı Çevrim İçi Oyun Soruşturması

Ele geçirilen dijital varlıkların geçmişi, 2018 ile 2021 yılları arasında gerçekleştiği tespit edilen yasa dışı çevrim içi oyun operasyonuna dayanıyor. Soruşturma kapsamında, toplamda 390 milyar won (yaklaşık 285 milyon dolar) tutarında işlemin Bitcoin üzerinden yönetildiği belirlendi. Gwangju Bölge Savcılığı, yasal süreç dahilinde kripto para varlıklarına el koyup bu fonları devlet hazinesine devretti.

Yargıdan Kişisel Borç Yapılandırmasında Kripto Varlık Değerlendirmesi

Öte yandan Güney Kore’de mahkemeler, kişisel borç yapılandırma süreçlerinde kripto para zararlarının hesaplama kriterlerine dahil edilip edilmeyeceğini de gündeme aldı. Daejeon, Daegu ve Gwangju’da yeni kurulan rehabilitasyon mahkemeleri, bireysel varlıkların tasfiyesinde kripto ve hisse senedi kaynaklı kayıpların ayrı tutulması adına yeni rehberler hazırlıyor. Bu değişiklik, kripto para kayıpları ile diğer mal varlığı değerindeki azalmaları benzer şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.

Gwangju Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, el konulan 320,8 adet Bitcoin’in piyasa fiyatı üzerinden bölünerek satıldığı ve elde edilen gelirin direkt olarak ülke hazinesine aktarıldığı belirtildi.

Kripto varlıklarının devlet tarafından nakde çevrilip hazineye aktarılması sürecinde, güvenlik protokollerinin atlanması halinde potansiyel tehditlerin devam edebileceği vurgulanıyor. Olayın ardından, resmi makamların varlık güvenliği konusunda daha dikkatli adımlar atması üzerinde duruluyor.

Yaşanan süreç, hem devletin kripto paraya yönelik el koyma ve satış uygulamalarının teknik boyutunu hem de yargı boyutunda varlıkların nasıl sınıflandırılacağına yönelik değişen yaklaşımı gündeme taşıdı.