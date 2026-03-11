Winvest — Bitcoin investment
EkonomiKripto Para

Kripto Paralar Yeniden 4 Koldan Kuşatılmış Durumda

Özet

  • Son raporlar İran’ın Çin’e gölge filolar aracılığıyla milyonlarca varil petrol taşıdığını söylüyor. Çin’in kısa vadede arz sıkıntısından dolayı İran’a baskı kuracağı tezleri boşa düştü.
  • İngiliz Donanması Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde üç geminin saldırıya uğradığını bildirdi. ABD İran’ın boğazı mayınlamaya devam etmesini engellemek için İran'ın deniz araçlarını vuruyor.
  • İran özelinde Trump süreci uzatmak istemiyor. Aylar sonra ara seçimler var ve bu savaşın uzaması Trump’a büyük oy kaybettirecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bugün Binance FUD yeniden gündemde ve Trump’a rağmen soruşturma iddiası var. Diğer yandan İran Hürmüz Boğazını mayınlıyor ve aylarca sürecek savaşa hazırlanıyor. Yazı hazırlandığı sırada enflasyon raporu henüz gelmedi ancak petroldeki dalgalanma yüzünden tekrar artış bekleniyor. Kripto paralar yeniden dört koldan kuşatılmış durumda.

İçindekiler
1 ABD Piyasaları ve Kripto Paralar
2 Bu Ne Zaman Bitecek?

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar

ABD vadeli işlemleri yön bulmakta zorlanırken, Brent petrolü varil başına 90 dolar civarında işlem görüyor. Son raporlar İran’ın Çin’e gölge filolar aracılığıyla milyonlarca varil petrol taşıdığını söylüyor. Bu durum sürdürülebilir olmasa da Çin’in kısa vadede arz sıkıntısından dolayı İran’a baskı kuracağı tezlerini boşa düşürmek için yeterli. Dolayısıyla sürecin uzamasından endişelenenleri haklı çıkartacak türden bir gelişme.

Hisse senetlerinde volatilite yüksek seyretti. S&P 500 kontratları, önceki %0,5’lik artışın ardından kar-zarar bölgesinde gidip geliyor. Brent ham petrolü %2 değer kazandı. Şubat ayı enflasyon raporu öncesinde hazine tahvilleri sabit kaldı. Oracle, iyi sonuçlar ve olumlu görünümle %10 artışla piyasa öncesi işlemlerde öne çıktı. En azından yeni bir AI balonu FUD manşetimiz yok. Eğer Oracle raporunda negatif detaylar görseydik bu durum düşüşü hızlandırırdı.

İngiliz Donanması Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde üç geminin saldırıya uğradığını bildirdi. ABD İran’ın boğazı mayınlamaya devam etmesini engellemek için deniz araçlarını vuruyor.

Kontrollü savaş beklentileri yerini artık bölgeye yayılan ve enerji altyapılarını hedefleyen top yekun saldırı endişelerine bırakıyor. Yatırımcılar, yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden alevlendireceği ve merkez bankalarını para politikasını daha da sıkılaştırmaya iteceğini düşünüyor.

Bu Ne Zaman Bitecek?

Kripto paralar net düşüş trendinde ve ayı piyasaları bu kadar erken bitmez. İran ile uzlaşı olsa farklı sebeplerden kripto paraların yeniden baskılandığını görmeye devam ederiz. Eğer tarihsel yapıya uygun ayı piyasaları yaşamaya devam edeceksek 2026 sonuna kadar gerçek bir dip bulmamız gerekiyor.

Düşüş için gerekçeden bol bir şey yok. MSCI kripto hazine şirketlerini delist edebilir, Binance soruşturması büyük bir cadı avına dönebilir. Veya Trump “kriptodan milyarlar kazandım eskiden beri bundan nefret ediyordum artık Biden’dan daha katı önlemler alacağım” diyerek kriptoya savaş ilan edebilir. Aklınıza gelmeyecek şeylerin bile gerçekleşip fiyatı nasıl aşağı çekebildiğini yaşayarak gördük.

İran özelinde Trump süreci uzatmak istemiyor. Aylar sonra ara seçimler var ve bu savaşın uzaması Trump’a büyük oy kaybettirecek. İran da saldırıların durduğu ortamda ekonomisini daha fazla yıpratmak altyapısının füzelerle yok edilmesini izlemek istemez. O halde bu Cuma itibariyle henüz daha erken aşamadayken daha fazla iletişim, müzakere temalı açıklamalar, sızıntılar görmeliyiz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ripple, Avustralya’da Finansal Hizmetler Lisansı İçin BC Payments’ı Satın Alıyor

Arthur Hayes, Net Likidite Stratejisiyle Bitcoin Alımını Durdurdu

Son Dakika: ABD Şubat Ayı Enflasyon Raporu Yayınlandı, Kripto Paralar İçin Kritik

ABD’de Spot Kripto ETF’lerine 242 Milyon Dolar Giriş: Bitcoin Öne Çıkarken XRP’de Çıkış Sürüyor

STRC işlem hacminde rekor kırdı, Bitcoin piyasasında yeni yapıların habercisi oldu

Kripto Paralar, Otomatik Yapay Zeka Ajanlarının Bankacılık Altyapısı Olma Yolunda

DeFi Ekosisteminde Stablecoin Getiri Ürünleri Dikkat Çekiyor

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Ripple, Avustralya’da Finansal Hizmetler Lisansı İçin BC Payments’ı Satın Alıyor
Bir Sonraki Yazı Güney Kore Savcılığından Ele Geçirilen 320 Bitcoin Satışı Sonuçlandı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Güney Kore Savcılığından Ele Geçirilen 320 Bitcoin Satışı Sonuçlandı
Güvenlik
Ripple, Avustralya’da Finansal Hizmetler Lisansı İçin BC Payments’ı Satın Alıyor
Kripto Para
Arthur Hayes, Net Likidite Stratejisiyle Bitcoin Alımını Durdurdu
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Son Dakika: ABD Şubat Ayı Enflasyon Raporu Yayınlandı, Kripto Paralar İçin Kritik
Ekonomi
ABD’de Spot Kripto ETF’lerine 242 Milyon Dolar Giriş: Bitcoin Öne Çıkarken XRP’de Çıkış Sürüyor
Kripto Para
Lost your password?