Kripto Paralar Yeniden 4 Koldan Kuşatılmış Durumda

Bugün Binance FUD yeniden gündemde ve Trump’a rağmen soruşturma iddiası var. Diğer yandan İran Hürmüz Boğazını mayınlıyor ve aylarca sürecek savaşa hazırlanıyor. Yazı hazırlandığı sırada enflasyon raporu henüz gelmedi ancak petroldeki dalgalanma yüzünden tekrar artış bekleniyor. Kripto paralar yeniden dört koldan kuşatılmış durumda.

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar

ABD vadeli işlemleri yön bulmakta zorlanırken, Brent petrolü varil başına 90 dolar civarında işlem görüyor. Son raporlar İran’ın Çin’e gölge filolar aracılığıyla milyonlarca varil petrol taşıdığını söylüyor. Bu durum sürdürülebilir olmasa da Çin’in kısa vadede arz sıkıntısından dolayı İran’a baskı kuracağı tezlerini boşa düşürmek için yeterli. Dolayısıyla sürecin uzamasından endişelenenleri haklı çıkartacak türden bir gelişme.

Hisse senetlerinde volatilite yüksek seyretti. S&P 500 kontratları, önceki %0,5’lik artışın ardından kar-zarar bölgesinde gidip geliyor. Brent ham petrolü %2 değer kazandı. Şubat ayı enflasyon raporu öncesinde hazine tahvilleri sabit kaldı. Oracle, iyi sonuçlar ve olumlu görünümle %10 artışla piyasa öncesi işlemlerde öne çıktı. En azından yeni bir AI balonu FUD manşetimiz yok. Eğer Oracle raporunda negatif detaylar görseydik bu durum düşüşü hızlandırırdı.

İngiliz Donanması Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde üç geminin saldırıya uğradığını bildirdi. ABD İran’ın boğazı mayınlamaya devam etmesini engellemek için deniz araçlarını vuruyor.

Kontrollü savaş beklentileri yerini artık bölgeye yayılan ve enerji altyapılarını hedefleyen top yekun saldırı endişelerine bırakıyor. Yatırımcılar, yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden alevlendireceği ve merkez bankalarını para politikasını daha da sıkılaştırmaya iteceğini düşünüyor.

Bu Ne Zaman Bitecek?

Kripto paralar net düşüş trendinde ve ayı piyasaları bu kadar erken bitmez. İran ile uzlaşı olsa farklı sebeplerden kripto paraların yeniden baskılandığını görmeye devam ederiz. Eğer tarihsel yapıya uygun ayı piyasaları yaşamaya devam edeceksek 2026 sonuna kadar gerçek bir dip bulmamız gerekiyor.

Düşüş için gerekçeden bol bir şey yok. MSCI kripto hazine şirketlerini delist edebilir, Binance soruşturması büyük bir cadı avına dönebilir. Veya Trump “kriptodan milyarlar kazandım eskiden beri bundan nefret ediyordum artık Biden’dan daha katı önlemler alacağım” diyerek kriptoya savaş ilan edebilir. Aklınıza gelmeyecek şeylerin bile gerçekleşip fiyatı nasıl aşağı çekebildiğini yaşayarak gördük.

İran özelinde Trump süreci uzatmak istemiyor. Aylar sonra ara seçimler var ve bu savaşın uzaması Trump’a büyük oy kaybettirecek. İran da saldırıların durduğu ortamda ekonomisini daha fazla yıpratmak altyapısının füzelerle yok edilmesini izlemek istemez. O halde bu Cuma itibariyle henüz daha erken aşamadayken daha fazla iletişim, müzakere temalı açıklamalar, sızıntılar görmeliyiz.