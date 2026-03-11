Binance, Wall Street Journal’a İran Bağlantılı Kripto Haberleri Nedeniyle Dava Açtı

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, Şubat ayında yayımlanan ve İran bağlantılı kripto para hareketleriyle ilgili iddialar içeren bir haber nedeniyle Wall Street Journal’a (WSJ) iftira davası açtı. Binance’in davaya gerekçe gösterdiği haberde, borsanın İran’a bağlı gruplarla ilişkili işlemler konusunda yaptığı iç soruşturmayı sonlandırdığı öne sürülmüştü.

İddialar ve Binance’in Tepkisi

WSJ tarafından yayınlanan haberde, Binance’in iç denetçilerinin İran bağlantılı oldukları öne sürülen kuruluşlar üzerinden geçen bir milyar doların üzerindeki kripto para transferlerini izlediği ve bu faaliyetlere dikkat çeken çalışanların firmanın iç soruşturma mekanizmasından el çektirildiği iddia ediliyordu. Haberde ayrıca, bir Hong Kong merkezli aracı şirketin de dahil olduğu ve İran ağlarıyla ilintili stabilcoin işlemlerinde yüz milyonlarca dolarlık transferin tespit edildiği aktarılmıştı.

Binance ise tüm bu iddiaları net şekilde reddetti. Borsanın açıklamalarında, ilgili iç soruşturmanın hiçbir zaman durdurulmadığı ve meselenin şirket içinde tutarlı biçimde ele alındığı belirtildi. Kurumdan yapılan açıklamada şu görüşe yer verildi:

Binance hiçbir iç uyum soruşturmasını sonlandırmamıştır. Ancak ilgili medya kuruluşu, gerçeğe aykırı haberlerini sürdürmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak Binance’in küresel dava süreçlerinden sorumlu yöneticisi Dugan Bliss de yapılan bazı haberlerin kurumun işleyişiyle ilgili yanlış bilgilerin yayılmasına neden olduğunu belirtti. Bliss, davayla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

Bu davayı, yanlış bilgilendirme ve şirketimize verilen itibar zararının ve iş sonuçlarının giderilmesi adına gerekli bir adım olarak görüyoruz.

İç Soruşturmalar ve Uyum Programı

Şirket, iç soruşturma sürecinde hem Asya hem de Orta Doğu’yu kapsayan çok taraflı bir finansal hareketlilik örüntüsünü tespit ettiğini açıkladı. Binance, konu ile bağlantılı hesapların platformdan çıkarıldığını ve elde edilen bulguların ilgili güvenlik kurumlarıyla paylaşıldığını duyurdu.

Ayrıca, şirketin uyum ve risk yönetimi alanında ciddi yatırımlar gerçekleştirdiği, bu alanda bin beş yüzün üzerinde çalışanın görevlendirildiği bildirildi. Binance, geliştirilen teknolojik izleme ve soruşturma sistemlerine yüz milyonlarca dolar kaynak aktarıldığını vurguladı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın Soruşturması Gündemde

Gelişmelerin ardından ABD Adalet Bakanlığı’nın, İranlı kişilerin Binance üzerinden yaptıkları işlemler aracılığıyla yaptırımları delip delmediklerini araştırdığı yeni bir inceleme başlattığı aktarılıyor. Haberde, bu soruşturma kapsamında İran bağlantılı kuruluşlara ait olduğu öne sürülen bir milyar doların üzerindeki işlemlere dair bilgisi olanlarla iletişime geçildiği belirtiliyor.

Soruşturmanın doğrudan Binance’e mi yoksa borsa üzerinden işlem yapan kullanıcılara mı odaklandığı netlik kazanmamış durumda. Binance yetkilileri ise böyle bir incelemeden haberdar olmadıklarını ve ilgili regülatörlerle iş birliğine devam ettiklerini açıkladı.