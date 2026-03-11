Bitcoin 70.000 Doları Aşarken Sosyal Duyarlılık FOMO Bölgesine Geçti

Kripto para veri şirketi Santiment’in güncel raporu, Bitcoin’in fiyatı 70.000 doları aştığı anda sosyal medya platformlarında iyimserliğin önemli ölçüde artış gösterdiğini ortaya koydu. Mart ayı genelinde yapılan incelemede, sosyal duyarlılık verileri özellikle eski ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın sona erebileceğine yönelik açıklamaları ve petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ile ilişkilendiriliyor.

Bitcoin’de Sosyal Duyarlılıktaki Hızlı Değişim

Santiment’in analizine göre, X, Reddit, Telegram ve diğer kripto odaklı platformlarda yapılan yorumlar pozitif-negatif oran bakımından gerçek zamanlı takip edildi. Şubat sonundan 10 Mart’a kadar olan dönemde duyarlılığın, iyimserliğin yoğunlaştığı FOMO bölgesi (fear of missing out – fırsatı kaçırma korkusu) ile karamsarlığın öne çıktığı FUD bölgesi (korku, belirsizlik, şüphe) arasında dalgalandığı kaydedildi. Fiyat hareketleri ise çoğunlukla bu değişimlere belli bir gecikmeyle yanıt verdi.

6 ve 7 Mart’ta Bitcoin 65.000 – 68.000 dolar aralığında yatay seyrederken, sosyal kanallardaki duyarlılık FUD bölgesinin tabanına yakın seyretti. 9-10 Mart’ta fiyatın 70.000 doları aşmasıyla beraber sosyal duyarlılıkta neredeyse dikey bir sıçrama yaşandı ve mart ayının en yüksek üçüncü iyimserlik seviyesine ulaşıldı. Ay başındaki iki ayrı FOMO bölgesi girişi de kısa süreli fiyat yükselişiyle çakıştı, ancak bu yükselişlerin ardından geri çekilmeler yaşandı.

Grafikte öne çıkan bu desen, beklenti artışının kısa vadede kalıcı olmayabileceğini gösteriyor. Önceki FOMO seviyelerinin kalıcı olmaması, mevcut hareketin sürdürülebilirliği konusunda belirsizlik yaratıyor.

Sosyal Duyarlılıktaki Artışın Nedenleri

Santiment, iyimserliğin artmasında iki ana unsurun öne çıktığını belirtti. Trump’ın televizyonlarda yaptığı, savaşın yakın zamanda sona erebileceğine işaret eden açıklamalarının kripto topluluklarında geniş yankı bulduğu paylaşıldı. Buna ek olarak yakın zamanda açıklanan G7 acil petrol rezervi serbest bırakılmasıyla petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün de piyasalarda daha olumlu bir risk ortamı algısı yarattığı ifade edildi. Her iki gelişme de doğrudan kripto piyasasına özgü değil, riskli varlıkların genelini etkileyen makro dinamikler olarak öne çıktı.

Aynı hafta içinde G7’nin petrol rezerv hamlesi sonrası kripto fiyatlarının öncelikle büyük bir tepki vermediği kayda geçti. Ancak Santiment’in sosyal duyarlılık ölçümü, piyasanın bu makro sinyali yeniden değerlendirdiğine işaret ediyor. Petrol fiyatlarındaki gevşeme, daha önce Bitcoin’in toparlanması önündeki önemli bir engel olarak görülüyordu; şu an ise piyasa aktörlerinin, bu gelişmenin etkisini erken fiyatladığı anlaşılıyor.

Yükselen İyimserlik Ne İfade Ediyor?

Santiment’in grafiğinde şu soru öne çıkarıldı: “Sırada 75.000 dolar mı var?” Mart ayının en yüksek üçüncü iyimserlik oranı, Bitcoin’in 70.000 dolar direncini kırmasıyla birlikte gerçekleşti. Önceki en yüksek oranlar ise daha düşük seviyelerde kaydedildi ve sonrasında fiyat düzeltmeleri geldi.

Bu kez yükselişin daha yüksek bir fiyat bölgesinde ve önemli bir teknik seviyede yaşanması, önceki örneklerden farklı bir tablo oluşturdu. FOMO bölgesine ulaşan sosyal duyarlılık, piyasada güçlü bir iyimserlik olduğuna işaret ediyor; ancak bu aynı zamanda pozisyonların hızla terse dönebileceği bir ortamı da beraberinde getiriyor. 70.000 dolar aşıldıktan ve iyimserlik zirveye çıktıktan sonra, piyasadaki bir sonraki hamlenin hangi yönde olacağının yakında şekilleneceği öngörülüyor.