Mastercard, 85 Kripto Şirketiyle Küresel Blokzincir Ödeme Ağını Başlattı

Mastercard, aralarında Binance, Ripple, Circle, PayPal, Gemini ve Paxos gibi büyük isimlerin de yer aldığı 85’ten fazla kripto ve finans teknoloji kuruluşunu tek çatı altında bir araya getiren yeni Kripto Partner Programı’nı başlattı. Mastercard, merkezi ABD’de bulunan ve ödeme teknolojileriyle bilinen bir şirket olarak; bu girişimle blokzincir tabanlı altyapıları kendi küresel ödeme ağına entegre ediyor.

Teknik Altyapının Temelleri

Kripto Partner Programı, klasik anlamda bir iş birliğinden ziyade, katılımcı şirketlerin kendi blokzincir çözümlerini Mastercard’ın ödeme altyapısına doğrudan bağlayabilmelerini sağlayan standart bir entegrasyon çerçevesi sunuyor. Önceden bireysel anlaşmalar üzerinden yürütülen entegrasyonlar, bu modelle birlikte standart teknik ve uyumluluk kriterlerine tabii oluyor.

Programı destekleyen teknik katmanların ilki, Multi-Token Network adlı yapı. Bu ağ, farklı token türlerinde banka mevduatları ve stabilcoin işlemlerinin ödemesini sağlıyor. Diğer bir yenilik olan Crypto Credential, kullanıcı dostu ve insan tarafından okunabilen adresler oluşturarak kripto ödemelerinde kullanıcı hatalarını en aza indirmeye odaklanıyor ve adres katmanında düzenleyici uyumluluğu otomatik olarak işliyor. Bu düzenek, özellikle teknik olmayan kullanıcılar için işlemlerin basitleşmesini sağlıyor.

Bir başka önemli entegrasyon ise MetaMask cüzdanların Mastercard altyapısına bağlanmasıyla ortaya çıkıyor. Kullanıcılar, kart hesaplarına önceden para yüklemeye gerek kalmadan bireysel cüzdanlarından doğrudan harcama yapabiliyor. Böylece öz saklama ve anında kullanım kolayca bir araya geliyor.

Küresel Kullanım ve Yeni İş Modelleri

Programın en geniş potansiyelini ise sınır ötesi ödemeler oluşturuyor. Geleneksel olarak uluslararası para transferleri SWIFT ağı ve birden fazla banka aracılığıyla uzun süre ve yüksek maliyetle gerçekleşirken, Mastercard’ın ağında stabilcoin tabanlı yeni çözüm, bu aracıları ve gecikmeleri ortadan kaldırıyor.

Kurumsal ödemelerde gerçek zamanlı, programlanabilir para transferleriyle şirketler, tedarikçi ödemelerini çok daha hızlı ve düşük maliyetle yönetebilecek. Küresel serbest çalışanların ve içerik üreticilerinin ödeme alması da kolaylaşıyor; Mastercard Move çözümü sayesinde dünyanın neresinde olursa olsun kullanıcılara, doğrudan MetaMask cüzdanlarına stabilcoin olarak anında ödeme yapılabiliyor.

SoFiUSD’in B2B ödemelerde bu çerçevede kullanılmaya başlaması ise, hafta başında kripto para piyasasına ilişkin yayınlanan stabilcoin piyasa değeriyle ilgili bilgilerle doğrudan ilişkilendiriliyor. Mastercard, bu altyapıyı yeni dijital para ekonomisinin gereksinimlerini karşılayacak şekilde konumlandırıyor.

Katılımcıların Rolü ve Küresel Ağın Oluşumu

Programa katılan şirketlerin ağırlıkları sektörün genel gidişatına işaret ediyor. Binance, global çapta en büyük kripto borsa altyapısı ve likiditesini sunarken; Circle, USDC ile özellikle kurumsal kullanımda öne çıkıyor. Ripple, sınır ötesi ödemeler için XRP Ledger teknolojisiyle katkı sağlıyor. Paxos, düzenlenmiş stabilcoin ihracı ve tokenize varlık yönetimiyle ekleniyor. PayPal, geniş kullanıcı tabanı ve kendi geliştirdiği dolar bazlı dijital para ile sistemde yer alıyor. Gemini ise regüle saklama ve borsa altyapısını sunuyor.

Her bir şirket, kripto finansal ekosisteminin farklı bir ihtiyacını karşılıyor. Mastercard’ın kurduğu bu yeni program ise, söz konusu şirketlerin çözümlerini entegre bir sistem içinde çalıştırarak, kurumlar ve şirketler açısından çok daha yaygın ve işlevsel kullanım imkanı sağlıyor.

Piyasa Gelişmeleriyle Zamanlama

Programın duyurulduğu hafta içinde, küresel stabilcoin piyasası 312 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Aynı dönemde, Wells Fargo’nun WFUSD adını tescil ettirmesi ve sigorta şirketi Aon’un bir poliçe ödemesini stabilcoin ile gerçekleştirmesi de piyasada dikkat çekici gelişmeler arasında yer aldı. Mastercard’ın yeni programı, eş zamanlı atılan adımlarla birlikte küresel dijital para altyapısının merkezi bir parçası olarak öne çıkıyor.