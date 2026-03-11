Avalanche (AVAX) Fiyatı Kritik Destek Bölgesinde Sıkışıyor, Dirençlerin Kırılması Yakından İzleniyor

Avalanche’ın yerel tokeni AVAX, uzun süreli negatife eğilimli görünümüne rağmen, son fiyat hareketleriyle birlikte önemli bir destek bölgesinde taban oluşturmaya yönelik işaretler vermeye başladı. AVAX fiyatı 9,68 dolar seviyesine yakın bir aralıkta seyrediyor ve teknik göstergelere göre kısa vadede olası bir kırılım potansiyeli gözlemleniyor.

Teknik Göstergeler ve Olası Yön Değişimleri

Piyasada analizleriyle öne çıkan Sheldon Diedericks, AVAX’ın son dönemde uzun vadeli bir alçalan kanal içinde işlem gördüğüne dikkat çekti. Bu formasyon, coin’in önceki döngü zirvelerinden keskin bir şekilde gerilediği ve ardışık olarak daha düşük zirve ve dipler oluşturduğu bir sürecin sonucu olarak ortaya çıktı.

Şu anda fiyat 9–10 dolar bandında sıkışıyor. Bu bölge, geçmişte defalarca tepki alınan ana destek hattı olarak tanımlanıyor. Benzer teknik yapılarda piyasaların tabanda konsolide olduktan sonra likidite oluşturmaya eğilimli olduğu, ardından da kırılım hareketlerinin tetiklenebildiği görülüyor. Yükseliş senaryosunda fiyatın ilk etapta 12 dolarda, ardından 15–18 dolar aralığında yeni dirençlerle karşılaşabileceği öngörülüyor.

Fraktal Analiz ve Tarihsel Taban Oluşumları

Kripto para piyasasında analizleri takip edilen Crypto Lens tarafından paylaşılan daha geniş bir grafik ise AVAX’ın 9,30–9 dolar seviyelerinde bir başka fraktal taban oluşturabileceğine işaret ediyor. Tarihsel olarak fiyatın bu banda her geri çekilişinde, güçlü bir şekilde yukarı yönlü hareketler başlattığı belirtiliyor. 2021 ve 2023 yıllarında AVAX’ın bu alandan başlattığı yükselişlerle rekor seviyelere çıktığı hatırlatıldı. Benzer yapının devam etmesi halinde 30 dolar civarı bir direnç, önemli bir izleme noktası olarak öne çıkıyor.

Ağ Aktivitelerinde Belirgin Artış

Fiyat hareketlerinin yanında, Avalanche ekosistemi son dönemde ağ faaliyetlerinde de dikkat çekici bir büyüme sergiliyor. RebornAli3n tarafından aktarılan verilere göre, Avalanche C-Chain bir haftada 20,2 milyonun üzerinde işlem işledi. Bu rakam, ağın tarihinde en yüksek ikinci haftalık işlem adedine karşılık geliyor.

İşlem hacmindeki sürdürülmekte olan artış, platforma olan kullanıcı talebinin ivmesini koruduğuna işaret ediyor. Artan işlem sayısı, merkeziyetsiz uygulamalar ve zincir üstü etkileşimlerin devam ettiğini gösteriyor.

Yapay Zekâ Entegrasyonu ve AVAX Ekosistemindeki Yenilikler

Avalanche ekosisteminde öne çıkan başka bir gelişme ise, blokzincir tabanlı uygulamalar üzerinde çalışan yapay zekâ destekli ajanların yaygınlaşması oldu. Avalanche’dan gelen resmi güncellemeye göre, 8004 çerçevesi üzerinden 1.600’den fazla yapay zekâ ajanı kaydedilmiş durumda. Bu ajanlar, ticaret işlemlerinden şifreli iletişime ve merkeziyetsiz uygulama testlerine kadar çok çeşitli görevler üstleniyor.

Kritik Fiyat Bölgelerinde Teknik Stratejiler

Teknik açıdan bakıldığında, AVAX hâlen kritik bir karar bölgesinde hareket ediyor. 9 dolar desteği, alıcıların koruması gereken ana yapı tabanı olarak öne çıkıyor. Kısa vadede fiyatın 10–10,50 dolar aralığındaki kanal direncini aşması, 12 dolar ve üstünde yeni dirençlere yönelme ihtimalini artırabilir. Buna karşın, 9 doların altında kalıcı bir kırılma yaşanırsa 7–8 dolar civarı geçmişte yoğun alımların geldiği yeni talep bölgesi olarak öne çıkıyor.