QCP Analistlerinin Kripto Para Öngörüleri (Mart 2026)

Katar yazı hazırlandığı sırada tehdit seviyesinin yüksek olduğunu ve herkesin evde kalması gerektiğini açıkladı. Binance hakkında soruşturma iddiası BTC’yi 69 bin dolara iterken Binance iddialarla ilgili WSJ’ye iftira davası açtığını açıkladı. Peki gündem baş döndürürken QCP analistleri güncel durumu nasıl değerlendiriyor?

QCP Capital Analiz

Jeopolitik şoklara rağmen Bitcoin nispeten iyi performans gösteriyor. Aylarca İran saldırısını fiyatlandıktan sonra füzeler havadayken Bitcoin’in de roketleri ateşlemesi “haberi sat vakasının” sadece boğalar aleyhine bir şey olmadığını gösterdi. QCP Capital analistleri buradaki dirençli duruşla özellikle dikkat çekiyor.

“Bununla birlikte, mevcut fiyat hareketi, kararlı bir risk iştahının yeniden hızlanmasından ziyade, istikrarı andırmaktadır. 60.000-70.000 dolar aralığında, uzun vadeli yatırımcılar tarafından önemli bir on-chain birikim görülmüştür ve Mart vadesi için türev pozisyonları yapıcı bir şekilde eğilimini sürdürmektedir, bu da katılımcıların risklerini ihtiyatlı bir şekilde yeniden oluşturduklarını göstermektedir.”

Ana odak noktası bu birikim çünkü aylardır yaşadığımız düşüşe rağmen satış motivasyonu bir türlü kırılmıyordu. QCP Capital analistleri artık iştahın geri gelmeye başladığını söylüyor.

“Opsiyonlarda, piyasa, aşağı yönlü korumayı tamamen terk etmeden, hafta başındaki volatilite sıkışıklığının bir kısmını sessizce çözüyor. Volatilite 50’lerin ortasına geriledi ve yakın vadeli ATM volatilitesi hafifçe yumuşadı, ancak ortam savunma eğilimli olmaya devam ediyor. Risk tersine dönüşleri eğri boyunca sağlam bir şekilde negatif olmaya devam ediyor ve kısa vadeli aşağı yönlü eğilim hala iyi destekleniyor. Pratik olarak, spot direnci henüz opsiyon piyasalarında güçlü bir yukarı yönlü kanaate dönüşmemiş ve katılımcılar kuyruk risklerini fiyatlamaya devam etmektedir. Bu pozisyon, küresel piyasalarda ortaya çıkan makro rejimi yansıtmaktadır. Bu, klasik bir riskten kaçınma dönemi değildir. İran çatışmasının tırmanmasından bu yana, hisse senetleri sürekli baskı altında kalırken, Hazine tahvili getirileri yükseldi ve Federal Rezerv’in faiz indirimine ilişkin beklentiler daha da uzaklaştı. Bu kombinasyon, geleneksel güvenli liman dinamiklerinden ziyade, daha güçlü enflasyon ve daha zayıf büyümenin bir arada olduğu stagflasyonist bir karışımı işaret etmektedir.”

Sonuç olarak stagflasyon söyleminin önümüzdeki süreçte daha da güçlenebileceğinden endişe eden analistler bölgesel risklerdeki artışın bunu beslediğinin altını çiziyor. Bitcoin için “likiditeye dayalı makro enstrüman” tanımını yapan analistler stagflasyon ortamında bile güçlü kalmasını bekliyor.

Yazı hazırlandığı sırada İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazında Taylan bayraklı Mayuree Naree adlı yük gemisine saldırdı.

ABD Enflasyon Raporu

Rapor beklentiler dahilinde geldi ve tarife tartışmaları, İran gerilimi gibi negatiflikler olmasaydı istihdamda zayıflığa işaret eden son verilerin ardından faiz indirimlerine işaret ederdi. Ancak enflasyondaki dalgalanma devam edecek çünkü petrol fiyatı %50 inip çıkıyor. Diğer taraftan gümrük tarifelerinin yeni bir restleşmeye kapı açma riski de var. Yani kripto para yatırımcılarının işi en azından Haziran ayına kadar oldukça zor görünüyor.

“Gıda endeksi, evde tüketilen gıda endeksi gibi ay boyunca %0,4 artarken, ev dışında tüketilen gıda endeksi %0,3 arttı. Enerji endeksi de Şubat ayında %0,6 artarak yükseldi. Gıda ve enerji hariç tüm kalemler endeksi Şubat ayında %0,2 arttı. Ay boyunca artış gösteren endeksler arasında sağlık hizmetleri, giyim, ev eşyaları ve işletme, uçak biletleri ve eğitim yer aldı. Buna karşılık, iletişim, ikinci el otomobil ve kamyon, motorlu taşıt sigortası ve kişisel bakım endeksleri Şubat ayında düşüş gösteren başlıca endeksler arasında.” – BLS TÜFE Raporu

Şubat ayı verilerinde barınma maliyetleri, genel endeks artışının arkasındaki en baskın güç olarak öne çıktı. Barınma endeksi yıllık bazda %3 arttı ve Şubat ayında yüzde 0,2 artışla genel enflasyonu yukarı çekti.