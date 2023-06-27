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Mayıs ayının sonunda resmi lansmanı yapılan ve Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ni dünyanın en büyük ve en güvenli kripto para pazarı olarak konumlandırmayı, kripto para borsaları ve borsada işlem gören ürünler, kripto para endeksleri için derecelendirme sunmayı ve yatırımcı eğitimi sağlamayı amaçlayan Hong Kong Sanal Varlıklar Konsorsiyumu (HKVAC), WBTC, BTCB, stETH dahil 30 altcoin’e yeşil ışık yaktı.

HKVAC’dan 30 Dev Altcoin’e Yeşil Işık

Çinli Blockchain gazetecisi WuBlockchain, Hong Kong derecelendirme kuruluşu HKVAC’ın Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) temelli 1:1 oranında sabit tokenler olan WBTC, BTCB, stETH‘nin yanı sıra önde gelen birçok altcoin’e yeşil ışık yakarak kendi endeksine dahil ettiğini bildirdi.

HKVAC, Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB), Polygon (MATIC), Cardano (ADA), Cosmos (ATOM), Filecoin (FIL), NEAR Protocol (NEAR), Algorand (ALGO), Internet Computer (ICP), XRP (XRP), Dogecoin (DOGE), Polkadot (DOT), Wrapped TRON (WTRX), Shiba Inu (SHIB), TRON (TRX), Chainlink (LINK), UNUS SED LEO (LEO), Monero (XMR), Stellar Lumens (XLM), OKB (OKB), Lido DAO (LDO), Hedera (HBAR), VeChain (VET), Quant (QNT), Fantom (FTM) ve EOS‘a (EOS) da yeşil ışık yakarak ülkede ticaretine izin verilebilecek kripto paralar listesinde önemli bir genişletmeye gitmiş oldu.

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), bireysel yatırımcılarca ticareti yapılabilen altcoinler’in en az iki endekse dahil edilmesini şart koşuyor. Bu bakımdan bu endeks resmi bir endeks olmasa da resmi statü kazanması son derece yüksek.

HKVAC Hakkında Bilinenler

HKVAC, Hong Kong yasa koyucuları Johnny Ng, Huobi, KuCoin ve sektörün diğer önde gelen aktörleri tarafından destekleniyor. Bununla birlikte kurumun kendi endeksine dahil ettiği altcoinler arasında platform altcoinler’i, gizlilik odaklı altcoinler ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) menkul kıymet olarak sınıflandırdığı çok sayıda altcoin yer alıyor.