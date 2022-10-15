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Ripple ve Cardano’da Kritik Seviye Alarmı! Fiyat Yönü Belirlenebilir!

Popüler altcoinlerde Ripple (XRP) ve Cardano'da (ADA) bu seviyeler kritik! Fiyat yönü belirlemede belirtilen seviyeler önemli!
23:47
15 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

SEC davasıyla kripto para piyasalarının gündemine sıklıkla gelene Ripple (XRP) ve popüler akıllı sözleşme platformu olan Cardano’da (ADA) fiyat hareketi hangi yönde olacak? Yatırımcıların gözdesi altcoinlerin kritik destek ve direnç bölgeleri nere?

İçerik Rehberi

Ripple (XRP)

Ripple 13 Ekim tarihinde 20 günlük EMA seviyesi ola 0,47 doların altına geriledi. Ancak kripto para biriminin fiyatında etkin rol oynayan ayılar aşağı yönlü fiyat hareketini daha düşük seviyelere doğru sürdüremedi. Ripple boğaları yaşanan düşüşü bir fırsat olarak değerlendirerek ciddi miktarda satın almalar gerçekleştirdi ve kripto para biriminin fiyatını 20 günlük EMA’nın üzerine çıkardı.

Her iki hareketli ortalama seviyesi yükseliyor ve göreceli güç endeksi (RSI), pozitif bölgede. Bu durum alıcılar için bir avantaj olabilir. Ayrıca boğalar fiyatı 0,56 dolardan genel direncin üzerine çıkarmaya çalışabilir. Girişim başarılı olursa, XRP/USDT paritesi yükseliş trendine devam edebilir ve 0,66 dolardan bir sonraki genel direnç bölgesine doğru yükselebilir.

Bununla birlikte kripto para biriminde olumsuz bir etki yaratabilecek bir durum ise fiyatın 20 günlük EMA’nın altında bir kırılma ve kapanış yaşanması olabilir. Bu durum yatırımcıların daha yüksek seviyelerde kar rezervasyonu yapabileceklerini gösterebilir. Ardından parite 0,41 dolarlık kırılma seviyesine kadar gerileyebilir.

Cardano (ADA)

Son dönemlerin popüler akıllı sözleşme platformu ADA, 13 Ekim tarihinde 0.35 dolar seviyesinde bir satın alma desteği buldu. Ancak boğalar fiyatı 14 Ekim’de 0.40 dolarlık kırılma seviyesinin üzerine çıkarmak için mücadele ediyor.

20 günlük EMA seviyesi olan 0,41 dolar düşmeye devam ediyor ve RSI aşırı satım bölgesinde. Bu durum da kripto para biriminde ayıların kontrol üstünlüğü sağladığının bir işareti olarak gösterilebilir. Fiyat düşmeye devam eder ve 0,35 doların altına gerilerse, ayıların 0,40 doları bir direnç bölgesine çevirdiği söylenebilir. Bu durum fiyatın 0,33 dolara düşme olasılığını artırabilir.

Aksine alıcılar fiyatı hareketli ortalamanın üzerine çıkarabilirse belirtilen düşüş görünümü yakın vadede olumsuzlaşabilir. Ardından ADA/USDT paritesi düşüş trendi çizgisine doğru yükselebilir.

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