Okuma Süresi: 2 Dakika

Bu hafta başında Solana’nın (SOL) DeFi protokolü olan Mango Markets’e düzenlenen 100 milyon dolarlık istismarın arkasındaki saldırgan, kötü niyetli hareketini Twitter üzerinden itiraf etti.

Mango İtirafı

Kendisini dijital sanat satıcısı olarak tanıtan Avraham Eisenberg bugün bir tweet dizisi yayınladı ve Salı gün Solana’nın DeFi protokolüne yapılan saldırıya karıştığını açıkladı. Avraham Eisenberg açıklamalarında, ekibinin eylemlerinin yasal ve yönetim kurulunun üstünde olduğunu iddia etti. Avraham Eisenberg açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Geçen hafta son derece karlı bir ticaret stratejisi yürüten bir ekipte yer aldım. Geliştirme ekibi, parametreleri olduğu gibi ayarlamanın tüm sonuçlarını tam olarak öngörmemiş olsa bile, tüm eylemlerimizin, protokolü tasarlandığı gibi kullanarak yasal açık piyasa eylemleri olduğuna inanıyorum.

Ayrıca Avraham Eisenberg, Mango Markets’in ekibinin takası nedeniyle iflas ettiğini ekledi ve Mango kullanıcılarının bütünleşmesine yardımcı olmak için “uzlaşma müzakeresine” yardımcı olan poster olduğunu açıkladı. Saldırının ardından şimdilik Avraham Eisenberg olarak bilinen fail, ekibin borcunu ödemek için USDC hazinesini kullanmasını öneren bir teklif sunmak için Mango DAO yönetim forumuna gitti. Teklifte ayrıca Avraham Eisenberg ve ekibinin saldırıları için bir ödül alması iddiaları yer alıyordu. Geçtiğimiz Cuma günü Avraham Eisenberg ve ekibine 47 milyon doları etkin bir şekilde bankaya yatırdı.

İddiaları Doğruladı

Avraham Eisenberg’in onayı, olayın ciddiyeti göz önüne alındığında sürpriz olarak gelse de, ticarete karıştığına dair söylentiler son birkaç gün içinde kripto para ekosisteminde suları bulandırdı. Söylentiler ilk olarak Çarşamba günü araştırmacı muhabir Chris Brunet’in saldırıyı Avraham Eisenberg’in düzenlediğini iddia eden zincirleme kanıtlar yayınlamasıyla su yüzüne çıktı. Chris Brunet, şüpheli işlemlerle ilgili bir kağıt iziyle ikna edici bir dava sunarken, Avraham Eisenberg’in gönderisi, saldırının arkasında olduğuna dair tüm şüpheleri ortadan kaldırdı.