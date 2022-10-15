Bitcoin için 2022 yılının sonu yaklaşırken ünlü analistler de fikirlerini açıklamaktan geri kalmıyor. Yapılan son açıklamalar yatırımcıyı üzerbilir.

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Bir yatırımcı, uzun vadeli verilerin önceki ayı piyasalarına uymaya devam etmesi nedeniyle Bitcoin piyasası katılımcılarının duygulara göre hareket etmemesini tavsiye ediyor. Veriler, Bitcoin’in her zamanki gibi işleyen bir ayı piyasasında ders kitabı niteliğinde makro dip işaretleri gösterdiğini ortaya koyuyor. Popüler Twitter kullanıcısı ve kripto yatırımcısı Alan, 13 Ekim’de yayınladığı yeni bulgularda BTC fiyat hareketinin önceki döngüleri yakından taklit ettiğini ortaya koydu.

Yatırımcı Umutlu

Bazıları Bitcoin ve kripto piyasalarının mevcut durumundan endişe duysa da, zincir üzerindeki göstergeler uzun zamandır 2022 ayı piyasasının öncekilere rahatlatıcı bir şekilde benzediğini öne sürüyor. BTC/USD için bir aylık stokastik grafiği inceleyen Alan, Bitcoin’in hem 2014 hem de 2018 ayı piyasalarında ortak olan bir yapıyı tekrarladığını vurguladı.

Stokastik osilatörler, fiyat döngülerini ve yükseliş ve düşüş etkileşimlerini tanımlamak için kullanılan klasik araç olarak dikkat çeker. TradingView’den alınan veriler, aylık düşük stokastik değerlerinin ayı piyasası fiyat tabanlarına mükemmel bir şekilde uymasıyla Bitcoin’in bir istisna olmadığını kanıtladı.

Şimdi, bu düşük seviyelerin geri döndüğünü vurgulayan Alan, bu rakamların daha önce yalnızca üç kez ortaya çıktığını vurguladı. Mevcut verilerden potansiyel fiyat noktalarını çıkaran Alan, bir sonraki döngünün en düşük seviyesinin 35.000 dolar olabileceğini öngördü.

Alan, grafiği şu şekilde yorumladı:

Bitcoin önceki formasyon üzerinde bir bayrak oluşturuyor. Sarı bölge formundaki stokastik gösterge en azından şu anda bulunduğumuz bayrağın ikinci yarısını gösteriyor. Bir sonraki en düşük seviye 35000 dolar. Hızlı toparlanma her zaman bir düşüşü takip eder. Duygusal olmayın, sarsılmayın.

İyimserler Giderek Azalıyor

Stoch davranışı gibi olgular, Bitcoin’in sadece on bir ay önce tüm zamanların en yüksek seviyesinden %75’e kadar inişini izleyen yatırımcıları teselli edebilir. Popüler kaynaklar henüz dibe vurulmadığı konusunda ısrar ederken, kısa vadeli BTC fiyat hareketlerini analiz ederken emin olmak için çok az şey var gibi görünüyor.

Aralarında bu hafta, 2022 ayı piyasasının yıl sonuna kadar bitmiş ve tozlanmış olması gerektiğini öngören tanınmış analist Philip Swift’in de bulunduğu iyimserlerin sayısı oldukça az. Diğerleri ise daha az umutlu. Genel olarak finansal varlık değerleri konusunda Goldmoney kıdemli analisti Alasdair Macleod bu hafta yatırımcılara, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faiz artırımlarında rotayı değiştirene kadar iyi zamanları unutmalarını söyledi.