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  •   Binance CEO’su Zhao’nun Terra Luna Classic Önerisine Topluluktan Destek!

Binance CEO’su Zhao’nun Terra Luna Classic Önerisine Topluluktan Destek!

Binance CEO'su Changpeng Zhao, Terra Classic (LUNC) yakım oranının artırılması için daha düşük işlem ücreti alınmasını önermesinin ardından Terra Classic topluluğu 5234 numaralı geliştirme teklifini tartışmaya başladı.
20:03
15 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Binance CEO’su Changpeng Zhao, Terra Classic (LUNC) yakım oranının artırılması için daha düşük işlem ücreti alınmasını önermesinin ardından Terra Classic topluluğu 5234 numaralı geliştirme teklifini tartışmaya başladı. Topluluk üyelerinden Akujiro, yakım için uygulanan vergi oranının yüzde 0,2’ye düşürülmesini ve Terra Classic ekosisteminin altyapısını ve ekosisteme katkıda bulunanları finanse etmek için yüzde 10 kesinti yapılması önerisinde bulundu.

Terra Luna Classic Topluluğu Hiç Olmadığı Kadar Aktif

Şu anda uygulanan yüzde 1,2 oranındaki vergi yakımının arkasındaki gönüllü geliştirici grubu olan Terra Rebels, şu anda Terra Classic topluluğunun 5234 numaralı geliştirme teklifi hakkındaki görüşlerini almaya çalışıyor. Terra Rebels’ın baş geliştiricileri Edward Kim ve Alex Foreshaw 5234 numaralı geliştirme teklifini desteklediklerini açıkladı.

Yüzde 1,2 olan vergi yakımı oranının düşürülmesi teklifinin ortak yazarı Kim, 15 Ekim’de attığı bir tweet’te detaylı bir analizin ardından teklife “evet” oyu verdiğini açıkladı. Medium’da yayımladığı bir yazıda vergi oranının yüzde 0,2’ye düşürülmesinin ve fonların yüzde 10’unun Terra Classic ekosisteminin geliştirilmesi için topluluk havuzuna tahsis edilmesinin olası etkilerini ele aldı. Kim, topluluk havuzunda toplanan acil durum fonlarının merkeziyetsiz uygulamaları (dApp’leri) ve projeleri Terra Classic Blockchain’ine geri çekmek ve Blockchain’i geliştirmek için geliştiricilere geri ödeme yapmak üzere kullanılabileceğini belirtti.

Şu anda uygulanan vergi parametresi, LUNC için 7 gün ile sınırlı olan her dönemin ardından kesilen LUNC‘lerin tamamının yakılması ile uygulanıyor. Her dönemin sonunda, yakılan tüm LUNC token‘ları yeniden basılıyor ve ardından basılan token’ların tamamının yakımı yapılıyor. Söz konusu yeni geliştirme teklifiyle yüzde 0,9 ve yüzde 90 yakım ayarı aslında hafta boyunca yüzde 100 oranında yakım yapılması ve yakımın yüzde 10’unu yeniden basılarak piyasaya sürülmesi anlamına geliyor.

Ayrıca, vergi yakımını yüzde 0,2’ye düşürme kararını vermek için makine öğrenimi optimizasyonu kullanılıyor. Bazı projelerin veya dApp’lerin zincir üzerindeki vergi yakımı nedeniyle kesinlikle LUNC’den uzaklaştığını, ancak çoğunun Blockchain üzerindeki vergi yakımını desteklediği değerlendiriliyor. Yüzde 0,2’lik bir vergi yakımının işlem hacmini artıracağını destekleyen yeterli veri olmadığı için bu konuda araştırmalar devam ediyor. Alex Foreshaw, CosmWasm güncellemesiyle birlikte daha düşük bir vergi yakımı oranının zincir üstündeki likiditeyi artıracağını açıklamadan önce, vergi oranındaki değişikliğe teklifine yanlışlıkla “Hayır” oyu verdiğini açıkladı. Foreshaw, dApp’lerin Terra Classic üzerine inşa edilmesini sağlayacak ve kaybedilen LUNC işlem hacimlerini geri kazandırmasını öngörüyor.

Terra Classic Blockchain‘inin doğrulayıcılarının ve diğer üyelerinin Binance CEO’su Zhao’nun vergi yakım oranını artırmak için daha düşük işlem ücretleri alınması önerisini destekliyor gibi görünüyor.

LUNC Yakımları ve Fiyat Performansı

Terra Luna Classic fiyatı çoğunlukla yüzde 1,2 vergi yakımı, staking ve diğer yönetişim faaliyetlerinin ardından yükseldi. Ayrıca Binance, marketi üzerinde (zincir dışı) LUNC alım satımlarındaki işlem ücretlerini yakma kararıyla LUNC yakım oranının artmasında önemli bir rol aldı. Veriler, şu ana kadar toplamda 19 milyardan fazla LUNC token’ının yakımının yapıldığını gösteriyor. Vergi yakımı yolu ile 6 milyar LUNC’nin yakımı yapılırken, yakım adreslerine gönderilerek yakımı yapılan LUNC miktarı 13 milyarı bulmuş durumda.

Bu yazının hazırlandığı sırada LUNC fiyatı son 24 saatte yüzde 3’ün üzerinde bir düşüşle 0,00027 dolardan işlem görüyor. Trader’ların ve yatırımcıların piyasa genelindeki olumsuz hissiyatı nedeniyle altcoin’in işlem hacmi yüzde 50 düşmüş durumda.

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