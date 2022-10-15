Kripto türevleri devi BitMEX'in kurucusu ve eski CEO'su Arthur Hayes, bir sonraki boğa döngüsünde en çok yükselecek altcoin'leri tespit etme ve seçme yöntemini paylaştı.

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Kripto türevleri devi BitMEX‘in kurucusu ve eski CEO’su Arthur Hayes, bir sonraki boğa döngüsünde 20 kat (20x) veya üzerinde yükselebilecek altcoin’leri tespit etme ve seçme yöntemini paylaştı.

“En Çok Düşen En Çok Yükselen Olacak”

Real Vision’e röportaj veren kripto türevleri devi BitMEX’in kurucusu ve eski CEO’su Arthur Hayes, uzun vadede hayatta kalmak için yeterli benimseme ve güvenilirliğe sahip görünen altcoin projelerini tespit etmek için araştırma yaptığını söyledi.

Hayes, “Sanırım sürekli olarak hayatta kalma önyargısını kullanıyoruz. Piyasa değeri en yüksek 20 kripto paraya bakıyorsam ve içlerinden biri yüzde 95 düşmüşse, ‘Bbir sonraki döngüye kadar hayatta kalacak mı? Önümüzdeki iki yıl hayatta kalabilecek mi? Ne kadar para topladılar?’ gibi soruları sorun. Vereceğiniz cevaplar evet ise düşünmeyin, alın. En kötü ihtimalle sıfıra gider. En iyi durumda, 10 kat veya 20 kat değer kazanır. Eğer 100’den 1’e düştüyse ve 1’den 10’a çıktıysa, bu 10 kat demektir. Kripto paralar hâlâ eski seviyelerine oldukça uzakta ama ben sadece toparlanmaya bahis yapıyorum. Yani kripto para piyasalarının toparlanmasında, bir sonraki döngü başladığında en çok düşen her şeyin en çok yükseleceğini biliyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla bu şeylerin çoğunda bu durum değişmeden kalıyor. Çoğu başarısız olacak ama bu umurunuzda değil. Bu sadece bir sayı oyunu.” ifadelerini kullandı.

Piyasaların içinde bulunduğu ayı piyasasının ortasında yeni bir dip denemesi yapıp yapmayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Hayes, bunun cevabını kesin olarak bilmenin imkansız olduğunu belirterek şunları söyledi:

Piyasaların dibe yaklaştığına inanıyorum ve şimdi asıl soru fiyatların dip seviyelerde ne kadar süre kalacağı. Bence dibin civarında seyrediyoruz. Bitcoin’de 17 bin dolar ya da 18 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunabilecek mi? Belki tutunabilir, belki tutunamaz. Kırılırsa bundan çok daha aşağı ineceğini düşünüyor muyuz? Muhtemelen hayır. Benim düşüncem şu: Kim fiziki satış yapıyor? Diğer tüm varlık sınıflarında olduğu gibi klasik bir kredi sıkışıklığı yaşadık. Bunu 1998 Asya krizi veya 1994’te Meksika’da yaşanan kriz gibi olabilirdi. Arjantin’deki kriz gibi de olabilirdi. Hepsi aynı. Benzer davranışlar, gelgitler, herkes iflas etti ve zorunlu satışlar yaşandı. Ve sonra kimin iflas ettiğini düşünüyorsunuz? En büyük, en saygın hedge fonları, startup kişilikleri ortaya çıktı ve bazı finansal zorluklar yaşadıklarını söylediler. Bu yüzden bence geriye satış yapabilecekler olarak madenciler kaldı. Haziran ortasında, fiyatlar bugünkünden bile daha düşükken, insanlar kredi çekerken ve kimse kredi alamazken satış yapmak zorunda kaldıklarında merak etmeniz gerekir. Şimdi işler biraz dengelendi, kim hapı yuttu kim yutmadı? Buna bakmak gerekiyor.

Hayes, son olarak kripto para piyasaları üzerindeki önceki satış baskısının kalmadığını ise şu şekilde açıkladı:

Yani benim görüşüm, bir buçuk ay, iki ay önce satmak zorunda olmayan, şimdi aynı seviyeye geri döndüğümüz için bugün satması gereken bir grup düşünmeye çalışıyorum ve bu yoğunluğu göremiyorum. Bu da beni sadece dibe yakın bir seviyelerde olduğumuza inanmaya itiyor. Bir süre daha burada kalabiliriz ya da kalmayabiliriz. Bu yakın zamanda yukarı yönde hareket edeceğimiz anlamına gelmiyor.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre en büyük kripto para Bitcoin (BTC), yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,49 düşüşle 19 bin 134 dolardan işlem görüyor. En büyük altcoin Ethereum (ETH) ise aynı zaman periyotunda kaydettiği yüzde 2,51 düşüşle bin 300 dolar seviyesinin altında, bin 287 dolardan alınıp satılıyor.

Piyasa değeri bakımından en büyük 25 kripto para arasında yazım sırasında kaydettiği yüzde 4,97 düşüşle Ethereum Classic‘in (ETC) öne çıktığı görülüyor.