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  •   Bu Altcoinin Verileri Üç Yılın En Düşük Seviyesinde! Ne Anlama Geliyor

Bu Altcoinin Verileri Üç Yılın En Düşük Seviyesinde! Ne Anlama Geliyor

Kripto para piyasalarının popüler altcoinin de bazı metrikler üç yılın dip seviyesine ulaştı. Bu durum bir ralli habercisi mi?
09:00
16 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir veri analiz firması olan Santiment’in yeni verilerine göre, son dokuz aydır devam eden düşüş ivmesi yaşayan Decentraland’ın (MANA) günlük işlem hacminin zarara oranı üç yılın en düşük seviyesinde.

MANA’da Kar/Zarar

Santiment tarafından yayınlanan raporlara göre MANA’nın günlük işlem hacminin zarar oranı son üç yılın en düşük seviyelerinde. Bu durumda kârlı MANA işlemlerinin sayısının son üç yılın en düşük seviyesinde olduğunu gösterdi. Ayrıca mevcut seviyenin, kripto para biriminde bir dibin yakın olduğunun da bir göstergesi olduğu belirtiliyor. MANA’nın kar/zarar oranı en son bu kadar düşük seviyelere ulaştığında kripto para birimi sonraki altı hafta içinde %610 oranının üzerinde arttı. 14 Nisan tarihindeki 2,12 dolarlık ATH seviyesinden bu yana, MANA %70 oranında düştü.

Bununla birlikte kripto para piyasasındaki düşüşün ciddiyeti, metaverse tabanlı projelere olan ilginin azalmasına neden olmuştu. DappRadar tarafından sağlanan verilere göre, yaşanan durumdan en çok etkilenenler arasında Decentraland bulunuyor. MANA tarafından desteklenen, Decentraland metaverse kullanıcılarının sayısındaki düşüş ve token’ın fiyatındaki gerileme, MANA’nın günlük işlemlerinin sayısında da olumsuz bir etki ile sonuçlandı. Santiment’ten elde edilen verilere göre, MANA’nın günlük işlem hacmindeki benzersiz aktif adreslerin sayısının Mayıs ortasından bu yana %90 oranının üzerinde düştü. Ayrıca ağ üzerinde günlük olarak oluşturulan yeni adreslerin sayısı da ciddi bir gerileme yaşadı. 12 Mayıs’tan bu yana, %84 oranında geriledi.

Fiyat Hareketi

Öte yandan Decentraland’ın fiyatındaki ve açıklanan verilerinde devam eden düşüş, kripto para birimine karşı olumsuz önyargının artmasına neden oldu. Bir kripto para birimine yönelik olumsuz önyargı arttığında, tarihi verilerde genellikle token’ın dip seviyesinin yakın olduğu ve ardından fiyat artışları yaşanmıştı. Aynı durum MANA için geçerli olacak mı henüz bilinmiyor.

MANA’da düşüş gösteren bir diğer göstergeler ise göreceli güç endeksi (RSI) ve para akışı endeksi (MFI). Belirtilen metrikler sırasıyla 32 ve 35 seviyelerine geriledi. Ayrıca düşüş gösteren metriklere rağmen MANA’nın yeterli likidite ve boğaların geçici bir rahatlama yaşaması durumunda yukarı yönde bir hareketin olası bir durum olduğu iddiaları mevcut.

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