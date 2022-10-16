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Ünlü Yatırımcı: Bu Altcoin Ethereum’u Geride Bırakacak!

Ethereum (ETH) çalkantılı bir dönemden geçerken, bazı uzmanlar popüler altcoin'in uzun vadede ETH'yi geride bırakma potansiyeli olduğuna inanıyor. 
12:00
16 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum (ETH) çalkantılı bir dönemden geçerken, bazı uzmanlar popüler altcoin’in uzun vadede ETH’yi geride bırakma potansiyeli olduğuna inanıyor.

Cardano, Kaç Yıl Sonra ETH’yi Tahtından Edebilir?

Son yıllarda birkaç büyük kripto para projesi, zirvede kalmayı başardı. Cardano (ADA) ve  Ethereum (ETH) gibi projeler arasındaki karşılaştırmalar ise yaygınlaşmaya başladı. Ethereum sonunda Merge ile hisse kanıtı (PoS) projesine geçti. Merge, fiyata henüz yansımadı ancak uzmanlar uzun vadede bunun gerçekleşeceğini umut ediyor. Cardano da hisse kanıtı sistemini kullanan bir platform. Bu nedenle, gelecekte hangi projenin daha başarılı olabileceği konusunda son dönemde gündeme oturan bir tartışma var.  Cardano  şu anda piyasa değerine göre 8. sırada yer almasına rağmen birçok açıdan ilklere imza attı.

Son birkaç yılda, ilk 20 kripto para birimi listesi, iddialı yeni projeler ve bazı projelerin çöküşüyle ​​birlikte birçok değişiklik gördü. Benzer şekilde, gelecekte bu listede ciddi değişiklikler olması da çok olası. Son birkaç yılda Tether (USDT) ve USDC gibi stablecoin’ler güçlendi ve  üçüncü ve dördüncü sıraya çıkmayı başardı. Bu bağlamda, kripto fenomeni ve uzman Ben Armstrong, Cardano’nun yaklaşık altı ila 10 yıl içinde büyük bir pazar payı elde edebileceğini tahmin ediyor. Uzman,  Cardano’nun  piyasa değeri ve kullanıcı tabanı açısından Ethereum’u geçebileceğini söyledi ve şunları ekledi:

Artık kesinlikle Cardano’nun eninde sonunda Ethereum’u piyasa değeri ve kullanıcı sayısı açısından geçeceğine inanıyorum. Kısa vadede olmasa bile 6 ila 10 yıl içinde bunun gerçekleşmesini bekliyorum.

Analistlerden Kritik ADA ve ETH Yorumu!

Şu anda, Ethereum’un piyasa değeri 157 milyar dolar, Cardano‘nunki ise 12.58 milyar dolar. ETH pazar büyüklüğü Cardano’nun 13 katı civarında. Fiyat izleme platformu CoinMarketCap’e göre, Ethereum fiyatı son 24 saatte %0,93 düşüşle an itibariyle1,285,08 dolardan işlem görüyor. Cardano  fiyatı ise son 24 saatte %0,33 düşüşle an itibariyle 0,3673 dolar seviyesinde bulunuyor. ADA, muhtemelen mevcut ayı piyasası döngüsündeki en volatil kripto para birimlerinden biri oldu Makroekonomik koşullar ve Fed’in para politikası nedeniyle son zamanlarda kripto piyasası büyük darbe aldı.

 Şu anda piyasa, küresel ekonomideki belirsizlikten kaynaklanan olumsuz baskılarla mücadele ediyor. Bu arada, Michael van de Poppe gibi analistler, Cardano’nun önemli bir fiyat artışı için hazır olduğunu düşünüyor. Analist, mevcut fiyatın, yatırımcıların ADA’da uzun pozisyon alması  için fırsat olduğunu söyledi. Öte yandan analistler, ETH‘nin 1.450 dolar aralığında kilit bir destek seviyesine ulaşması gerektiğini tahmin ediyor. Analist Rekt Capital’e göre, ETH bu seviyeye ulaşırsa, fiyat daha da ivme kazanabilir.

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