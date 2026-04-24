Ripple RLUSD köprü atağı: Wanchain entegrasyonu ile Cardano ve Ethereum transferi başladı

Ripple’ın ABD doları sabitli stabilcoini RLUSD, Wanchain’in köprü altyapısına entegrasyonu sayesinde yeni ağlara açıldı. Artık kullanıcılar RLUSD’yi XRP Ledger, Ethereum, Cardano ve Wanchain üzerinde taşınabilir ve zincirler arası geçişler kolaylaşıyor. Bu gelişme, Ripple’ın stabilcoin kullanımını sadece kendi yerel ağlarıyla sınırlandırma yaklaşımının dışına çıktığına işaret ediyor.

Wanchain köprüsü ile genişleyen RLUSD hareketliliği

Wanchain’in resmi açıklamasına göre RLUSD artık köprü sistemi üzerinden birden fazla büyük blokzinciri arasında taşınabiliyor. XRP Ledger üzerinde oluşturulan RLUSD, yeni yapı ile Cardano, Ethereum ve Wanchain ağları arasında dolaşım olanağı sağlıyor. Ethereum tabanlı RLUSD ise yine aynı altyapı sayesinde Cardano ve Wanchain ağlarına aktarılabiliyor.

Şu anda RLUSD yalnızca XRP Ledger ve Ethereum üzerinde doğrudan ihraç ediliyor. Ancak son köprü entegrasyonu sayesinde kullanıcılar, merkezi aracı kurumlara bağımlı olmadan likiditeyi zincirler arasında yönlendirebiliyor. Özellikle stabilcoinlerin ödeme, alım-satım ve merkeziyetsiz finans işlemlerinde büyüyen kullanımı düşünüldüğünde, bu tür geçişlerin önemi giderek artıyor.

Yeni destekle, RLUSD sahipleri varlıklarını XRP Ledger’dan Wanchain altyapısı aracılığıyla Cardano’ya taşıyabiliyor. Ethereum’daki RLUSD, Cardano ekosistemine yine köprü ile entegre olabiliyor. Wanchain’in kendi ağında bulunan RLUSD’ler de Cardano ile çift yönlü taşınabilir hâle geldi.

Zincirler arası köprüye büyüyen ilgi

Wanchain bir süredir blokzincirleri arasında köprü ve birlikte çalışabilirlik teknolojilerine odaklanıyor. RLUSD’nin sisteme eklenmesiyle Ripple’ın stabilcoini, daha fazla kullanıcıyla buluşabilecek yeni bir aşamaya geçmiş oldu. Özellikle Cardano ekibi, ağlarında dolar destekli varlıkların erişimini artırmak için son dönemde ciddi adımlar atıyor.

Köprü altyapısı, XRP Ledger ve Ethereum tabanlı RLUSD arasındaki geçişleri de doğrudan mümkün kılıyor. Birden fazla zincirde likidite yöneten kullanıcıların merkeziyetsiz finans veya farklı blokzinciri uygulamalarına geçerken ilave takas adımlarıyla uğraşma gerekliliği azalıyor.

Ripple’ın çok zincirli stabilcoin planı

Bu entegrasyon, Ripple’ın RLUSD için geliştirdiği çok zincirli dağıtım stratejisine de uyumlu ilerliyor. Şirketin daha önce yaptığı açıklamalarda, RLUSD’nin zaman içinde Base, Optimism, Unichain ve Ink gibi Ethereum uyumlu yeni katman-2 ağlara da açılmasının hedeflendiği belirtilmişti. Bu yayılmanın testleri Wormhole iş birliği ile sürdürülüyor.

RLUSD ayrıca borsalarda da listeleniyor. Nisan başında Coinone borsasında işlem görmeye başlayan RLUSD sayesinde Güney Koreli kullanıcılar, sabitcoin’e doğrudan Kore wonu ile erişebiliyor. Bu adım, Ripple’ın sabitcoininin Asya’da düzenlenmiş bir piyasaya açılmasını sağlamıştı.

Stabilcoin aynı zamanda yalnızca transfer amaçlı değil; farklı uygulamalarda da öne çıkıyor. Bitrue borsasında, RLUSD artık vadeli işlemlerde teminat olarak kullanılabiliyor. Böylece kullanıcılar, daha istikrarlı bir varlıkla kaldıraçlı işlemler yapmak için alternatif kazanıyor.

Mastercard ise blokzinciri destekli ödeme altyapılarında stabilcoin yerleşimini araştırırken RLUSD ile ilgili de opsiyonları gündemine aldı. Henüz bu konuda kesinleşmiş bir lansman bulunmamakla birlikte, Ripple’ın sabitcoini yalnızca klasik token transferlerinin ötesinde kurumsal işbirliklerinde konuşuluyor.

RLUSD mevcut durumda yaklaşık 1,5 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak en büyük sekizinci stabilcoin konumunda bulunuyor. Arzının büyük bölümü Ethereum üzerinde olmakla birlikte, XRP Ledger’da 382 milyon adet RLUSD dolaşımda. Wanchain bağlantısıyla birlikte RLUSD, çoklu ağlarda erişim kapasitesini ciddi şekilde artırmış durumda.

Wanchain, yaptığı açıklamada RLUSD’yi köprülerine ekleyerek kullanıcıların önemli blokzincirler arasında kolayca geçiş yapabilmesine imkân sağladıklarını, bu adımın RLUSD’nin daha fazla ekosistemde yer almasını hedeflediklerini belirtti.