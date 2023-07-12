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  •   Ralli Öngörüleri Çıkan Analistten Altcoin Kralı İçin Yüzde 35’i Aşan Patlama Ralli Öngörüsü!

Ralli Öngörüleri Çıkan Analistten Altcoin Kralı İçin Yüzde 35’i Aşan Patlama Ralli Öngörüsü!

Özet

  • Kripto para analisti DonAlt, altcoin kralı Ethereum'un (ETH) sert şekilde yükselmesini bekliyor.
  • DonAlt'a göre böyle bir yükseliş için bin 935 dolar direncinin geçilmesi gerekiyor.
  • Ona göre bu direnç aşılacak olursa ETH'de hızlı ve güçlü bir ralli başlayabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:24
12 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralarda yılın başında yaşanan ralliyi ustalıkla yöneterek büyük kazanç sağlayan kripto para analisti DonAlt, altcoin kralı Ethereum‘un (ETH) yukarı yönde patlama yapabileceğine inanıyor. DonAlt, ETH’de beklediği patlama senaryosunun ana hatlarını paylaştı.

“ETH’nin Yükselebilmesi İçin Bin 935 Dolar Direnci Geçilmeli”

Yakından takip edilen kripto para analisti DonAlt, yakın tarihli bir strateji oturumunda Ethereum’un kilit direnç seviyesi olarak nitelendirdiği bin 935 doların hemen altında konsolide olmaya devam ettiği belirtti. Analiste göre mevcut fiyatlarda olacak daha fazla konsolidasyonu en nihayetinde bir kırılma takip edecek:

ETH aslında iyi olduğu bir alanda konsolide oluyor çünkü bu direnç gerçekten aşağı yönde bir hareket üretmeli. Şimdiye kadar bunu birkaç kez yaptı ama hiçbiri kalıcı olmadı. Bitcoin yakında yukarı yönde hareket edecek. Yok etmezse hiç hoş olmaz. Ardından, iki, üç ya da dört hafta sonra ETH’nin yukarı yönde hareket etmesini ve bin 935 doları geçmesini bekliyorum.

Eğer ETH haftalık zaman diliminde bin 935 doların üzerinde mum kapanışı yapacak olursa çok daha yüksek seviyelere gidecektir.

DonAlt ayrıca haftalık fiyat zaman diliminde bin 935 doların üzerine çıkılmasının hızlı olacak bir rallinin fitilini ateşleyebileceğini ve ETH‘yi en son 2022’nin Mayıs ayında, Terra ekosisteminin çöküşünden dolayı dağılmasından önce görülen bir seviyeye taşıyacağını söyledi:

Yukarı yönde, bin 935 doların üzerinde kapanış yapacak olursa 2 bin 500 dolara gideceği oldukça açı. Hemen hemen sadece boş bir hava var. 2 bin dolar civarında bu kadar çok kaldığımız göz önüne alındığında, eğer bu direnci aşarsak oldukça hızlı bir şekilde yükselmek son derece mantıklı görünüyor.

Ethereum’da Son Durum

En büyük altcoin ve aynı zamanda en büyük akıllı sözleşme platformu Ethereum, son 24 saatte yüzde 0,33 yükselişle analistin işaret ettiği direnç seviyesinin hemen altında bin 883 dolardan işlem görüyor. ETH’nin son 24 saatteki fiyat aralığında tepe noktanın bin 889 dolarda, alt noktanın ise bin 863 dolarda olması fiyatın ciddi bir sıkışma içinde olduğunu söylüyor.

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