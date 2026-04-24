Strategy Bitcoin alımlarında rekor kırdı, Satoshi’yi geride bırakmaya yaklaştı

Dünyanın önde gelen yazılım firmalarından biri olan Strategy, elinde bulundurduğu Bitcoin miktarıyla rekor seviyeye ulaştı. 2020’den bu yana agresif bir şekilde kripto para toplayan firma, son satın alımıyla birlikte toplamda 815.061 BTC’ye sahip oldu. Araştırma şirketi Galaxy Digital’ın son analizine göre, bu hızda devam ettiği takdirde şirket önümüzdeki iki yıl içinde Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun cüzdanındaki toplamı bile aşabilir.

Rekor Bitcoin birikimi nasıl gerçekleşti?

Strategy, 2020 yılında ciddi miktarda Bitcoin toplamaya başladı. O dönemde şirketin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, ABD’deki birçok şirketin aksine nakit parasını geleneksel bankalarda tutmak yerine Bitcoin’e çevirdi. Alımlarını ise yeni hisse senedi satarak ve borçlanarak finanse etti. Kısa sürede şirketin kripto para portföyü, rakiplerinin çok üzerine çıktı.

2026 Nisan’ında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan bildirimde, şirketin 34.164 adet Bitcoin’i yaklaşık 2,54 milyar dolara aldığı açıklandı. Böylece şirketin elindeki toplam Bitcoin sayısı, piyasa değeriyle birlikte BlackRock gibi dev fonları da geçerek zirveye yerleşti. Şu anda Strategy, dolaşımda bulunan 21 milyonluk Bitcoin arzının %4’üne, yani her 25 Bitcoin’den birine sahip durumda.

Galaxy Digital Araştırma Başkanı Alex Thorn’un paylaştığı grafik de, mevcut hızda ilerlenirse Strategy’nin 2026 sonu ile 2027 ortası arasında Satoshi Nakamoto’nun elindeki 1.096.000 BTC’ye ulaşabileceğini gösteriyor. Bu kadar büyük bir portföy oluşturmak, şirketin piyasadaki etkisini önemli ölçüde artırıyor.

Şirketin finansman modeli ve piyasa yansımaları

Strategy’nin yatırımcılara sunduğu yeni finansal enstrümanlardan biri de STRC adlı öncelikli hisse senedi. Bu hisse senetleriyle yatırımcılara %11,5 oranında yıllık sabit getiri vadediliyor. Şirket yönetimi, STRC’nin değerinin Bitcoin’in uzun dönemde sürekli yükselmesine dayandığını belirtti. Michael Saylor, sosyal medya hesabından STRC’yi güvenli bir yatırım aracı olarak tanıttı.

STRC’nin temelde büyüyen bir varlık tarafından desteklendiğini, Bitcoin’in uzun vadede yıllık ortalama %2’den fazla değerlendiğini, bu yüzden yıllık %2,05 artışın tüm ödemeleri karşılamak için yeterli olacağını vurguladı.

Saylor’un “kış bitti” açıklaması ise kullanıcılar arasında yoğun yankı buldu. Kimi katılımcılar piyasada baharın geldiğini yazarken, bazıları henüz risklerin tam anlamıyla geçmediğine dikkat çekti. Halen Bitcoin 77.485 dolar seviyesinde seyrediyor; yılbaşında görülen 90.000 doların altında olsa da Saylor, son haftalarda fiyatın yeniden yükselişe geçtiğini savundu. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin şu anda 77.485 dolardan işlem görüyor.

Ponzi tartışmaları ve uzmanların görüşü

Altın yatırımcısı Peter Schiff, Strategy’nin uyguladığı finansman modelini sert şekilde eleştirdi. Schiff, Bitcoin’i ‘değersiz’ olarak nitelendirirken, şirketin hisse ve borç satarak eski yatırımcılara yüksek getiri vaat etmesini Ponzi şemasına benzetti. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yeni gelen sermaye bittiğinde eski yatırımcıların ödemelerinin aksayacağına dikkat çekti.

Schiff, “Tipik bir Ponzi ile $STRC arasındaki en büyük fark, Ponzi’de organizatörün size vaatlerini açıkça bildirmemesi. Strategy ise ödemeler için yeni alıcıların olması gerektiğini belirtiyor.” görüşünü dile getirdi.

Ancak hem sosyal medya kullanıcıları hem de birçok hukukçu, bu değerlendirmeye karşı çıktı. Kullanıcılar, fon toplayıp varlık almak ve yatırımcılara getiri ödemek gibi klasik finansman modellerinin yaygın şekilde uygulandığını savundu. Strategy ise ABD regülasyon kurumlarına yaptığı başvurularda tüm risklere dair açık bilgilendirme yapıyor.

Eğer Strategy, elindeki Bitcoin miktarıyla Satoshi’yi geçerse, ilk defa halka açık bir kurum Bitcoin’in kâşifinden daha fazla kripto parayı elinde bulunduracak. Uzmanlar, bunun Bitcoin’in kurumsal anlamda ne kadar benimsendiğine işaret ettiğini fakat aynı zamanda tek elde bu kadar yüksek oranda varlık toplanmasının piyasadaki merkeziyet sorunu doğurabileceğini belirtiyor.

Öte yandan, uzun vadeli yatırımcıların portföylerini satmadan tutmaları, Bitcoin arzını daha da kısıtladığı için fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Ancak böyle büyük bir kurumun finansal sıkıntıya girip elindeki BTC’leri topluca satması da büyük bir fiyat şokuna yol açabilir.