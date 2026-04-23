Kayıt Banner
Solana (SOL)

Solana kritik direnç altında kaldı, fiyat 85 dolara geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana bir kez daha 85 dolar seviyesinin altını test etti ve güçlü direnç altında kaldı.
  • Fiyat 88,46 dolar üzerini geçemezse, daha fazla düşüş riski gündemde.
  • Uzun vadeli analizler, $SOL’da önemli bir taban oluşma ihtimalini güçlendiriyor.
  • 🔎 En kritik nokta, yatırımcı ilgisinin direnç kırılımı sonrası yeniden hareketlenip hareketlenmeyeceği.
Solana son dönemde dalgalı bir seyir izliyor ve piyasa analistleri varlığın tabana yakın mı yoksa yeni bir düşüşe mi hazırlandığı konusunda farklı görüşlere sahip. Fiyat, temel direnç seviyeleri etrafında dalgalanırken, kısa vadede zayıflık süresi piyasaya hakim olmaya devam ediyor. Buna karşın, uzun vadede olumlu bir görünüm umut edenler de mevcut. Bir grup uzman, teknik olarak düşüş eğiliminin sürdüğünü vurgularken, bazı analistler ise düzeltme sürecinin sonuna yaklaşılmış olabileceğini öne sürüyor.

İçindekiler
1 Teknik seviyeler ve satış baskısı
2 Yapılan analizlerde farklı bakış açıları
3 Uzun vadeli iyimserlik ve dip arayışı

Teknik seviyeler ve satış baskısı

Morecryptoonl adlı analist, Solana için 86,82 – 88,46 dolar aralığındaki mikro direnç bölgesinin önemini ön plana çıkarıyor. Fiyat bu bandın altında işlem gördüğü için, kısa süreli toparlanma girişimlerinin ardından alıcıların hacmi yeterli olmamış görünüyor. Dolayısıyla, satıcılar hala kontrolü elinde tutarken, gelen satışlarla beraber fiyat bu bölgeyi birkaç kez aşmayı başaramadı.

Bu direnç noktasının, Fibonacci geri çekilme seviyeleriyle de örtüşmesi bölgenin teknik açıdan ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. 88,46 dolar üzerinde net bir kapanış olmadığı sürece, düşüş eğiliminin korunacağı ve aşağı yönlü hedeflerin 81,70 dolar seviyesine ve 80 – 78,80 dolar bandına kadar devam edebileceği belirtiliyor.

Yapılan analizlerde farklı bakış açıları

Bir diğer analizde BATMAN adlı uzman, Solana’daki fiyat hareketlerinin hala net bir düşüş trendini yansıttığını aktarıyor. 260 dolar civarındaki zirvenin ardından Solana’da ardı ardına daha düşük tepe ve diplerin görüldüğü bildirildi. Bu teknik görünüm, uzun süredir devam edegelen baskıyı da doğruluyor.

Ek olarak, Solana’nın büyük piyasa değerine sahip kripto paralarla kıyaslandığında daha zayıf bir seyir izlediği belirtiliyor. Fiyat, 95 – 100 dolar bandına yaklaşsa da bu önemli direnç bölgesinin üzerinde tutunamadı. Önceki dönemde destek görevi gören bu bant, artık aşılması zor bir engel konumunda. BATMAN analizine göre, fiyat tekrar bu aralığı aşamazsa, kısa vadede 70 – 75 dolar seviyelerine doğru geri çekilme ihtimali artmış durumda. Öte yandan, 100 dolar üzerindeki güçlü bir hareket tüm bu düşüş tablosunu bozabilir ve alıcı ilgisini yeniden artırabilir.

Uzun vadeli iyimserlik ve dip arayışı

CryptoCurb ise Solana’ya daha uzun vadeli bir perspektiften yaklaşıyor. 2022’de görülen 420 günlük dip yapma sürecini aştığı için mevcut döngünün önemli bir sona yaklaştığı öngörülüyor. Analiste göre, uzun süren bu düzeltme dönemi, mevcut bölgede alım işlemlerinin artabileceğine işaret ediyor.

Fiyat, psikolojik olarak kritik önemdeki 100 dolar seviyesinin hemen altında bulunuyor. Bu eşik üstüne çıkılması toparlanma için daha geniş bir alan açabilir ve yukarı yönlü hedefler olarak sırasıyla 120, 160 ve 260 dolara kadar potansiyel bir hareket alanı oluşabilir.

Yapılan değerlendirmeler, mükemmel giriş noktası arayışının fırsat maliyeti doğurabileceğini savunuyor. CryptoCurb’a göre, erkenden pozisyon almak uzun vadeli yükselişten pay almak için avantaj sağlayabilir ve 1.000 dolar hedefine doğru bir genişleme fırsatı yaratabilir.

“Solana şu anda 100 doların hemen altında fiyatlanıyor, 2022’deki 420 günlük dip süresinin de üzerine çıktı. Bu dönem, uzun vadede yeni bir birikim evresi ve potansiyel genişleme işareti olabilir.”

Son verilere göre Solana, yüzde 2’yi aşan günlük düşüşle 85,54 dolardan işlem görüyor. Haftalık bazda da zayıf seyir devam ederken, işlem hacmindeki artış dikkat çekiyor; bu da yön belirsizliğine rağmen piyasada aktif işlemlerin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Aave’den rsETH için 292 milyon dolarlık dondurma hamlesi DeFi’de kurtarma sürecini başlattı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Lost your password?