Aave’den rsETH için 292 milyon dolarlık dondurma hamlesi DeFi’de kurtarma sürecini başlattı

Merkeziyetsiz finans sektörünün önde gelen protokollerinden Aave, KelpDAO’nun nisan ayında yaşadığı 292 milyon dolarlık rsETH kaybının ardından, beş farklı ağda rsETH rezervlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Bu karar, kullanıcıların varlıklarını korumak ve sistemdeki açıkları hızlıca telafi etmek hedefiyle alındı.

KelpDAO saldırısının etkileri ve Aave’nin kararı

18 Nisan’da gerçekleşen saldırı sırasında, KelpDAO’nun zincirler arası köprüsünden toplam 116.500 rsETH çalınmış, bu da yaklaşık 292 milyon dolara denk geliyor. Bu büyük kayıp, sadece KelpDAO’yu değil, bu varlıkla bağlantılı bir dizi DeFi ürününü ve borç verme piyasalarını da olumsuz etkiledi.

Saldırının ardından, Aave protokol ekibi tüm olası senaryoları değerlendirerek rsETH rezervlerinin Arbitrum, Base, Mantle, Linea ve Ethereum ana ağında dondurulmasına karar verdi. Protokol tarafından yapılan açıklamada, alınan bu önlemlerin kurtarma planı süresince daha fazla fonun geri kazanılmasına yardımcı olacağı belirtildi.

Aave merkeziyetsiz finans alanındaki tecrübesiyle biliniyor. Protokolün yönetimini sürdüren ekip, ekosistemde yaşanan bu tür krizlerde aktif rol alıyor.

Kurtarma için DeFi protokoller arası dayanışma

Olayın ardından Aave’nin servis sağlayıcıları, borç krizi ve rsETH açığının kapatılması için DeFi topluluğunu birlikte hareket etmeye çağırdı. Özellikle Lido ve EtherFi gibi büyük protokoller, önemli miktarda sermaye ile kurtarma girişimine dahil oldu ve yönetim oylamalarıyla katkılarını onayladı.

Lido’nun yönetim tarafında sunduğu ‘Koordine rsETH kurtarma girişimine Lido DAO katkısı’ başlıklı teklifte, Lido Labs Foundation’ın fon havuzundan tek seferlik en fazla 2.500 stETH tahsis edilmesi önerildi. Bu kaynaklar, diğer paydaşların katkılarıyla birlikte sadece rsETH açığını azaltmada kullanılacak.

EtherFi ise kendi DAO hazinesinden en fazla 5.000 ETH’lik bir kaynak ayırmak üzere yönetim oylamasına gitti. Teklife göre, bu fonlar hem kullanıcı kayıplarının telafisi için hem de Aave ve diğer platformlarda kötü borcun önüne geçmek amacıyla farklı protokollerle birlikte kullanılacak.

EtherFi’den yapılan açıklamada, “Harekete geçme zamanı. Kurtarma süreci için büyük bir adım geliyor ve kullanıcılar için olumlu gelişmeler çok yakında resmi olarak paylaşılacak.” ifadelerine yer verildi.

Yönetimden onay çıktıktan sonra, EtherFi’nin belirttiğine göre kurtarma programı hemen başlatılacak ve toplam 5.000 ETH’lik üst sınıra ulaşana ya da süreç tamamlanana kadar sürecek. Eğer kaynaklardan geri kalan miktar olursa DAO hazinesine aktarılacak. İleride teminat, sigorta, yasal takip ya da zincir üstü iyileştirme ile ek fonlar kurtarılırsa yine hazinede değerlendirilecek.

Kurtarma planı ve sektörün tepkisi

Yönetim oylarında, EtherFi önerisi oybirliğiyle kabul edildi; toplam 1.800 token sahibi öneriyi destekledi. Bu dayanışma, sektörde büyük ilgi gördü ve diğer protokollerin de kendi katkılarını açıklaması bekleniyor.

İyileştirme sürecinin işleyişi için ayrıntılı yol haritası 7 gün içinde açıklanacak. Bu plan, kurtarmaya katılan tüm protokolleri, fon dağıtım yöntemlerini ve uygulama ayrıntılarını içerecek. Uygulamanın da onay sonrası hızlıca başlaması planlanıyor.

Öte yandan, Ethena protokolü de bu sürece destek olacağını duyurdu. Firma, katkısının rsETH’in yeniden desteklenmesi ve paydaşlar için düzenli bir çözüm geliştirilmesi sürecine yönelik olacağını bildirdi.

Aave ekibi ise kurtarma için yapılacak yeni katkıların ilerleyen günlerde resmi olarak duyurulacağını açıkladı. Yetkililer, plan kapsamında daha fazla güncellemenin yapılacağını ve sürecin tamamlanmasına yaklaşıldığını belirtti.