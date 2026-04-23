Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

Aave’den rsETH için 292 milyon dolarlık dondurma hamlesi DeFi’de kurtarma sürecini başlattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Aave, 292 milyon dolarlık rsETH kaybı sonrası beş ağda rezervleri dondurdu.
  • 🔄 Lido ve EtherFi, farklı fonlarla süreç için kurtarma programına dahil oldu.
  • 💥 Topluluk ve protokoller $rsETH açığının kapanması için birlikte hareket ediyor.
  • ⚡ Kritik durum: Kurtarma planları onaylandı, detaylı yol haritası bu hafta açıklanacak.
COINTURK
COINTURK

Merkeziyetsiz finans sektörünün önde gelen protokollerinden Aave, KelpDAO’nun nisan ayında yaşadığı 292 milyon dolarlık rsETH kaybının ardından, beş farklı ağda rsETH rezervlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Bu karar, kullanıcıların varlıklarını korumak ve sistemdeki açıkları hızlıca telafi etmek hedefiyle alındı.

İçindekiler
1 KelpDAO saldırısının etkileri ve Aave’nin kararı
2 Kurtarma için DeFi protokoller arası dayanışma
3 Kurtarma planı ve sektörün tepkisi

KelpDAO saldırısının etkileri ve Aave’nin kararı

18 Nisan’da gerçekleşen saldırı sırasında, KelpDAO’nun zincirler arası köprüsünden toplam 116.500 rsETH çalınmış, bu da yaklaşık 292 milyon dolara denk geliyor. Bu büyük kayıp, sadece KelpDAO’yu değil, bu varlıkla bağlantılı bir dizi DeFi ürününü ve borç verme piyasalarını da olumsuz etkiledi.

Saldırının ardından, Aave protokol ekibi tüm olası senaryoları değerlendirerek rsETH rezervlerinin Arbitrum, Base, Mantle, Linea ve Ethereum ana ağında dondurulmasına karar verdi. Protokol tarafından yapılan açıklamada, alınan bu önlemlerin kurtarma planı süresince daha fazla fonun geri kazanılmasına yardımcı olacağı belirtildi.

Aave merkeziyetsiz finans alanındaki tecrübesiyle biliniyor. Protokolün yönetimini sürdüren ekip, ekosistemde yaşanan bu tür krizlerde aktif rol alıyor.

Kurtarma için DeFi protokoller arası dayanışma

Olayın ardından Aave’nin servis sağlayıcıları, borç krizi ve rsETH açığının kapatılması için DeFi topluluğunu birlikte hareket etmeye çağırdı. Özellikle Lido ve EtherFi gibi büyük protokoller, önemli miktarda sermaye ile kurtarma girişimine dahil oldu ve yönetim oylamalarıyla katkılarını onayladı.

Lido’nun yönetim tarafında sunduğu ‘Koordine rsETH kurtarma girişimine Lido DAO katkısı’ başlıklı teklifte, Lido Labs Foundation’ın fon havuzundan tek seferlik en fazla 2.500 stETH tahsis edilmesi önerildi. Bu kaynaklar, diğer paydaşların katkılarıyla birlikte sadece rsETH açığını azaltmada kullanılacak.

EtherFi ise kendi DAO hazinesinden en fazla 5.000 ETH’lik bir kaynak ayırmak üzere yönetim oylamasına gitti. Teklife göre, bu fonlar hem kullanıcı kayıplarının telafisi için hem de Aave ve diğer platformlarda kötü borcun önüne geçmek amacıyla farklı protokollerle birlikte kullanılacak.

EtherFi’den yapılan açıklamada, “Harekete geçme zamanı. Kurtarma süreci için büyük bir adım geliyor ve kullanıcılar için olumlu gelişmeler çok yakında resmi olarak paylaşılacak.” ifadelerine yer verildi.

Yönetimden onay çıktıktan sonra, EtherFi’nin belirttiğine göre kurtarma programı hemen başlatılacak ve toplam 5.000 ETH’lik üst sınıra ulaşana ya da süreç tamamlanana kadar sürecek. Eğer kaynaklardan geri kalan miktar olursa DAO hazinesine aktarılacak. İleride teminat, sigorta, yasal takip ya da zincir üstü iyileştirme ile ek fonlar kurtarılırsa yine hazinede değerlendirilecek.

Kurtarma planı ve sektörün tepkisi

Yönetim oylarında, EtherFi önerisi oybirliğiyle kabul edildi; toplam 1.800 token sahibi öneriyi destekledi. Bu dayanışma, sektörde büyük ilgi gördü ve diğer protokollerin de kendi katkılarını açıklaması bekleniyor.

İyileştirme sürecinin işleyişi için ayrıntılı yol haritası 7 gün içinde açıklanacak. Bu plan, kurtarmaya katılan tüm protokolleri, fon dağıtım yöntemlerini ve uygulama ayrıntılarını içerecek. Uygulamanın da onay sonrası hızlıca başlaması planlanıyor.

Öte yandan, Ethena protokolü de bu sürece destek olacağını duyurdu. Firma, katkısının rsETH’in yeniden desteklenmesi ve paydaşlar için düzenli bir çözüm geliştirilmesi sürecine yönelik olacağını bildirdi.

Aave ekibi ise kurtarma için yapılacak yeni katkıların ilerleyen günlerde resmi olarak duyurulacağını açıkladı. Yetkililer, plan kapsamında daha fazla güncellemenin yapılacağını ve sürecin tamamlanmasına yaklaşıldığını belirtti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Arbitrum’da 30.000 ETH’lik ani müdahale sonrası merkeziyet tartışması yeniden alevlendi

Ethereum (ETH) 23 Nisan değerlendirmesi, tahminler

Ethereum’da 2026-2032 için fiyat tahmininde sert sıçrama beklentisi!

ETH fiyatı 2.332 dolarda sıkıştı, küçük yatırımcı çıkışa yöneldi

Ethereum’da balinalar kısa pozisyon artırdı, fiyat 2.000 dolar desteğinde tutunuyor

Ethereum’de 15.688 dolar hedefleriyle yükseliş sinyali güçleniyor

Ethereum’da 1 yıl sonra ilk kez SuperTrend pozitif sinyal verdi, 8.000 dolar hedefi gündemde

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı DeFi’de 292 milyon dolarlık saldırı sonrası Aave’den 10 milyar dolarlık değer kaybı
Bir Sonraki Yazı Solana kritik direnç altında kaldı, fiyat 85 dolara geriledi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Solana kritik direnç altında kaldı, fiyat 85 dolara geriledi
Solana (SOL)
DeFi’de 292 milyon dolarlık saldırı sonrası Aave’den 10 milyar dolarlık değer kaybı
Ekonomi Güvenlik
Shiba Inu’da 86 milyarlık dev çıkış sonrası fiyat dengesi sinyali
SHIBA INU (SHIB)
Spot Bitcoin ETF’lerde 335 milyon dolarlık ani giriş hareketi dikkat çekti
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Son Dakika: Trump dananın kuyruğu kopacak diyor, Kripto paralarda büyük hareket kapıda
Ekonomi
Lost your password?