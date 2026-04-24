Ethereum 2.400 dolar direncinde takıldı, 2.250 dolarda kritik sınav

Ethereum fiyatı, teknik analizlere göre önemli bir dönemece yaklaşırken iki ayrı grafik kritik direnç seviyelerine dikkat çekiyor. Son günlerde yaşanan fiyat hareketlerinde Ethereum 2.400 dolar seviyesini aşmayı başaramadı, bu da yukarı yönlü momentumu şu an için sınırlı kıldı. Kısa vadede hem direnç hem de destek bölgelerinin netleşmesiyle, yatırımcıların gözü kritik seviyelerde.

2.400 dolar engeli ve 2.250 dolarda destek arayışı

Ethereum, iki günlük grafikte 2.400 doları aşmakta zorlandı. Bu seviyedeki direnç güçlü şekilde korunurken fiyat tekrar aşağı çekildi. Grafiklere göre alıcıların belirgin bir hakimiyeti henüz oluşmazken, satıcılar hala baskı kurmaya devam ediyor. Şu anda ise en yakın destek noktası olarak 2.250 dolar öne çıkıyor.

Fiyatın 2.250 dolarda tutunabilmesi, Ethereum’un yeniden 2.400 doları zorlama ihtimalini gündeme getirebilir. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, sonraki hedefler 2.624 dolar ve 2.780 dolar seviyeleri olacak. Ancak düşüş devam eder ve 2.250 dolar altında kapanış gelirse, destek bölgesi olarak 1.800 dolar gündeme gelebilir.

Analistler, “Ethereum, 2.400 dolar bandında kez daha reddedilmesiyle kısa vadede hâlâ zayıf performans sergiliyor. 2.250 dolar desteğini korumadan yukarı yönlü bir hareketten söz etmek şu anda erken” değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, Ethereum’un Bitcoin karşısında kısa vadede daha zayıf seyrettiği dikkat çekiyor. Dönüş sinyalleri kayda değer ölçüde netleşmese de, fiyat önceki hızlı gerilemenin ardından kısmi bir toparlanma evresine girdi. Bitcoin tarafında küçük düzeltmeler yaşanırsa, bu durum Ethereum fiyatını daha fazla aşağı çekebilir.

Yükselen trend çizgisi ve 2.679 dolar dalga hedefi

4 günlük grafiğe bakıldığında, Ethereum’un yakın zamanda ulaşacağı yükselen sarı trend çizgisi dikkat çekiyor. Uzmanlar, son toparlanmanın güçlü bir trende dönüşmediğini, fiyatın hâlâ uzun vadeli bir düşüş trend çizgisiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Özellikle 2.679 dolar seviyesi, Elliott Dalga teorisine göre C dalgasının yüzde 100’lük hedef noktası olarak öne çıkıyor.

Bu hedef, grafikte 2.605 dolar seviyesinden başlayıp daha üst Fibonacci noktasına kadar genişleyen direnç bölgesinin alt sınırında konumlanıyor. Fiyat bu bölgeye ulaştığında daha güçlü satış baskısı ile karşılaşması ve ivmenin bir süre zayıflaması olası görülüyor.

Ethereum fiyatında şimdilik yükseliş, önceki dipten başlayan A-B-C formasyonu içinde şekilleniyor. C dalgası direnç bandına doğru ilerlese de, piyasanın kalıcı bir kırılım gösterip göstermeyeceği şu aşamada net değil. Eğer fiyat 2.679 dolar üzerini test edebilirse, 2.893 dolar, 3.031 dolar, 3.275 dolar ve 3.332 dolar seviyeleri sıradaki hedefler olarak grafikte yer alıyor.

Kısa vadede, Ethereum’un kesin bir yön değiştirdiğinden söz edebilmek için hem sarı trend çizgisinin üzeri test edilmeli hem de mevcut direnç bandı aşılmalı. Bu koşullar sağlanmadıkça, teknik analizde direnç testi öne çıkmakta ve yukarı yönlü trend kesinleşmiş görünmüyor.