Bitcoin 80.000 dolar direncinde sıkıştı, balinalar sessiz kaldı

Bitcoin piyasasında son günlerde dikkat çeken bir daralma yaşanıyor. Son grafikler, kripto para biriminin 80.000 dolar seviyesinde güçlü bir satış baskısıyla karşılaştığını gösterirken, büyük yatırımcıların yani balina olarak bilinen adreslerin ise gözle görülür bir hareketlilik göstermediği aktarıldı.

80.000 Dolarda Sert Satış Duvarı ve Balina Takibi

Bitcoin’in fiyatı, 80.000 dolar bandının hemen altında işlem görmeye devam ediyor. Grafikleri inceleyen analistler, özellikle bu seviyede yoğunlaşan likiditenin yukarı yönlü bir hareketin önünde önemli bir bariyer oluşturduğunu savunuyor. Satış emirlerinin sıkça yığıldığı bu bölge, fiyatı yukarı taşımakta güçlük çıkarıyor.

Öte yandan CVD (Kümülatif Hacim Delta) verileri de büyük yatırımcıların net pozisyonunu ortaya koyuyor. Son dönemde yaşanan yükseliş hareketinin balinaların güçlü katılımı olmadan gerçekleştiği görülüyor. Bu durum piyasanın hâlen büyük oyuncuların sağlam desteğinden yoksun olduğunu, yukarı hareketlerin arkasında yüksek hacimli yeni alımların bulunmadığını gösteriyor. 18 Nisan’dan bu yana en büyük cüzdan grubu olarak izlenen balinaların işlemlerinde belirgin bir artış yok.

Son raporda, “Bitcoin güçlü şekilde tutunuyor ancak ağır bir satış duvarına baskı uyguluyor. Şu anda balinalar güçlü bir yön seçmiş görünmüyor; 80.000 dolar bölgesinin aşılması durumda hareketlilik hızla artabilir” ifadeleri yer aldı.

Bu tablo, yukarı yönlü güçlü bir kırılma için balina hareketlerinin izlemesi gerektiğini ortaya koyuyor. Eğer büyük yatırımcılar ciddi şekilde pozisyon alır ve 80.000 dolar sınırı aşılırsa, sert fiyat dalgalanması yaşanabileceği öngörülüyor. Ancak şimdilik fiyat sıkışmasının devam edeceği ve oynaklığın balina işlemlerine bağlı olarak artabileceği düşünülüyor.

Kısa Vadede Düzeltme Beklentisi, Ana Destek Bölgeleri

Bir diğer analizde, Bitcoin’in son hızlı yükseliştan sonra kısa vadeli bir “düzeltme dalgası”na girmiş olabileceği öne sürülüyor. MCO Global DE tarafından paylaşılan kısa vadeli grafikte, fiyatın yerel zirveden gerileyerek mikro bir destek alanına çekildiği gözleniyor.

Bu mikro destek bölgesi, 74.968 dolar ile 77.253 dolar arasında yer alıyor. Analizlere göre, bu aralıkta yer alan çeşitli Fibonacci düzeltme seviyeleri nedeniyle bu alan alıcılar açısından oldukça kritik. Eğer alıcılar fiyatı bu bandın üzerinde tutmayı başarırsa, mevcut düşüş bir düzeltme olarak kalabilir ve geniş perspektifte yükseliş eğilimi yeniden ağır basabilir.

Aynı zamanda, grafikte belirtilen ilk mikro direnç alanı da mevcut yerel zirvenin hemen altında kendini gösteriyor. Bu durum, Bitcoin fiyatının büyük bir kırılma olmadan önce hem yukardaki satış duvarını hem de aşağıdaki destek hattını yeniden test edebileceğini ortaya koyuyor.

Genel görünümde, mevcut yapı herhangi bir kopuşun yaşanmadığı ve piyasanın düzeltme safhasında olduğu sonucuna varıyor. Yukarı yönlü hareketin devamı için fiyatın 74.968-77.253 dolar destek bandında dengede kalması ve alıcıların bu bölgede güçlü şekilde devreye girmesi gerekiyor. Aksi halde düşüş hareketinin sürmesi ve daha düşük seviyelerin test edilmesi mümkün.