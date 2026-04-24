Solana’da 120 dolar hedefi güç kazandı: Kırılım sonrası kritik test başladı

Solana fiyatı, hem günlük hem de haftalık grafiklerde belirleyici trend çizgilerini test ediyor. Son dönem analizlerinde dikkatler, fiyatın uzun vadeli bir düşen trend çizgisini yukarı kırmasının ardından olası bir yön değişimine çevrildi. Piyasa uzmanlarının aktardığına göre, güncel teknik görünüm bu kırılmanın bir düzeltme ve tekrar test aşamasıyla devam ettiğini ortaya koyuyor.

Günlük grafikte trend kırılımı ve kritik retest süreci

Solana, uzun süredir fiyatı baskılayan ve 2025 sonlarından 2026 başına uzanan düşen bir trend çizgisini günlük grafikte yukarı yönlü aştı. Bu hareket, özellikle kripto analisti CryptoCurb’ün paylaştığı grafikte detaylı şekilde gösteriliyor. Aylarca güçlenen bu direnç çizgisi geçtiğimiz dönemde Binance borsasında yaşanan ani hareketler ve bölgesel jeopolitik gerilimlerle de test edilmişti.

Ancak bu kez, fiyat bu çizginin üzerinde tutunmayı başarıyor. Gözler şimdi, kırılan trend çizgisine yakın bölgede gerçekleşen tekrar teste çevrildi. Teknik uzmanlar, bu alanın alıcıların kontrolünü sürdürüp sürdüremeyeceği açısından kritik önemde olduğuna dikkat çekiyor. Eğer fiyat kırılan çizginin üzerinde kalırsa, yukarı yönlü hareketin kalıcı hale gelmesi bekleniyor.

CryptoCurb’ün analizine göre, olası pozitif senaryo, bu tekrar test aşamasının başarıyla tamamlanmasına bağlı. Fiyatın tekrar eski çizginin altına düşmesi ise, pozitif görünümü zayıflatabilir ve şu ana kadar görülen kırılmayı geçici kılabilir.

Analistler, “Kritik olan yapısal dönüşüm; fiyatın üzerine çıktığı dirençi destek olarak koruması, yükselişin devamı için belirleyici olacak” tespitinde bulunuyor.

Haftalık grafikte kısa vadeli düşüş trendiyle mücadele

Haftalık zaman diliminde ise, Solana bir başka düşen trend çizgisiyle mücadele ediyor. Teknoloji odaklı analiz şirketi Rendoshi AI’ın sunduğu grafikte, SOL fiyatının 2025’teki zirve sonrası başlayan kısa vadeli düşüş trendinden çıkmaya çalıştığı görülüyor. Bu çıkışın gerçekleşmesi halinde, grafik 120 dolar seviyesini öne çıkarıyor.

Düşen çizginin kısa süre önceki toparlanma girişimlerini sınırladığı gözlemlenirken, fiyatın 75-80 dolar bandında taban oluşturması dikkat çekiyor. Bu yapı, satıcıların etkinliğini kaybetmeye başladığı şeklinde değerlendiriliyor. Son dönemde fiyat yeni bir dip oluşturmadığı için, alıcıların konumunu güçlendirdiği hissediliyor.

Öte yandan, mevcut fiyatın üzerinde 125 dolar bölgesi yeni bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Gösterge panelleri, özellikle RSI’ın aşırı satım seviyelerinden yukarı dönmesiyle birlikte, olumlu momentum sinyalleri üretmeye başlıyor. Ancak teknik analizlere göre, bu tek başına güçlü bir yükseliş işareti olarak görülmüyor.

Şu aşamada en güçlü işaret, Solana’nın kısa vadeli düşen trend çizgisinin üzerine çıkıp burada kalıp kalamayacağına odaklanıyor. Eğer bu başarı sağlanırsa, 120-125 dolar aralığına doğru potansiyel bir artış yolu açılmış olacak. Aksi halde, Solana mevcut yatay bantta zayıf bir seyir izleyebilir.

Rendoshi AI analizlerinde, “Haftalık trend çizgisinin geçilmesi ve kısa vadeli taban oluşumu, yükseliş ihtimalini ciddi şekilde güçlendiriyor” yorumu yer aldı.