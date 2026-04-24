Bitcoin’de 78.700 dolar direncine sert takılma Japonya enflasyonu ve İran kriziyle çakıştı

Kripto piyasaları, haftanın son işlem gününde belirsizliğin gölgesinde sakin bir seyir izledi. Japonya’dan gelen yeni ekonomik veriler, İran’daki savaşla birlikte piyasalarda temkinli bir atmosfer yarattı. Lider kripto para Bitcoin, Perşembe günü ulaştığı 78.700 dolar seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanırken, piyasada mart sonundan beri görülen yükseliş eğiliminin bu hafta başından bu yana ivme kaybettiği dikkat çekti.

Japonya enflasyonu beklentiyi aştı, kripto piyasasına yansıdı

Japonya, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olarak kripto para yatırımcılarının da sıkı takip ettiği bir ülke. Mart ayında, Japonya Hizmet Sektörü Ücret Endeksi yüzde 3,1 artışla tahminlerin üzerinde bir yükseliş gösterdi; bu oran, hizmet sektöründeki fiyat baskılarının sürdüğüne işaret ediyor. Ayrıca, ülkede çekirdek enflasyon son beş aydan sonra ilk kez yukarı yönlü hareket ederek Mart’ta yüzde 1,8’e çıktı. Manşet enflasyon ise yüzde 1,5’e yükseldi fakat Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) yüzde 2’lik hedefinin altında kaldı. Buna karşılık, taze gıda ve enerji hariç tutulan ‘core-core’ göstergede ise enflasyon yüzde 2,4’e gerileyerek Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Bu verilerle birlikte, yenin küresel piyasalardaki dalgalanması ve Japon varlıklarına olan risk iştahı kripto fiyatları üzerinde hissedilir bir baskı oluşturdu. Yatırımcılar, Japonya’daki enflasyonun yanında enerji fiyatlarındaki yükselişin de piyasada ek bir baskı yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Jeopolitik riskler fiyatlamayı etkiliyor

İran’daki devam eden gerilimler, özellikle Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol taşımacılığında yaşanan aksaklıklarla birlikte piyasaları baskılamaya devam ediyor. Axios’un aktardığına göre, İran hafta boyunca boğaza ek deniz mayınları yerleştirdi ve bu durum, dünya deniz yoluyla taşınan petrolün yüzde 20’sine yakın bir bölümünün geçtiği bölgede ticari trafiği önemli ölçüde azalttı. ABD Savunma Bakanlığı, bölgedeki mayınları temizlemenin savaş bittikten sonra en erken altı ay sürebileceği konusunda Kongre’yi uyardı.

Petrol fiyatlarında hızlı yükseliş dikkat çekerken, WTI kontratı şubatın sonundan bu yana yüzde 40’tan fazla değer kazanarak 96 dolara kadar çıktı. Bu durum, Japonya gibi yüksek oranda petrol ithalatçısı ülkelerin enflasyon dinamiklerini doğrudan etkiliyor. Artan enerji maliyetleri, hem Japonya’da hem de küresel çapta enflasyonun direnç kazanmasına yol açabilir.

Piyasanın gözü Bank of Japan toplantısında

Gözler şimdi Japonya Merkez Bankası’nın bir sonraki kritik toplantısında. InvestingLive’daki analistlerin yorumuna göre, Banka bu toplantıda faizleri sabit bırakabilir ancak yakın vadede faiz artırımlarına dair daha net uyarılar verebilir. Özellikle, artan savaş kaynaklı enflasyon riskleri nedeniyle haziran ayında bir faiz adımı gelmesi bekleniyor.

Analistlerin değerlendirmesine göre, Banka’nın yakın zamanda söylemini sertleştirmesi ve faiz artırımına işaret eden bir uyarı vermesi halinde Japon yeni hızla değer kazanabilir, bu da küresel piyasalar üzerinde güçlü dalgalanmalara yol açabilir.

CFTC tarafından yayımlanan son verilere göre, şu anda Japon yeni spekülatif olarak çoğunlukla satıcılar tarafından tutuluyor. Olası bir faiz artırımı ya da şahin tonda bir mesaj gelirse kısa vadede yeni, ani ve güçlü bir alım dalgasına sahne olabilir.

Tarihsel olarak, Japon yeni riskli varlık alımlarında fonlama para birimi olarak kullanıldığından, ani bir yukarı yönlü hareket risk algısının yükselmesine, hatta kripto dışında birçok piyasa enstrümanında satış baskısına yol açabilir.

Bitcoin haftayı 77.800 dolar civarında yatay ve temkinli geçirirken, Ethereum benzer şekilde 2.300 dolar seviyesinde, yüzde 0,8 oranında sınırlı bir düşüş yaşadı ve bu esnada Bitcoin’in günlük kaybı yüzde 0,6 ile daha sınırlı kaldı.