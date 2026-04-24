CoinGecko’dan Büyük Hamle: Yapay Zeka Destekli Yeni Dönem Başlıyor

Kripto veri platformu CoinGecko, ürün yelpazesini genişleterek yalnızca fiyat takibi sunan bir platform olmaktan çıkıp kapsamlı bir pazar analitiği ve Web3 altyapı katmanı olma yolunda önemli bir adım attı. Şirketin açıklamasına göre, 36 milyondan fazla token, yüzlerce blokzincir ve yapay zeka odaklı yeni trendlerle giderek karmaşıklaşan kripto piyasasında kullanıcıların daha gelişmiş araçlara ihtiyacı bulunuyor.

Piyasa Hareketlerini Anlamayı Kolaylaştıracak

Tanıtılan en dikkat çekici özelliklerden biri olan Market Insights, piyasa hareketlerinin arkasındaki nedenleri anlamayı kolaylaştırmayı hedefliyor. Yapay zeka destekli özetler, haber akışları ve sosyal medya verileri bir araya getirilerek fiyat değişimlerine neden olan gelişmeler kullanıcıya sunuluyor. Böylece yatırımcılar yalnızca fiyatı görmekle kalmayıp, hareketin arkasındaki dinamikleri de daha hızlı analiz edebiliyor.

Advanced Charts özelliği ile kullanıcılar birden fazla kripto varlığın performansını tek ekranda karşılaştırabilecek.

Daha önce çoğunlukla profesyonel ve ücretli platformlarda bulunan bu tür analiz araçları, CoinGecko üzerinden daha geniş bir kullanıcı kitlesine açılıyor. Kullanıcılar fiyatın yanı sıra piyasa değeri gibi metrikleri de inceleyerek daha kapsamlı değerlendirmeler yapabilecek.

Portföy Takibinde Yeni Dönem

Kripto yatırımcılarının farklı cüzdanlar ve ağlar arasında dağılmış varlıklarını takip etmesi giderek zorlaşırken, CoinGecko’nun yenilenen Portfolio Insights özelliği bu sorunu çözmeyi amaçlıyor. Kullanıcılar açık adresler üzerinden birden fazla cüzdanı takip edebilirken, kar zarar durumu ve ortalama alım fiyatı gibi kritik verilere tek noktadan ulaşabilecek.

Yapay zeka destekli portföy analizleri ise kullanıcıların yalnızca portföy değerindeki değişimi değil, bu değişimin arkasındaki nedenleri de anlamasına yardımcı olacak.

Özellik şu aşamada EVM uyumlu ağları destekliyor. CoinGecko, çoklu ağ desteğinin önümüzdeki aylarda genişletileceğini belirtiyor. Sistem okunabilir modda çalışıyor ve saklama hizmeti sunmuyor. Böylece kullanıcılar varlıklarının kontrolünü elinde tutarken portföyleri hakkında daha fazla görünürlük kazanabiliyor.

Kripto Projeleri İçin Yeni Partner Platformu

CoinGecko, yatırımcılara yönelik araçların yanında kripto projeleri ve şirketler için geliştirdiği Partner Platform çözümünü de duyurdu. Yeni platform, projelerin CoinGecko ve GeckoTerminal ekosistemi içinde listeleme süreçlerini yönetmesine, bilgilerini güncellemesine, reklam kampanyaları oluşturmasına ve performanslarını takip etmesine imkan tanıyor.

Şirket, CoinGecko’nun aylık 30 milyondan fazla ziyaretçiye ulaştığını, GeckoTerminal tarafında da milyonlarca kullanıcının bulunduğunu belirtiyor. Bu geniş erişim, kripto projelerine yatırımcılar, trader’lar, şirketler ve kurumsal kullanıcılar dahil olmak üzere küresel bir kitleye ulaşma fırsatı sunuyor.

Güven, Görünürlük ve Veri Tek Platformda

CoinGecko Kurucu Ortağı ve CEO’su Bobby Ong, kripto piyasasının son üç yılda ciddi şekilde karmaşıklaştığını belirterek, yatırımcıların kullandığı araçların aynı hızda gelişmediğini söyledi. Ong’a göre daha iyi veri daha iyi kararlar alınmasını sağlıyor ancak günümüzde tek başına veri yeterli değil. Eksik olan katmanın bağlam olduğunu vurgulayan Ong, CoinGecko’nun bu alanı güçlendirmeye odaklandığını ifade etti.

Şirket, Partner Platform’un zaman içinde daha derin analiz ve etkileşim araçlarıyla genişletileceğini aktarıyor. Sayfa görüntüleme, izleme listeleri, karşılaştırmalar ve kullanıcı davranışları gibi metriklerin projelere daha net bir büyüme perspektifi sunması hedefleniyor. CoinGecko, bu adımla hem yatırımcıların karar alma süreçlerini geliştirmeyi hem de Web3 projeleri için daha güçlü bir büyüme altyapısı oluşturmayı amaçlıyor.