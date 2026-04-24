Bitcoin sekiz gün üst üste giriş gördü, ETF talebi $80.000 eşiğine dayandı

ABD’de işlem gören spot bitcoin ETF’lerinde son sekiz gün boyunca toplamda 2,1 milyar dolarlık giriş yaşandı. Bu, Ekim 2025’teki dokuz günlük kesintisiz artışın hemen ardından bu yıl görülen en uzun yükseliş serisi oldu. Özellikle 23 Nisan günü tek başına 223,2 milyon dolarlık para akışı gerçekleşti. Bu günün akışı içinde, piyasanın en büyük fonlarından BlackRock IBIT’in tek başına 167,5 milyon dolar gibi büyük bir miktar getirdiği, Fidelity FBTC’nin ise 16,9 milyon dolarlık tek önemli çıkışı yaptığı görüldü.

En yüksek hacim ve piyasa etkisi

Bitcoin fiyatı, bu yoğun ETF talebinin başladığı dönemde 68.000 dolardan 77.000 dolara çıkarak yaklaşık yüzde 12’lik bir artış kaydetti. ETF’lerin lansmanından bu yana kümülatif net giriş 58 milyar dolara ulaşırken, toplam varlıklar 102 milyar dolara yükseldi. Bu miktar, bitcoin’in toplam piyasa değerinin yüzde 6,5’ine karşılık geliyor.

Bu süreçte piyasada hareketlerin büyük kısmını uzun vadeli yatırımcılar yönlendirirken, kısa vadeli yatırımcılar fiyat yükselişlerini kârını almak için değerlendirdi. Glassnode’un hazırladığı yeni rapora göre, bitcoin hafta başında 78.100 dolardaki True Market Mean seviyesini geri aldı. Bu seviye aktif olarak işlem gören bitcoin’lerin ortalama maliyeti anlamına geliyor ve daha önce ayı piyasasından çıkışların işareti olarak değerlendirilmişti.

Kısa vadeli yatırımcıların sınavı

Ancak analistler, asıl kritik eşik olarak 80.100 dolar seviyesindeki kısa vadeli yatırımcıların maliyet ortalamasına dikkat çekiyor. Son 155 günde alım yapanların giriş fiyatı bu seviyede bulunuyor. Fiyat burayı aşarsa, 54’ten fazla oranda yeni yatırımcı ilk kez kâr pozisyonuna geçebilecek.

Geçmiş döngülerde bu bandın geçilmesiyle kısa vadeli yatırımcıların çoğu pozisyonunu kapatarak piyasadan çıkmıştı ve buna bağlı olarak yerel zirveler oluşmuştu. Şu an benzer bir yapı ikinci kez gözlemleniyor; ilk denemede yükseliş bu seviyede reddedilmişti.

Glassnode raporu, kısa vadeli yatırımcıların saatlik realize edilmiş kârının 4,4 milyon dolara yükseldiğini belirtiyor. Yıl başından bu yana her yerel zirveden önce bu göstergenin 1,5 milyon doları geçtiği, şu anki verinin ise bu rakamın üç katı olduğu aktarılıyor.

Likidite sıkışması ve ileriye dönük riskler

Diğer taraftan, bitcoin sürekli vadeli piyasalarda fonlama oranlarının hâlâ negatif olması, kısa pozisyon açanların uzun pozisyonlara ödeme yaptığı anlamına geliyor. Geçtiğimiz cumartesi yaşanan kısa pozisyon sıkışmasıyla bitcoin kısa süreliğine 78.000 doları test etti. Ancak sonrasında Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerle birlikte fiyat yeniden geriledi.

Eğer ETF ilgisi ve vadesiz piyasalardaki talep birleşirse, yeni bir sıkışma ile bitcoin’in 80.000 doları test etmesi muhtemel. Bu seviyenin kalıcı şekilde aşılması, kısa vadeli yatırımcıların satış baskısına bağlı olacak. Önceki döngülerde olduğu gibi satışların artması halinde fiyatlar yeniden geri çekilebiliyor; aksi durumda ise yeni zirveler görülebilir.

Mart ayında yaşanan benzer bir yedi günlük yükseliş serisi, fiyatın yerel zirvesine ulaşmasıyla aynı hafta sona ermişti. Mevcut süreçte ise büyük fonlar özellikle BlackRock önde giderken, diğer küçük ETF ihracatçılarında giriş ve çıkışlar daha düzensiz ilerliyor. Yapı tamamen aynı olmasa da döngüsel benzerlikler dikkat çekiyor.

Gelinen noktada, ETF destekli talebin ve kısa vadeli yatırımcılara sağlanan çıkış likiditesinin piyasada hangi yönde etkili olacağı izlenmeye devam ediyor. 80.000 dolarlık direnç, kritik bir psikolojik eşik olarak öne çıkıyor.