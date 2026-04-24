Morgan Stanley'den stablecoin rezervlerine özel 1 dolarlık yeni fon hamlesi

ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley, stablecoin piyasasındaki hızlı büyümeye yanıt olarak yeni bir fon başlattığını duyurdu. Yatırım yönetimi kolu Morgan Stanley Investment Management (MSIM), dijital varlık sektöründeki varlığını artıran Stablecoin Reserves Portfolio isimli fonuyla stablecoin ihraççılarına regüle, güvenli ve likit bir rezerv imkanı sunmayı hedefliyor.

Stablecoin rezervlerine yenilikçi çözüm

MSIM tarafından başlatılan Stablecoin Reserves Portfolio, sadece ABD Hazinesi bonoları ve teminatlı repo anlaşmaları gibi en güvenli ve likit finansal enstrümanlara yatırım yapıyor. Böylece istikrarlı getiri ve sermaye korunması ön planda tutuluyor. Fonun net varlık değeri her zaman 1 dolar olacak şekilde ayarlandı; bu sayede yatırımcılar, fonun değeri piyasa dalgalanmalarından etkilenmeden her an paralarını çekebiliyor.

Dünyada stablecoin ihraç eden şirketlerin tamamı, bastıkları her dijital dolar için karşılığında gerçek rezerv bulundurmak zorunda. Morgan Stanley’nin yeni fonu, bu rezervlerin güvenilir, düzenlenmiş ve likit kalmasına katkı sağlıyor. Yatırımcılar, herhangi bir kesinti ya da bekleme olmadan iş günlerinde istedikleri anda geri çekim yapabiliyor.

Stablecoin piyasasında büyüyen talep

Son yıllarda stablecoin piyasasında büyük bir büyüme yaşandı. Sadece Tether ve USDC gibi dolar karşılığı stabilcoinlerin toplam piyasa değeri 316 milyar dolara ulaştı. İlk başta kripto borsalarında değer transferi için kullanılan bu dijital paraların, zamanla yurt dışına para transferinde ve uluslararası ödeme işlemlerinde tercih edilmeye başlandığı görülüyor.

Düzenleyici kurumlar ise stablecoin rezervlerindeki varlıkların tamamen güvenli ve şeffaf şekilde tutulmasını giderek daha fazla talep etmeye başladı. ABD Kongresi’nde görüşülen GENUIS ACT adlı yasa tasarısı kabul edilirse, stablecoin ihraççılarının yalnızca hazine bonoları ve nakit gibi yüksek kaliteli, kolayca nakde çevrilebilen varlıkları rezerv olarak tutması gerekecek. Bu yasal gereklilik öncesinde devreye giren Morgan Stanley fonu, pazarın ihtiyaçlarını öngörerek hızlı bir adım atmış görünüyor.

Dijital varlık stratejisi ve yeni ürünler

Morgan Stanley, stablecoin fonunun yanı sıra son dönemde birçok dijital varlık ürünü duyurdu. Geçtiğimiz aylarda Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) isimli, bitcoin’i bire bir takip eden kripto para tabanlı ETP’yi başlattı. Aynı zamanda, BNY Mellon iş birliğiyle, blockchain tabanlı kayıt sistemine sahip tokenlaştırılmış hazine fonu hisselerini de kurumsal yatırımcılara sundu.

Morgan Stanley, mevcut ürünlerin geliştirilmesinde sektördeki öncü kurumlarla iş birliği yapıyor; dijital varlıklarla uyumlu likidite çözümleri geliştirmeyi hedefliyor. Şirket, hem yeni yatırım araçlarıyla hem de blockchain tabanlı kayıt uygulamalarıyla değişen yatırımcı taleplerine yanıt vermeye çalışıyor.

“Stablecoin ihraççılarının ihtiyaçlarına yanıt verecek yeni bir yatırım çözümünü piyasaya sunmaktan mutluyuz. Stablecoin hacmindeki artış ve bu varlıklarda tutulan toplam sermayenin büyümesi, pazarın gelecekte daha da gelişeceğine işaret ediyor,” diyen MSIM küresel likidite yönetimi eş başkanı Fred McMullen, şirketin bu alandaki kararlılığının altını çizdi.

Morgan Stanley’nin stablecoin fonunu duyurduğu bu dönemde sektör hâlâ ağırlıklı olarak spekülasyona açık olsa da, stablecoin’lerin reel dünyadaki uygulamaları piyasanın sürdürülebilirlik arayışında öne çıkıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

