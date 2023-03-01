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Kripto Yatırımcısı Rahat Nefes Alacak! İddialar Yalanlandı!

Dün herkesi korkutan son dakika gelişmesi yalanlandı. Ana akım medya ne yapmaya çalışıyor?
16:19
1 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dün son dakika olarak paylaşılan Reuters haberindeki iddialar Visa yetkilisi tarafından erken saatlerde yalanlandı. Visa ve Mastercard’ın kripto para piyasalarındaki düzenleyici belirsizlik nedeniyle mevcut projeleri durdurduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak en yetkili isimlerden biri bu haberin yalan olduğunu açıkladı.

Visa ve Kripto Paralar

Visa Kripto Başkanı Cuy Sheffield, Reuters tarafından paylaşılan iddiaları yalanladı. Reuters tarafından içeriden iki kaynağa dayandırılan haber düzenleyici baskının ortasında ABD’li iki devin kriptodan çekildiğini iddia ediyordu. Fakat bugün Sheffield yaptığı paylaşımlarla bu sektörün geleceğine olan inançlarını yineledi.

“Fiat giriş ve çıkış rampalarını iyileştirmek için kripto şirketleriyle ortaklık kurmaya ve stablecoin demelerini güvenli, uyumlu ve kullanışlı bir şekilde kolaylaştırabilecek yeni ürünler oluşturmak için ürün yol haritamızda ilerlemeye devam ediyoruz. Kripto ekosistemindeki zorluklara ve belirsizliğe rağmen, halka açık blockchainler üzerinde çalışan fiat destekli dijital para birimlerinin ödeme ekosisteminde önemli bir rol oynama potansiyeline sahip olduğu görüşümüz değişmedi. Şimdi inşa etme zamanı! Kripto ve ödemelerin kesiştiği noktada inşa eden herkes lütfen bize ulaşsın. Sizinle çalışmayı çok isteriz!”

Ana Akım Medyanın Kripto Alerjisi

Dev medya şirketleri bunu ilk defa yapmıyor daha önce de Bloomberg ve Reuters benzer söylentileri şok edici manşetlerle yatırımcılara duyurmuştu. Kripto para şirketlerine kadar nötr bir yaklaşım sergilemeyen medyanın duyurduğu haberlere artık daha temkinli yaklaşmanın zamanı gelmiş olabilir. Nitekim NYMAG tarafından Gensler’in tüm altcoinleri menkul kıymet olarak gördüğü haberi de büyük ölçüde abartıdan ibaretti. İlgili makalenin sonunda yazar kripto paraların son derece tehlikeli şeyler olduğunu ve yatırımcıların halen ellerindeki varlıkları satabiliyorken risklerini azaltmaları gerektiğini söylüyordu. Tarafsız bir yaklaşıma sahip olması gereken ana akım medyanın sadece bu cümleleri bile negatif ayrımcılığı gözler önüne seriyor.

Bitcoin fiyatı halen Fed’in daha fazla faiz artıracağı endişesiyle 24.000 doları aşabilmiş değil. Ancak Visa tarafından yalanlanan Reuters haberi piyasadaki iyimserliği artırabilir. Eğer kripto paralar ansızın yok olmayacaksa her büyük fiyat hareketinde aşağıdaki iki haberi göreceğiz.

  • Bitcoin ATH seviyesine giderken: Kripto paralar dev bir balon
  • Bitcoin Dip seviyesine giderken: Kripto para balonu patladı.

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