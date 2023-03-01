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Kripto paralarda makro ekonomi kaynaklı gündem zayıflamışken şimdi de yeni anlaşmalar, ortaklıklarla hareket artıyor. Bitcoin fiyatının 24.000 dolar seviyesine yakın seyrediyor oluşu bu tarz müjdelerin fiyat üzerindeki etkisini artırıyor. Elbette birçok proje elindeki kozu oyuna sürmek için bugünlerde hızlı da hareket ediyor. Biri daha duyuruldu ve fiyatı hızla arttı.

0x (ZRX) Neden Yükseliyor?

Merkezi olmayan borsa 0x Labs’ın (ZRX) yerel tokeni, protokolün bir röle ağı oluşturmak için Robinhood Wallet ve Polygon ile ortaklık kurmasıyla yaklaşık %15+ artış gösterdi. Firma bugün yaptığı açıklamada, Tx Relay API’nin beta modunda olduğunu ve kullanıcıların cüzdanlarını yüklemek zorunda kalmadan kolayca işlem yapmalarına olanak tanıyacağını duyurdu.

“Geliştiricilerin sorunsuz kripto deneyimleri oluşturmalarını kolaylaştırmak için Polygon ve Ethereum üzerinde Tx Relay API’yi kullanıma sunduğumuzu duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Artık küresel olarak tüm iOS müşterilerinin kullanımına sunulan Robinhood Wallet, Tx Relay API’sinden yararlanan ilk iş ortağıdır.”

Web3 ve ZRX Coin

Web3 için en büyük sorunlardan biri kullanıcının işlemlerin ödemesini yapmak için her bir zincirin yerel tokenı için bakiye tutması ve bu bakiyeleri muhafaza etmesi gerekliliğidir. Bugüne kadar kullanıcılar cüzdanları önceden yükleyerek, uygulamalar arasında bakiye taşıyarak ve işlemleri başlatmak için adresler arasında token göndererek bu engelin üstesinden gelmek zorundaydı. Bu, daha yaygın bir benimseme için önemli bir engeldi.

Peki 0x (ZRX) ve Robinhood Wallet iş ortakları buna nasıl bir çözüm sunuyor?