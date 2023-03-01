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Fiyatı Uçuyor Çünkü Dev Borsayla Anlaştı! Bu Altcoine Dikkat!

Web3 devriminin önündeki en büyük engellerden biri ortadan kalkıyor. Popüler altcoin bu sürece katkı sağlayacak.
16:29
1 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralarda makro ekonomi kaynaklı gündem zayıflamışken şimdi de yeni anlaşmalar, ortaklıklarla hareket artıyor. Bitcoin fiyatının 24.000 dolar seviyesine yakın seyrediyor oluşu bu tarz müjdelerin fiyat üzerindeki etkisini artırıyor. Elbette birçok proje elindeki kozu oyuna sürmek için bugünlerde hızlı da hareket ediyor. Biri daha duyuruldu ve fiyatı hızla arttı.

0x (ZRX) Neden Yükseliyor?

Merkezi olmayan borsa 0x Labs’ın (ZRX) yerel tokeni, protokolün bir röle ağı oluşturmak için Robinhood Wallet ve Polygon ile ortaklık kurmasıyla yaklaşık %15+ artış gösterdi. Firma bugün yaptığı açıklamada, Tx Relay API’nin beta modunda olduğunu ve kullanıcıların cüzdanlarını yüklemek zorunda kalmadan kolayca işlem yapmalarına olanak tanıyacağını duyurdu.

“Geliştiricilerin sorunsuz kripto deneyimleri oluşturmalarını kolaylaştırmak için Polygon ve Ethereum üzerinde Tx Relay API’yi kullanıma sunduğumuzu duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Artık küresel olarak tüm iOS müşterilerinin kullanımına sunulan Robinhood Wallet, Tx Relay API’sinden yararlanan ilk iş ortağıdır.”

Web3 ve ZRX Coin

Web3 için en büyük sorunlardan biri kullanıcının işlemlerin ödemesini yapmak için her bir zincirin yerel tokenı için bakiye tutması ve bu bakiyeleri muhafaza etmesi gerekliliğidir. Bugüne kadar kullanıcılar cüzdanları önceden yükleyerek, uygulamalar arasında bakiye taşıyarak ve işlemleri başlatmak için adresler arasında token göndererek bu engelin üstesinden gelmek zorundaydı. Bu, daha yaygın bir benimseme için önemli bir engeldi.

Peki 0x (ZRX) ve Robinhood Wallet iş ortakları buna nasıl bir çözüm sunuyor?

“Tx Relay API, takaslarla ilgili karmaşıklıkları ortadan kaldırır. Bu, geliştiricilerin uygulamaları için daha sezgisel kullanıcı arayüzleri oluşturmalarına olanak tanıyarak bir sonraki kullanıcı dalgasını Web3’e dahil etmelerini kolaylaştırır. İlk katılım ve dönüşümü iyileştirin: Uygulamanız için kullanıcı akışlarını basitleştirin ve kullanıcılarınızın cüzdanlarındaki herhangi bir token ile alım satım yapmaya başlamasına izin verin. Kullanıcılar, onaylar ve ağ ücretleri için ön taleplerle karşılaşmazlar, bunlar arka uçta soyutlanır. Kullanıcılar için koruma: Tescilli Kayma Koruması ve özel piyasa yapıcılardan Teklif Talebi emirleri ile kullanıcıları MEV’den koruyun. En iyi uygulama için derin likidite: Ethereum ve Polygon’daki en popüler çiftler için 0x özel piyasa yapıcı ve Uniswap dahil 70’ten fazla borsadan toplu likiditenin kilidini açın. 0x Labs, geliştiricileri ve kurumsal kullanıcıları, kullanıcıları için en iyi kripto alım satım deneyimini sunacak araçlar ve altyapı ile donatmayı taahhüt eder. API’lerimiz önde gelen cüzdanlara, merkezi borsalara, saklama kuruluşlarına, fintech’lere ve daha fazlasına güç sağlar.”

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