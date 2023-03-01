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Yatırımcılar Bu Altcoin’i Tetikte Bekliyor! İşte Gözde Altcoin’i Bekleyen Büyük Tehlike!

Kripto paralarda fiyat dalgalanması devam ederken bu altcoin'de yaşananlar yatırımcının kârda beklemeye devam etmesine sebep oldu.
16:40
1 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yılbaşından bugüne %33’lük bir fiyat artışının ardından IntoTheBlock’tan alınan veriler, kripto para birimini kârda tutan Litecoin (LTC) yatırımcılarının sayısında buna karşılık gelen bir artış olduğunu gösterdi. yazım saatine göre, LTC sahiplerinin %50’sinden fazlası kâr elde ediyordu.

Zincir üstü veri sağlayıcısına göre LTC, sahiplerinin %85’inin yatırımlarından zarar ettiği 2022 yılında ayı piyasasının en düşük seviyesini gördü. Tarihsel olarak, bu düşük seviye 2015, 2018, 2019 ve 2020 ayı piyasalarında da görülmüştü. IntoTheBlock, anlık rahatlama dönemlerini başlatmış olsa da, bu düşük seviyenin sık sık yeniden ziyaret edildiğini belirtti.

Yükseliş Trendi Zayıf Kalmaya Devam Ediyor

Yazım saatine göre LTC, CoinMarketCap verilerine göre 97,07 dolardan işlem görüyordu. Son 24 saat içinde artan alım satım faaliyetleriyle altının değeri %3 artarken, işlem hacmi neredeyse %30 yükseldi.

Geçtiğimiz haftayı dar bir aralıkta işlem görerek geçiren LTC’nin fiyatı, son yedi günde 95 dolar ve 97 dolar fiyat bölgesi arasında gidip geldi. Dar bir aralıkta işlem yapmak, piyasada sınırlı faaliyet olduğunda düşük işlem hacmi dönemlerinde meydana gelebilir. Temel momentum göstergeleri geçen hafta durgun kaldı ve piyasa oyuncuları arasında bir coşku eksikliği olduğunu ortaya koydu.

Yazım zamanında, kripto paranın Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Para Akışı Endeksi (MFI) nötr çizgilerinin üzerinde duruyordu. Bu, tipik olarak, yüksek alım momentumuna işaret eder. Bununla birlikte, Aroon Yükseliş Çizgisine (turuncu) bakıldığında, LTC piyasasındaki yükseliş trendinin neredeyse hiç olmadığı görüldü. Bu yazı yazılırken, bu oran %7,14’te sabitlenmişti.

Bir varlığın Aroon yukarı çizgisi sıfıra yakın olduğunda, yükseliş trendi zayıf kabul edilir ve en son en yüksek seviyeye uzun zaman önce ulaşılmış olabilir. Bu, LTC’nin son 24 saatteki tüm kazançlarını kaybetmesine neden olabilecek potansiyel bir fiyat dönüşünün göstergesi olabilir.

Buna karşılık, kripto paranın Aroon Aşağı Hattı (mavi) %64,29’luk bir yükseliş trendinde tespit edildi. Aroon Down çizgisi 100’e yakın olduğunda, piyasadaki düşüş trendinin güçlü olduğunu ve en son düşük seviyeye nispeten yakın zamanda ulaşıldığını gösterir.

Sürdürülebilir Bir Boğa Koşusu Şansı

Son olarak, basın zamanında yeni bir ayı döngüsü devam ediyordu ve 18 Şubat’tan beri devam ediyordu. Bu durum, LTC’nin hareketli ortalama yakınsama/ıraksama (MACD) pozisyonu ile teyit edilmişti. 18 Şubat’tan bu yana LTC’nin fiyatı %4 oranında düştü.

Fiyatta bir yükseliş trendi başlatmak için yatırımcı duyarlılığında bir değişim gerekli. Yatırımcılar önemli ölçüde düşüş eğiliminde olmaya devam ederse, şu anda kârda olan LTC sahiplerinin sayısında önemli bir düşüş yaşanabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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