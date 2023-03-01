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  •   Elon Musk ve Shiba Coin Hakkındaki Söylenti Gündeme Oturdu! Gerçek Açığa Çıktı!

Elon Musk ve Shiba Coin Hakkındaki Söylenti Gündeme Oturdu! Gerçek Açığa Çıktı!

Elon Musk hakkında ortaya atılan iddia büyük ses getirdi ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.
16:59
1 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın en zeki girişimlerinden biri Elon Musk ve kitleleri yönlendirme konusunda üstün yeteneklere sahip. Bu yeteneği aynı zamanda onun en büyük eğlencelerinden biri. Muzip milyarder 2021 yılında kripto para piyasalarını dalgalandırırken fazlasıyla eğleniyordu. Bugünlerde farklı bir konuyla gündeme geldi.

Elon Musk ve Shiba Coin

Shiba Inu token ve Shibarium EVM uyumlu layer2 çözümünün gizemli geliştiricisine dair uzun süredir dolaşan iddialar var. Birçok topluluk üyesi Kusama’nın aslında Elon Musk olduğunu iddia ediyordu. SHIB ordusunun popüler bir üyesi, Kusama ve Musk’ın tamamen farklı iki kişi olduğunu belirterek bu söylentileri yalanladı. Ayrıca, başka bir SHIB hayranı tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsünde, Kusama’nın kendisi Elon Musk olmadığını söylüyor. Twitter kullanıcısı SHIBARMY CANADA (@Dezaxe) tweetine PAW projesiyle ilgili bir açıklamayla başladı. Görünüşe göre, iki PAW tokeninden PawSwap DEX’i kastederek, Shibarium’un bir parçası olmadığını ve hiçbir zaman olduğunu iddia etmediğini, ancak layer2 çözümünü desteklemek ve Shibarium üzerine inşa etmek istediğini belirtti.

Ardından, Shytoshi ve Elon Musk hakkındaki söylentilere değinerek, bunların “sahte söylentiler” olduğunu ve “Elon olmadığını” belirterek, başka kimsenin bu konuya açıklık getirmediğini sözlerine ekledi. Bir başka SHIB hayranı ise tweetin altına bir yorum bırakarak Shytoshi ile yazışmalarından ekran görüntüleri paylaştı. Bunlardan birinde şöyle diyordu;

“İşte bir ipucu. Ben Elon değilim.”

Elon Musk ve Meme Tokenler

Musk hali hazırda Dogecoin’in en büyük ve etkili destekçilerinden biri, popüler birçok meme token de onun etkisiyle doğdu. Shiba Inu cinsi köpeği bir meme tokene dönüştü, bu köpeğe verdiği Floki ismi aynı şekilde başka bir tokenin doğmasını sağladı. Diğer tarafta Baby Shark şarkısını Baby Doge olarak dillendirdiğinde aynı isimle bir meme tokenin doğduğunu gördük. Tüm bu projeler ilk dönemlerinde yatırımcıların ilgisini üzerine çekmek için tıpkı DOGE gibi Musk tarafından desteklendiklerini ima etti. Çoğu bu stratejinin sonucu olarak başarıya ulaştı.

Ancak sosyal medyada bazı büyük yatırımcılar kasıtlı olarak yanlış bilginin dolaşması için mesai ve para harcıyor. Bunu kripto paralarda çok görüyoruz ve eskiden tüm bunlara Hoax deniyordu. Bir hikaye uydurun ve rakip şirketinizi karalayın. Veya bir hikaye uydurun ve projenizin, şirketinizin çok daha fazla kullanıcıya ulaşmasını sağlayın. Musk’ın Shiba Coin kurucusu ile aynı kişi olduğunu iddia edenler de böyle yaptı. Eğer hikaye büyük kitleler tarafından kul görseydi Musk bunu yalanlayana kadar Shiba Coin fiyatı hızla yükselecekti. Kusama’nın da bu hikayeyi doğrular nitelikte imalar paylaşım yaptığını düşünün, gerçekten başarıya ulaşabilirdir.

Kusama bunu yapmadığı için diğer kötü niyetliler benzer çabalara girişmeyecek diye düşünmemeliyiz. Eğer bir şey kulağa inanılmaz geliyorsa büyük ihtimalle inanmamalısınız. Kripto paralarda kural budur.

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