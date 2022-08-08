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  •   Polygon Tabanlı Altcoin’de Rug Pull Şoku: Fiyat 0’a Gidiyor

Polygon Tabanlı Altcoin’de Rug Pull Şoku: Fiyat 0’a Gidiyor

Polygon tabanlı bir altcoin projesi olan Dragoma'da rug pull yaşandı. Rug pull'un ardından altcoin'in fiyatı yönünü aşağı çevirdi ve sıfırlanmaya yaklaştı.
10:38
8 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Güvenlik şirketi PeckShield’e göre, GameFi ve SocialFi öğelerini birleştiren Polygon tabanlı Web3 yaşam tarzı spor uygulaması Dragoma‘nın geliştiricileri, projenin yatırımcılarını hedef alarak rug pull yaptı.

Fiyat Sert Düştü

Ağır yerel varlığı DMA token’ı yüzde 99,8 düşüşle neredeyse sıfırlandı. 8 Ağustos’ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,81 dolara ulaşmasından kısa bir süre sonra token, kripto para borsası MEXC Global’in DMA/USDT işlem çiftini değerlendirme bölgesinde listeleyeceğini açıklamasının ardından düşüşe geçti.

CoinMarketCap’in verilerine göre DMA, yazım sırasında günlükte yüzde 99,87 düşüşle 0,001657 dolardan alınıp satılıyor.

Sahte olduğu ortaya çıkan projenin arkasındaki geliştiriciler, sosyal medya kanallarını da silerek kayıplara karıştı. Ayrıca, Dragoma’nın web sitesi de geliştiriciler tarafından erişime kapatılmış durumda. PeckShield, kötü aktörlerin çalınan fonları merkezi kripto para borsalarına transfer ettiklerini bildirdi. Şimdi söz konusu merkezi kripto para borsalarının fonlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapıp yapmayacağı büyük merak konusu.

Rug Pull Nedir?

Türkçe karşılığı “halı çekme” olan rug pull, kripto para sektöründeki kötü niyetli proje geliştiricilerinin, tüm fonu çekerek projeyi likiditesiz bırakıp yani söz konusu kripto para projesini sıfırlayıp ortadan kaybolduğu ve yatırımcıların mağdur olduğu bir tür kripto para dolandırıcılığıdır. Rug pull’lar, genellikle merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminde ve merkeziyetsiz kripto para borsalarında (DEX) görülür. Üç farklı rug pull çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; likidite sıfırlama, satış emri engelleme ve dump’tır.

En yaygın karşılaşılan rug pull yöntemi likidite sıfırlamadır. Likidite sıfırlama proje geliştiricileri likidite havuzundaki tüm token’ları çekmesiyle yaşanır. Böylelikle, yatırımcılar tarafından projeye enjekte edilen tüm değer ortadan kaldırılmış olur ve projenin yerel varlığının fiyatı sıfıra düşer.

Satış emri engelleme yöntemi, yatırımcılarıların dolandırılmasının bir yoludur. Bu durumda satın aldığınız kripto paranın akıllı kontratında yer alan kötü niyetli bir kod parçacığından dolayı satın alınan kripto para geri satılamaz. Kripto paranın fiyatı yeterince yükseldiğinde kârını almak isteyen yatırımcı bu kripto parayı satmak istediğinde sorunla karşılaşır, kontrat yatırımcının token’ı satmasını engeller.

Dump türü rug pull yönteminde ise, geliştiricileri kendi geliştirdikleri token’ın yüksek arzını hızla satar. Bunun yapılmasıyla söz konusu projenin yerel varlığının fiyatı hızla düler.

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